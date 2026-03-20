του Νεκτάριου Διατσίδη

Η άφιξη μιας νέας Vespa είναι πάντα μια ξεχωριστή περίσταση. Ένα νέο κεφάλαιο σε μια μοναδική ιστορία.

Η Vespa έχει εδώ και καιρό ξεπεράσει τον ρόλο της ως απλώς ένα κομψό και τεχνολογικά άψογο μέσο μεταφοράς για καθημερινή χρήση: έχει γίνει προέκταση του ιδιοκτήτη της, κάτι που «φοριέται» – ακόμη και πριν οδηγηθεί – σαν ένα άψογα ραμμένο ένδυμα.

Η Vespa Primavera και η Vespa Sprint, δύο από τα πιο αγαπημένα μοντέλα της μάρκας, κυκλοφορούν στην αγορά για τη σεζόν 2026, με πλήθος νέων χαρακτηριστικών και τεχνικών αναβαθμίσεων που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον θρυλικό τους χαρακτήρα, τελειοποιώντας το στυλ, τον μοντερνισμό και την ασφάλεια.

Συμπαγείς διαστάσεις, φρέσκες και κομψές γραμμές, εξαιρετικές επιδόσεις, απλότητα και καθαρή οδηγική απόλαυση: η Vespa Primavera έκανε το ντεμπούτο της στα τέλη της δεκαετίας του 1960 – ήταν μια ανάσα φρεσκάδας και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία. Σήμερα, η νέα Vespa Primavera και η Vespa Sprint S ενσαρκώνουν το πιο νεανικό και αστικό πνεύμα της Vespa. Υπερσύγχρονες, σχεδιασμένες για να φέρνουν την κομψότητα ενός αποκλειστικού design στην καθημερινή μετακίνηση, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και στις μοναδικές τεχνικές λύσεις, όπως το ατσάλινο πλαίσιο.

Για το 2026, τόσο η Primavera όσο και η Sprint S διαθέτουν σημαντικές νέες προσθήκες, λειτουργικές και αισθητικές.

Νέο στυλ

Η πρώτη εμφανής αλλαγή αφορά τους τροχούς: η Vespa Primavera και η Sprint S εξοπλίζονται με νέες ζάντες 12 ιντσών με ολοκαίνουργιο, κομψά δυναμικό σχεδιασμό πέντε διπλών ακτίνων.

Η Vespa Sprint S διαθέτει επίσης νέα μάσκα με πέντε ανοίγματα στο αριστερό φέρινγκ, ανανεώνοντας το design με αναφορές σε πιο σπορ μοντέλα Vespa.

Το έμβλημα στο μπροστινό φτερό της Primavera έχει επίσης βελτιωθεί, με επίπεδο λεπτομέρειας πρωτοφανές στον κόσμο των δίτροχων. Σε όλες τις εκδόσεις, επανέρχεται ο γάντζος κάτω από το τιμόνι – ιδανικός για τσάντες ή μικρές αποσκευές, για ακόμη μεγαλύτερη πρακτικότητα στην καθημερινότητα. Μια μικρή αισθητική αλλαγή δίνει πιο κομψή εμφάνιση στη «γραβάτα» στο κέντρο της ποδιάς, ενώ η σέλα διαθέτει νέα επένδυση.

Επιπλέον ασφάλεια: διπλά δισκόφρενα

Για πρώτη φορά στις Vespa 125 και 150 «small body», το κλασικό πίσω ταμπούρο αντικαθίσταται από δίσκο από χάλυβα 220 mm, με διπίστονη δαγκάνα. Το νέο σύστημα, σε συνδυασμό με το μπροστινό δισκόφρενο και το ABS, προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και ισχύ πέδησης.

Σύστημα keyless

Όλες οι εκδόσεις άνω των 50 κ.εκ. διαθέτουν πλέον σύστημα keyless, επιτρέποντας την εκκίνηση του κινητήρα χωρίς κλειδί. Το κλειδί χρησιμοποιείται επίσης για το άνοιγμα της σέλας και την ενεργοποίηση του συστήματος εντοπισμού της Vespa, κάνοντας τα φλας να αναβοσβήνουν – ιδιαίτερα χρήσιμο σε πολυσύχναστα πάρκινγκ.

