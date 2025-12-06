του Νεκτάριου Διατσίδη

Η QJ Motor SRK 1051 RR συνδυάζει τεχνολογία MV Agusta, σύγχρονα ηλεκτρονικά και επιθετική αισθητική σε ένα πακέτο κατασκευασμένο στην Κίνα.

Η QJ Motor μόλις παρουσίασε επίσημα την SRK 1051 RR. Μετά την πρόσφατη παρουσίαση της SRK 921 που μοιάζει σαν την Brutale της MV Agusta, η QJ επιστρέφει με κάτι που μοιάζει σαν να έχει την τελική μορφή της μοτοσυκλέτας superbike .

Η SRK 1051 RR δείχνει σαν να συγκεντρώνεται επιτέλους όλη η μεταφορά τεχνογνωσίας από την MV Agusta. Αυτή η προσπάθεια φαίνεται να είναι η πιο σοβαρή προσπάθεια της εταιρίας.

Το πρώτο πράγμα που τραβά την προσοχή είναι ο σχεδιασμός. Η QJ στράφηκε κατευθείαν στην Ιταλία και συνεργάστηκε με την C Creative. Αυτή είναι η εταιρεία του Giovanni Castiglioni και μαζί με τον Adrian Morton που είναι επικεφαλής του σχεδιασμού, έχουν δημιουργήσει μερικές από τις ομορφότερες MV Agusta. Οι ίδιοι σχεδίασαν την QJ SRK 1051 RR. Και αυτό φαίνεται σε όλες τις γραμμές της. Οι αναλογίες είναι σωστές, το μονόμπρατσο ψαλίδι διατηρείται για να κλέβει τις εντυπώσεις, ενώ το φέρινγκ έχει κυριολεκτικά σχεδιασμό που προέρχεται από τις αρχικές ιδέες του Morton τις οποίες ο ίδιος τελειοποίησε.

Ο κινητήρας της SRK 1051 RR μοιάζει με τον παλιό τετρακύλινδρο εν σειρά της MV Agusta 921. Έχοντας την ίδια διαδρομή 55 mm, αλλά μεγαλύτερη διάμετρο 78 mm αντί για 73 mm, ανεβάζει τον κυβισμό από 921 κ.εκ. σε 1,051 κ.εκ. Οι 16 βαλβίδες με τους διπλούς επικεφαλής εκκεντροφόρους, συνδυάζονται με την μικρή διαδρομή και τη μεγάλη διάμετρο που βοηθούν στις υψηλές στροφές και ανεβάζουν την ισχύ στους 144 ίππους στις 10,600 σ.α.λ., μια αξιοπρεπής αύξηση από τους 129 της αρχικής έκδοσης, αλλά ακόμη πολύ πίσω από τις υπόλοιπες μοτοσυκλέτες της κατηγορίας.

Η SRK 1051 RR δεν θα ανταγωνιστεί τις σύγχρονες superbike που ξεπερνούν τους 200 ίππους, αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο σε αυτή την πρώτη προσπάθεια της QJ. Αυτή η μοτοσυκλέτα μοιάζει περισσότερο σαν μια δήλωση της εταιρίας ότι πλέον ξέρει να φτιάχνει πραγματικά σπορ μοτοσυκλέτες.

Το πλαίσιο είναι ατσάλινο με σχήμα χωροδικτύωμα και αλουμινένια στοιχεία, η μοτοσυκλέτα διαθέτει αλουμινένιο μονόμπρατσο ψαλίδι με κεντρικό αμορτισέρ και ανεστραμμένο πιρούνι εμπρός. Η Marzocchi χειρίζεται τις ρυθμιζόμενες αναρτήσεις και υπάρχει και σταμπιλιζατέρ τιμονιού. Τα φρένα είναι της Brembo, υποστηριζόμενα από Cornering ABS, ενώ για τον έλεγχο της πρόσφυσης στην επιτάχυνση υπάρχει φυσικά και traction control.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ανάλογα για να ολοκληρώσουν το πακέτο. Βάρος σε κατάσταση οδήγησης περίπου 215 κιλά. Ρεζερβουάρ γύρω στα 15 λίτρα. Μεταξόνιο 1,425 mm. Ύψος σέλας 835 mm. Ελαστικά 120/70 μπροστά και 190/50 πίσω σε 17άρες ζάντες. To ηλεκτρονικό πακέτο συμπληρώνουν το cruise control, το quickshifter, η έγχρωμη TFT με συνδεσιμότητα και το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών. Είναι ένα σύγχρονο πακέτο superbike, απλώς αυτή τη φορά προέρχεται από την QJMotor.

Η QJ αναμένεται να διαθέσει την SRK 1051 RR στην Ευρώπη το 2026. Αυτή τη στιγμή είναι μια τολμηρή κίνηση και πιθανότατα μία από τις πιο σοβαρές superbike που έχουμε δει από την Κίνα.