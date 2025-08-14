του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Triumph παρουσίασε την πολυαναμενόμενη Thruxton 400 του 2026 στην Ινδία, μοιραζόμενη τόσο την πλατφόρμα όσο και την αξεπέραστη σχεδιαστική της ταυτότητα με τα υπόλοιπα μικρού κυβισμού μοντέλα της.

Η Thruxton 400 είναι μια μοτοσυκλέτα που δείχνει πραγματικά ωραία, κυκλοφορεί σε κάποιες έντονες αποχρώσεις που τραβάνε τα βλέμματα ακόμη περισσότερο και είναι πρακτική για τις καθημερινές μετακινήσεις. Όπως και οι υπόλοιπες 400άρες Triumph, η Βρετανική εταιρεία παρουσίασε την Thruxton 400 πρώτα στην Ινδική αγορά. Και θεωρητικά, όπως συνέβη με τις Speed 400 και Scrambler 400 X, αναμένεται να φτάσει και σε άλλες αγορές παγκοσμίως μέσα στους επόμενους μήνες.

Εκτός από το υπέροχο βάψιμο, διαθέτει τα απαραίτητα γκριπ και μαρσπιέ ώστε να μετατρέψει τη θέση οδήγησης σε μια αρκετά πιο σπορ στάση. Ο LED προβολέας είναι στάνταρ, όπως και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (traction control) το οποίο έχει τη δυνατότητα απενεργοποίησης. Το γκάζι ride by wire εξασφαλίζει ομαλή παροχή ισχύος, ενισχύοντας την απόκριση στις απαιτήσεις του αναβάτη, ενώ το ABS είναι ενσωματωμένο για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τον έλεγχο.

Το κλασικό αναλογικό καντράν και η LCD οθόνη για τις στροφές κινητήρα, το επίπεδο καυσίμου και την επιλεγμένη ταχύτητα, συνδυάζουν όμορφα το στυλ και τη λειτουργικότητα.

Η Thruxton 400 διαθέτει τον ίδιο κινητήρα TR 398cc που χρησιμοποιούν και οι υπόλοιπες Triumph, αλλά σύμφωνα με την εταιρεία, έχει διαφορετική ρύθμιση. Η ανακοινωθείσα ιπποδύναμη είναι 42 ίπποι και η ροπή 37.5 Nm.

Οι Scrambler 400 X και XC καθώς και η Speed 400 αποδίδουν 40 ίππους. Η Speed T4 είναι περιορισμένη στην ισχύ και αποδίδει 31 ίππους. Η ροπή για τα άλλα μοντέλα είναι ίδια στα 37.5 Nm εκτός από την Speed T4 που αποδίδει 36 Nm.

Στην Ινδία, η νέα Triumph Thruxton 400 προσφέρεται με διετή εγγύηση χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, καθώς και με πρώτη συντήρηση στους 12 μήνες. Αξίζει, ωστόσο, να θυμόμαστε ότι η Triumph συνηθίζει να εξοπλίζει ακόμα και τις πιο οικονομικές της μοτοσυκλέτες με ποιοτικά χαρακτηριστικά, οπότε, αν η Thruxton 400 κυκλοφορήσει στην Ευρώπη η τιμή της θα είναι περίπου στα 5,200 € και πιστεύουμε ότι θα προσελκύσει αρκετό αγοραστικό κοινό με βάση τον εκπληκτικό της σχεδιασμό.