του Δημήτρη Διατσίδη

Το Assen είναι η μοναδική πίστα που έχει φιλοξενήσει Grand Prix κάθε χρόνο από την πρώτη σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 1949, με μοναδική εξαίρεση το 2020. Το 2025 συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την έναρξη των αγώνων στην περιοχή.

Η αρχική διαδρομή του Assen, που χρησιμοποιήθηκε έως το 1954, είχε μήκος 16.54 χλμ. Το 1955 μειώθηκε στα 7.7 χλμ. και το 1984 στα 6.1 χλμ. Η σημερινή χάραξη χρησιμοποιείται από το 2006, με μικρές μόνο τροποποιήσεις. Το 2016, το Ολλανδικό TT διεξήχθη για πρώτη φορά Κυριακή, καθώς μέχρι τότε πραγματοποιούνταν παραδοσιακά Σάββατο.

Ο Αγώνας της κατηγορίας 500cc στο Ολλανδικό TT του 1975 παραμένει ο μοναδικός στην ιστορία του MotoGP όπου οι δύο πρώτοι αναβάτες καταγράφηκαν με ακριβώς τον ίδιο χρόνο. Οι Barry Sheene και Giacomo Agostiniτερμάτισαν τόσο κοντά, ώστε οι χρονομέτρες της εποχής, με χειροκίνητη χρονομέτρηση ακριβείας ενός δεκάτου του δευτερολέπτου, δεν μπόρεσαν να τους ξεχωρίσουν.

Το Ολλανδικό GP του 2018 κατείχε τότε το ρεκόρ για τον πιο «κλειστό» Αγώνα στην ιστορία του MotoGP, με μόλις 16.043 δευτερόλεπτα να χωρίζουν τους Marc Marquez και Dani Pedrosa από τον πρώτο έως τον 15ο τερματίσαντα. Το σχετικό ρεκόρ ανήκει πλέον στο GP της Doha του 2021 με διαφορά 8.928 δευτερολέπτων, ενώ το Assen 2018 βρίσκεται πλέον στην 5η θέση.

Νικητές MotoGP στο Assen από τους σημερινούς αναβάτες

Francesco Bagnaia: 3 νίκες (2022, 2023, 2024)

Marc Marquez: 3 νίκες (2014, 2018, 2025)

Fabio Quartararo: 1 νίκη (2021)

Maverick Viñales: 1 νίκη (2019)

Jack Miller: 1 νίκη (2016)

Νικητές Sprint στο Assen

Marco Bezzecchi (2023)

Francesco Bagnaia (2024)

Marc Marquez (2025)

Κατασκευαστές στο Assen – καλύτερα αποτελέσματα στο MotoGP

Νίκες σε Grand Prix

Honda: 21

Yamaha: 18

MV Agusta: 15

Suzuki: 9

Gilera: 7

Ducati: 5

Norton: 1

Νίκες σε Sprint

Ducati: 3

Η πιο πρόσφατη νίκη της Honda στο Assen ήρθε το 2018 με τον Marc Marquez, ο οποίος ξεκίνησε από την pole position. Στη σύγχρονη εποχή του MotoGP, η Honda μετρά 7 νίκες στην πίστα με τους Valentino Rossi (2002), Sete Gibernau (2003), Nicky Hayden (2006), Casey Stoner (2012), Marc Marquez (2014, 2018) και Jack Miller(2016).

Η τελευταία νίκη της Yamaha στο Assen σημειώθηκε το 2021 με τον Fabio Quartararo. Η Ιαπωνική εταιρεία έχει συνολικά 11 νίκες στη σύγχρονη εποχή του MotoGP, με τους Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Ben Spies, Maverick Viñales και Fabio Quartararo, ο οποίος κατέκτησε και την pole position το 2025.

Η Ducati έχει 5 νίκες στο Assen: με τον Casey Stoner το 2008, τον Francesco Bagnaia το 2022, 2023 και 2024 και τον Marc Marquez το 2025. Παράλληλα, έχει κατακτήσει και τους τρεις Αγώνες Sprint που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα στην πίστα.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Aprilia στο Ολλανδικό TT είναι η 2η θέση του Marco Bezzecchi το 2025, που αποτέλεσε το δεύτερο βάθρο του με την ομάδα του Noale.

Η καλύτερη επίδοση της KTM στο Assen είναι η 4η θέση, που πέτυχαν οι Brad Binder το 2023 και Pedro Acosta το 2025.

Σημερινοί αναβάτες με βάθρο στο Assen

11 αναβάτες του φετινού grid έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP στο Assen:

Marc Marquez (8)

Maverick Viñales (4)

Francesco Bagnaia (4)

Marco Bezzecchi (3)

Fabio Quartararo (2)

Jack Miller (1)

Joan Mir (1)

Alex Rins (1)

Enea Bastianini (1)

Jorge Martin (1)

Cal Crutchlow (1, ως αναβάτης αντικατάστασης)

6 αναβάτες έχουν κατακτήσει pole position στο Assen:

Bagnaia (2), Quartararo (2), Marc Marquez (1), Viñales (1), Crutchlow (1) και Bezzecchi (1).

Τι μπορεί να συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο

Η επόμενη νίκη Ιταλού αναβάτη στο MotoGP θα είναι η 300ή της Ιταλίας στην κορυφαία κατηγορία.

Ο Enea Bastianini αναμένεται να πραγματοποιήσει την 100ή συμμετοχή του στο MotoGP.

Αν ο Francesco Bagnaia ανέβει στο βάθρο την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον Wayne Rainey στην 9η θέση της λίστας με τα περισσότερα βάθρα στην ιστορία του MotoGP, φτάνοντας τα 64.

Αν ο Marco Bezzecchi κερδίσει το Ολλανδικό TT, οι πρώτες 11 νίκες του στο MotoGP θα έχουν επιτευχθεί σε 11 διαφορετικές πίστες, επίδοση που έχει πετύχει μόνο ο Freddie Spencer.

5 αναβάτες μπορούν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini, Ai Ogura και οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu.

Ο Marc Marquez στοχεύει σε τρεις συνεχόμενες νίκες σε Grand Prix για πρώτη φορά από το περσινό σερί των 7 διαδοχικών νικών, από την Aragon έως την Ουγγαρία.

Αναβάτες των KTM και Aprilia μπορούν να χαρίσουν στις εταιρείες τους την πρώτη τους νίκη στο Assen.

Επιπλέον στοιχεία και στατιστικά

3 αναβάτες έχουν βαθμολογηθεί και στα 9 Grand Prix του MotoGP μέχρι στιγμής το 2026: Fabio Di Giannantonio, Luca Marini και Franco Morbidelli.

Μόνο ένας αναβάτης έχει πάρει βαθμούς και στους 9 Αγώνες Tissot Sprint της χρονιάς: Francesco Bagnaia.