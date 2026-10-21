του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Honda Racing Corporation (HRC) ανακοινώνει με χαρά ότι ο Diogo Moreira θα ενταχθεί στην εργοστασιακή ομάδα Honda HRC Castrol για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP του 2027, με πολυετές συμβόλαιο, όπου θα αγωνίζεται δίπλα στον Fabio Quartararo, καθώς ξεκινά μια νέα εποχή.

Ο 22χρονος Βραζιλιάνος ανεβαίνει από την LCR Honda, όπου αγωνίστηκε στην πρώτη του σεζόν στη μεγάλη κατηγορία, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο με την HRC μετά την εντυπωσιακή πορεία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2. Με 5 νίκες, 13 βάθρα και 9 pole position στις μικρές και μεσαίες κατηγορίες, η πορεία του Moreira από την είσοδό του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2022 έως το MotoGP το 2026 ήταν εντυπωσιακά γρήγορη.

Το 2025 κατέκτησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Moto2, μόλις στην 4η σεζόν του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η πρώτη του νίκη στη μεσαία κατηγορία, στο Assen, αποτέλεσε το σημείο καμπής που τον έβαλε σε τροχιά Tίτλου. Ο συνδυασμός ταχύτητας, αγωνιστικής ευφυΐας και ψυχραιμίας υπό πίεση έπεισε την HRC ότι ήταν έτοιμος για τη μεγάλη κατηγορία και ότι αποτελεί ένα από τα μεγάλα ταλέντα του μέλλοντος.

Η πρώτη του χρονιά στο MotoGP επιβεβαίωσε αυτή την εκτίμηση. Ο Moreira προσέγγισε τη σεζόν με ξεκάθαρο πλάνο, βελτιώνοντας σταδιακά την αυτοπεποίθησή του και την κατανόησή του για την Honda RC213V. Η προσπάθειά του απέδωσε καρπούς στο Grand Prix της Καταλονίας, όπου πέτυχε την πρώτη του παρουσία στην πρώτη δεκάδα. Έκτοτε, διεκδικεί σταθερά την κορυφαία θέση μεταξύ των αναβατών της Honda στους περισσότερους αγώνες. Το πρώτο του βάθρο σε Sprint, στο Motegi, έδρα της HRC, επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμος για την εργοστασιακή ομάδα.

Ο αναβάτης με τον αριθμό 11 θα πλαισιώσει τον Fabio Quartararo στην Honda HRC Castrol με πολυετές συμβόλαιο, καθώς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP περνά σε μια νέα εποχή τεχνικών κανονισμών. Συνδυάζοντας την αποδεδειγμένη επιτυχία με τη δυναμική ενός νέου ταλέντου, η σύνθεση της Honda HRC Castrol για το 2027 θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν με στόχο να επαναφέρει την Honda HRC στην κορυφή της βαθμολογίας του MotoGP.

Ο Moreira δεν θα είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος που θα αγωνιστεί με την εργοστασιακή ομάδα της Honda στη μεγάλη κατηγορία. Ο Alex Barros είχε κατακτήσει 4 βάθρα τη σεζόν του 2004 στο MotoGP, οδηγώντας την Honda RC211V.

Diogo Moreira – Νο 11 Pro Honda LCR

«Είναι ένα φανταστικό συναίσθημα να εντάσσομαι στην εργοστασιακή ομάδα Honda HRC στο MotoGP. Είναι κάτι που ονειρεύεται κάθε αναβάτης από μικρός. Θέλω να ευχαριστήσω όλους στην Honda HRC που μου έδειξαν εμπιστοσύνη και μου δίνουν την ευκαιρία να κάνω το επόμενο βήμα σε αυτό το πρότζεκτ. Μέχρι στιγμής, το 2026, έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά στην προσαρμογή στη μοτοσυκλέτα και οι πρώτες ενδείξεις για τη συνέχεια είναι ήδη πολύ θετικές. Φυσικά, θέλω να ευχαριστήσω και όλους στην LCR, οι οποίοι με βοήθησαν να προσαρμοστώ στο MotoGP. Ολόκληρη η ομάδα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή μου. Ανυπομονώ για την επόμενη χρονιά και θέλω να συμβάλω ώστε η Honda HRC να επιστρέψει εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται».

Yuzuru Ishikawa – Γενικός Διευθυντής Αγωνιστικών Δραστηριοτήτων Μοτοσυκλέτας, Honda Racing Corporation

«Ο Moreira ανέκαθεν προσαρμοζόταν γρήγορα σε νέες μοτοσυκλέτες, από το motocross μέχρι τις Moto3, Moto2 και τώρα το MotoGP. Αυτό αποτελεί ένδειξη του ταλέντου του. Ως HRC, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Diogo στο επόμενο βήμα της καριέρας του, αλλά και στην επόμενη φάση του σχεδίου μας για να επιστρέψουμε στη διεκδίκηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Την επόμενη σεζόν θα έχουμε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύνολο αναβατών τόσο στην Honda HRC Castrol όσο και στην LCR Team. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι αναβάτες θα ωθούν ο ένας τον άλλον να βελτιώσει το επίπεδό του στην πίστα, ενώ παράλληλα θα βοηθούν τους μηχανικούς της HRC να εξελίξουν την καλύτερη δυνατή μοτοσυκλέτα για αυτή τη νέα εποχή των αγώνων».