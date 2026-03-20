του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Triumph προχωρά σε μια ανανέωση μέσης γενιάς για την Daytona 660 το 2026. Τα πλήρως ρυθμιζόμενα μπροστινά πιρούνια και το σύστημα Shift Assist της Triumph στον βασικό εξοπλισμό αναμένεται να δώσουν στην Daytona ακόμη πιο σπορ χαρακτήρα.

Όταν η Triumph παρουσίασε την Daytona 660, υπήρξε μια μικρή απογοήτευση. Οι φίλοι της μάρκας ήθελαν η εταιρεία από το Hinckley να δημιουργήσει μια σύγχρονη εκδοχή της αρχικής Daytona 675. Οι πελάτες είχαν αποδεχτεί ότι δεν θα έπαιρναν κάτι αντίστοιχο με την Daytona της δεκαετίας του 2000, αλλά η Daytona 660 υστερούσε σε οδική συμπεριφορά σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της στη νεοσύστατη κατηγορία των σπορ μοτοσυκλετών μεσαίου κυβισμού. Η Triumph φαίνεται έτοιμη να το αλλάξει αυτό με μια σειρά από αναβαθμίσεις για το μοντέλο του 2026.

Η Daytona συχνά υστερούσε έναντι των ανταγωνιστών της, παρά τον ζωηρό κινητήρα της και την επιπλέον ισχύ. Πλέον, η διαχείριση την δύναμης και της ροπής του κινητήρα μπορεί να γίνει καλύτερα στη νέα μοτοσυκλέτα, καθώς διαθέτει νέα ανεστραμμένα πιρούνια Showa 41 mm τύπου big-piston Separate Function, ρυθμιζόμενα σε συμπίεση και επαναφορά, τα οποία είναι συγκρίσιμα με εκείνα της Yamaha R7 που συχνά θεωρείται κορυφαία στην κατηγορία για σπορ οδική συμπεριφορά.

Το πίσω αμορτισέρ Showa εξακολουθεί να διαθέτει ρύθμιση προφόρτισης, αλλά παραδόξως η Triumph δεν πρόσθεσε ρύθμιση απόσβεσης, κάτι που υπάρχει στο νεότερο αμορτισέρ RSU της Trident 660 του 2026. Μετά την ανάρτηση, η επόμενη σημαντική αναβάθμιση που θα κάνει την Daytona 660 πιο σπορ είναι η προσθήκη του εξαιρετικού συστήματος υποβοήθησης αλλαγής ταχυτήτων, του αμφίδρομου quickshifter της Triumph, που πλέον θα προσφέρεται στον βασικό εξοπλισμό. Άλλη μια ένδειξη ότι η Triumph στοχεύει σε μια πιο σπορ οδική συμπεριφορά, είναι ότι τοποθετεί νέα ελαστικά. Παλαιότερα εξοπλιζόταν με τα Michelin Road 5, αλλά για το 2026 θα διαθέτει τα πιο μαλακά supersport ελαστικά Metzeler M9RR. Τα νέα ελαστικά θα την κάνουν πιο κατάλληλη για περιστασιακή χρήση στην πίστα.

Ο Paul Stroud, Chief Commercial Officer της Triumph Motorcycles, δήλωσε:

«Η Daytona 660 παρουσιάστηκε το 2024 με στόχο την ανάπτυξη της κατηγορίας των μεσαίων sportbike. Έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας ισχυρός ανταγωνιστής, αποδεικνύοντας τις δυνατότητές της όχι μόνο στον δρόμο αλλά και στην πίστα, όπου έχει σημειώσει εντυπωσιακή επιτυχία. Αξιοποιώντας όσα μάθαμε από το πρόγραμμα Triumph Factory Racing, παρουσιάζουμε συγκεκριμένες αναβαθμίσεις που έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά για να ενισχύσουν τα χαρακτηριστικά της Daytona και την ελαφριά, ευέλικτη, σπορ αίσθησή της. Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε νέους, νεότερους αναβάτες στη μάρκα Triumph και οι αναβαθμίσεις του 2026 ενισχύουν τη θέση της Daytona 660 ως μία από τις πιο συναρπαστικές και εντυπωσιακές σπορ μοτοσυκλέτες στην κατηγορία της».

Η νέα Daytona αποκτά ένα αλουμινένιο πεντάλ φρένου που υπόσχεται μεγαλύτερη αντοχή και πιο εκλεπτυσμένη εμφάνιση. Τέλος, οι πελάτες θα έχουν φέτος στη διάθεσή τους καινούργιους χρωματικούς συνδυασμούς, όπως το Aluminum Silver με Sapphire Black και το Cosmic Yellow με Sapphire Black.

Οι αναβαθμίσεις φαίνεται να αποτελούν περισσότερο μια ανανέωση παρά μια πλήρη ανασχεδίαση. Δεδομένου ότι η μοτοσυκλέτα έχει ήδη σημειώσει εξαιρετικές επιδόσεις σε αγωνιστικές διοργανώσεις – συμπεριλαμβανομένης της κατάκτησης Τίτλων αναβάτη, ομάδας και κατασκευαστή στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Ιταλικό Πρωτάθλημα CIV, καθώς και αξιόλογων εμφανίσεων στο Γερμανικό Πρωτάθλημα IDM – θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα εξελιχθεί σε βασικό διεκδικητή στο ολοκαίνουργιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Sportbike το 2026.