Νέος πίνακας οργάνων: κλασικές γραμμές και Full LCD τεχνολογία

Ένας νέος πίνακας οργάνων κάνει την εμφάνισή του, συνδυάζοντας τις κλασικές γραμμές της Vespa με τεχνολογία Full LCD. Όλες οι λειτουργίες εμφανίζονται ψηφιακά: εκτός από τις πληροφορίες διαδρομής και οχήματος, η πλατφόρμα Vespa MIA (στάνταρ στην Primavera Tech και προαιρετική στις υπόλοιπες εκδόσεις) επιτρέπει την εμφάνιση λειτουργιών του κινητού, όπως κλήσεις, μηνύματα, μουσική και πλοήγηση με εικονίδια. Οι εκδόσεις Primavera Tech διατηρούν την έγχρωμη TFT οθόνη 5”, μία από τις πιο προηγμένες της κατηγορίας.

Δύο οικογένειες

Η Vespa Primavera και η Vespa Sprint S διατίθενται είτε με κινητήρα εσωτερικής καύσης είτε με ηλεκτρικό κινητήρα. Οι βενζινοκίνητες εκδόσεις χρησιμοποιούν σύγχρονους τετράχρονους κινητήρες με τριβάλβιδη διάταξη και ηλεκτρονικό ψεκασμό, με επιλογές 50, 125 και 150 κ.εκ.

Στο πλαίσιο της οικολογικής προσέγγισης, η σειρά «small body» διατίθεται και σε ηλεκτρικές εκδόσεις, τόσο ως μοτοποδήλατο (μέγιστη ταχύτητα 45 km/h) όσο και ως σκούτερ (στην έκδοση Primavera Tech). Όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα μοτοποδηλάτου διαθέτουν αφαιρούμενες μπαταρίες για ευκολότερη φόρτιση.

Ένας πολύχρωμος κόσμος

Κάθε Vespa αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα του αναβάτη της. Για αυτόν τον λόγο, τα νέα μοντέλα αντλούν έμπνευση από την πλούσια χρωματική κληρονομιά της Vespa, προσφέροντας ακόμη πιο σύγχρονες επιλογές.

Η Vespa Primavera διατίθεται στα χρώματα Bianco Innocente, Nero Convinto, Verde Amabile, Blu Energico και το νέο Beige Avvolgente (μόνο για βενζινοκίνητες εκδόσεις), με κομψές χρωμιωμένες λεπτομέρειες. Υπάρχει επίσης και σε έκδοση “S” με μοντέρνα χρώματα και ειδικά γραφικά: Bianco Innocente και το νέο Giallo Disinvolto.

Η Vespa Sprint S διατίθεται σε πέντε χρώματα: Bianco Innocente, Rosso Coraggioso, Blu Eclettico (μόνο για βενζίνη), καθώς και Nero Convinto Opaco και το νέο Verde Ribelle (και για ηλεκτρικές εκδόσεις). Όλα τα χρώματα συνδυάζονται με ιδιαίτερα γραφικά και έντονες μαύρες λεπτομέρειες, ματ και γυαλιστερές.

Η Vespa Primavera Tech εκφράζει την κορυφή της τεχνολογίας Vespa, διαθέσιμη σε Blu Energico Opaco και Grigio Ottimista Opaco.

Μεγάλη γκάμα αξεσουάρ

Όπως πάντα, τα νέα μοντέλα προσφέρουν πλούσια γκάμα αξεσουάρ για εξατομίκευση και άνεση. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται μπαγκαζιέρα, ζελατίνα, φέρινγκ και σχάρες αποσκευών εμπρός και πίσω. Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν τα νέα προστατευτικά εμπρός, πίσω και στο φτερό, με ανανεωμένο και πιο κομψό σχεδιασμό, που προσφέρουν ταυτόχρονα στυλ και προστασία στο αμάξωμα.