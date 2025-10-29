του Νεκτάριου Διατσίδη

Η BBM Hiro είναι μια νέα ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, κατασκευασμένη γύρω από ένα αρθρωτό πλαίσιο, σχεδιασμένη ώστε να ανταγωνίζεται σε ισχύ, αυτονομία και οδηγική εμπειρία τις πιο επιτυχημένες μοτοσυκλέτες εσωτερικής καύσης.

Ένα από τα ζητήματα που εξακολουθούν να επιβραδύνουν την ηλεκτροκίνηση είναι η φόρτιση. Παρότι τα ηλεκτρικά οχήματα υπάρχουν στις μεταφορές για πάνω από μια δεκαετία, η σχετική έλλειψη δημόσιων σταθμών φόρτισης και ο χρόνος που απαιτείται για να φορτίσει η μπαταρία εξακολουθούν να αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για πολλούς διστακτικούς υποψήφιους αγοραστές.

Όμως, όσο η φόρτιση γίνεται ταχύτερη, πολλές από αυτές τις αντιρρήσεις εξαφανίζονται. Η ταχεία φόρτιση πλησιάζει πλέον τις ταχύτητες ανεφοδιασμού με καύσιμα και αυτό ισχύει σίγουρα για τη νέα ηλεκτρική μοτοσυκλέτα Hiro της BBM. Η Hiro διαθέτει ένα σύστημα ταχείας φόρτισης με το πιο εντυπωσιακό στοιχείο να είναι η δυνατότητα να προσθέτει 100 χλμ αυτονομίας σε μόλις 9 λεπτά.

Εναλλακτικά, σε ένα τέταρτο της ώρας η ενσωματωμένη μπαταρία 13 kWh φτάνει έως και 80% της χωρητικότητας – το συνιστώμενο μέγιστο επίπεδο για τακτική φόρτιση. Αυτή η συμπαγής μονάδα ενέργειας προσφέρει αστική αυτονομία άνω των 220 χλμ. με μία μόνο φόρτιση και αρκετή ισχύ για μεγαλύτερες ταξιδιωτικές διαδρομές.

Η BBM Hiro κατασκευάζεται από την Ισπανική εταιρεία BBM, η οποία προγραμματίζει να την κυκλοφορήσει στην Ευρώπη. Διαθέτει αρθρωτό πλαίσιο και βιο-σύνθετα υλικά, ενώ χρησιμοποιεί το πρότυπο φόρτισης DC Fast Combo CCS2.

Η Hiro βασίζεται σε μια αρθρωτή πλατφόρμα και ζυγίζει περίπου 200 κιλά. Ο ηλεκτροκινητήρας της αποδίδει ισοδύναμη ισχύ 94 ίππων, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 190 χλμ/ώρα.

Η BBM, με έδρα την Ισπανία, συνεργάστηκε με την Βελγική εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Saroléa για τη δημιουργία της Hiro. Εκτός από την αρθρωτή πλατφόρμα – που θα επεκταθεί σε διαφορετικά μοντέλα στο μέλλον – η Hiro διαθέτει καλύμματα αμαξώματος από βιο-σύνθετα υλικά, τα οποία μπορούν να αλλάζουν το στυλ της μοτοσυκλέτας σε εκδόσεις όπως ‘Streetfighter’, ‘Roadster’ κ.ά., μεταμορφώνοντας την εμφάνισή της.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τα αδέλφια Benoit και Guillaume Barras.

«Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε απλώς μια μοτοσυκλέτα, αλλά μια πλατφόρμα για την κατασκευή πολλαπλών μοντέλων», δηλώνει ο Benoit Barras. «Η εμπειρία μας μάς έχει διδάξει ότι κάθε αναβάτης αναζητά κάτι ξεχωριστό και η Hiro έχει σχεδιαστεί ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό».

Η Hiro αναμένεται να είναι πλήρως διαθέσιμη το καλοκαίρι του 2026.