του Νεκτάριου Διατσίδη

Ενδιαφέροντα τα στατιστικά μετά τον 14ο Αγώνα MotoGP του 2026.

Marc Marquez

Νίκη

Πέτυχε την 78η νίκη του σε αγώνα MotoGP, μόλις 11 λιγότερες από το ρεκόρ των 89 νικών που κατέχει ο Θρύλος του MotoGP, Valentino Rossi. Είναι η πέμπτη νίκη του σε GP μέχρι στιγμής φέτος, μετά τις νίκες σε Ουγγαρία, Τσεχία, Γερμανία και Αραγονία.

Έχει ανέβει στο βάθρο σε πέντε GP μέχρι στιγμής φέτος και όλες αυτές οι παρουσίες είναι σε νίκες.

Πέτυχε το τέταρτο διπλό (νίκη σε Sprint και GP) της σεζόν, μετά τους Αγώνες σε Ουγγαρία, Γερμανία και Αραγονία. Είναι το πρώτο του διπλό φέτος σε πίστα που κινείται δεξιόστροφα.

Βρίσκεται πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP για πρώτη φορά φέτος, αν και ισοβαθμεί με τον Jorge Martin, ο οποίος τερμάτισε 5ος.

Έχει καλύψει διαφορά 102 βαθμών στη μάχη του πρωταθλήματος από την Κυριακή του GP Ιταλίας, όταν πρωτοπόρος ήταν ο Marco Bezzecchi. Ο Marquez είναι ο τέταρτος διαφορετικός πρωτοπόρος του πρωταθλήματος το 2026, μετά τους Pedro Acosta, Bezzecchi και Martin.

Από το ντεμπούτο του στο MotoGP το 2013, κάθε σεζόν κατά την οποία έχει βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας έχει καταλήξει στην κατάκτηση του Τίτλου.

Έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς από το GP Ουγγαρίας και μετά, με 203 βαθμούς, μπροστά από τους Martin (118), Raul Fernandez (112), Ai Ogura (111), Pedro Acosta (106), Fabio Di Giannantonio (89), Alex Marquez (86) και Bezzecchi (68).

Misano

Νίκες

Ο Marc Marquez έφτασε πλέον τις 7 νίκες σε GP MotoGP στο Misano, όσες έχει και στο Austin. Οι πιο επιτυχημένες πίστες του είναι η MotorLand Aragon, με 8 νίκες σε GP, και η πίστα του Sachsenring, με 10, με αμφότερες να είναι πίστες με αριστερόστροφη φορά.

Alex Marquez

2ος

Κατέκτησε τη 2η θέση, ανεβαίνοντας για δεύτερη φορά φέτος στο βάθρο ενός GP, μετά τη νίκη του στην Jerez νωρίτερα στη σεζόν.

Είναι το πρώτο 1-2 των Marquez σε Αγώνα GP μετά την Catalunya πέρυσι, όταν ο Alex είχε κερδίσει μπροστά από τον Marc.

Pedro Acosta

3ος

Τερμάτισε 3ος, κατακτώντας το 15ο βάθρο του σε GP και διευρύνοντας το ρεκόρ του ως ο αναβάτης της KTM με τα περισσότερα βάθρα στην κατηγορία, μπροστά από τον συναθλητή του Brad Binder, που έχει 11.

Παράλληλα, διεύρυνε το ρεκόρ για τα περισσότερα βάθρα σε GP MotoGP χωρίς ούτε μία νίκη, αφήνοντας πίσω του τον Colin Edwards, ο οποίος είχε 12 βάθρα.



Ducati

Πρωτοπόρος

Η Ducati πέτυχε την έβδομη νίκη της σε GP MotoGP μέχρι στιγμής φέτος, ισοφαρίζοντας την Aprilia, και πέρασε στην κορυφή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, δύο βαθμούς μπροστά από την Aprilia.

Η Aprilia βρισκόταν στην κορυφή από την Κυριακή του GP Ταϊλάνδης.

184.051

Ρεκόρ

Συνολικά 184.051 θεατές παρακολούθησαν το αγωνιστικό τριήμερο του MotoGP του San Marino και της Riviera di Rimini, καταγράφοντας νέο ρεκόρ προσέλευσης στο Misano.