του Νεκτάριου Διατσίδη

Με κάθε εξάρτημα, επιλογή υλικών και μηχανολογική απόφαση να υπηρετεί έναν ξεκάθαρο σκοπό, η KTM 1390 SUPER DUKE RR 2026 έχει εξελιχθεί ως η αδιαμφισβήτητη ναυαρχίδα της street γκάμας της KTM – αλλά μπορεί απλά να αποκαλείται BEAST RR.

Κατασκευασμένη στην καρδιά της Αυστρίας από τους μηχανικούς της KTM, η νέα KTM 1390 SUPER DUKE RR 2026 αντιπροσωπεύει την πιο ακραία εξέλιξη της φιλοσοφίας Hypernaked της KTM. Σχεδιασμένη για αναβάτες που απαιτούν τα απόλυτα επίπεδα απόδοσης, η ύπαρξή της συνοψίζεται σε μία βασική φράση: Καθαρή Απόδοση.

Σε σύγκριση με το BEAST στο οποίο βασίζεται – την KTM 1390 SUPER DUKE R – είναι ελαφρύτερη κατά 11 κιλά, μεταμορφώνοντας τη συνολική συμπεριφορά τόσο στον δρόμο όσο και στην πίστα. Η μείωση βάρους ενισχύει την ευελιξία και την απόκριση, ενώ ένα πιο άκαμπτο και εστιασμένο πλαίσιο προσφέρει αυξημένη σταθερότητα στα όρια.

Για να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο έντασης και ακρίβειας, το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της KTM χρησιμοποίησε τα καλύτερα διαθέσιμα υλικά και εξαρτήματα. Εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων συμβάλλει στη σημαντική μείωση βάρους, ενισχύοντας παράλληλα τον αγωνιστικό σχεδιασμό της μοτοσυκλέτας. Την ανάρτηση αναλαμβάνουν τα εξαρτήματα WP PRO COMPONENTS με τεχνολογία προερχόμενη από το MotoGP, προσφέροντας απόδοση επιπέδου αγώνα και εκτεταμένες ρυθμίσεις, ενώ οι σφυρήλατες ζάντες και τα ελαστικά Michelin Power GP Hypersport ανεβάζουν την εμπειρία οδήγησης σε νέο επίπεδο.

Η ισχύς προέρχεται από τον τελευταίας γενιάς κινητήρα LC8 V-twin 1350 κ.εκ. της KTM, αποδίδοντας 193 ίππους και 145 Nm ροπής, εξοπλισμένος με τη νέα τεχνολογία χρονισμού CAMSHIFT για βελτιωμένη καύση σε όλο το φάσμα στροφών. Το τελικό εξάτμισης από τιτάνιο Akrapovič Slip-On προσφέρει τον απαραίτητο ήχο που συνοδεύει τη δύναμη αυτού του “BEAST”.

Ωστόσο, το κλειδί βρίσκεται στο πόσο αποτελεσματικά αυτή η δύναμη μεταφέρεται στο έδαφος. Οι αναρτήσεις WP PRO COMPONENTS με τεχνολογία MotoGP προσφέρουν ακριβείς ρυθμίσεις και κορυφαία σταθερότητα, οι πολύ ελαφριές ζάντες και τα ελαστικά Michelin εξασφαλίζουν ευελιξία και πρόσφυση, ενώ οι δαγκάνες Brembo HyPure Sport εμπρός παρέχουν ισχυρό φρενάρισμα.

Οι βελτιώσεις δεν περιορίζονται μόνο στα μηχανικά μέρη. Ένα πλήρες πακέτο τεχνολογιών κορυφαίας κατηγορίας συμπληρώνει το σύνολο, καθιστώντας το μοντέλο KTM 1390 SUPER DUKE RR ένα από τα πιο προηγμένα ηλεκτρονικά εξοπλισμένα μοντέλα της KTM, με όλα τα χαρακτηριστικά του TECH PACK ενεργοποιημένα ως στάνταρ.

Η KTM 1390 SUPER DUKE RR παρουσιάζει επίσης μια ολοκαίνουργια οθόνη αφής TFT 8.8 ιντσών, με νέο χρονόμετρο γύρων και δεδομένα τηλεμετρίας στο TRACK MODE, καθώς και τη νέα λειτουργία BEAST MODE. Όλα αυτά λειτουργούν σε συνδυασμό με τα γνωστά βοηθήματα αναβάτη, προγράμματα οδήγησης και λειτουργίες ABS.

Τέλος, η KTM 1390 SUPER DUKE RR ξεχωρίζει με διακριτικές αλλά ουσιαστικές αισθητικές αλλαγές. Τα πτερύγια γύρω από το ρεζερβουάρ αυξάνουν την κάθετη δύναμη, μειώνοντας την ανύψωση του μπροστινού τροχού, ενώ ο νέος σχεδιασμός προβολέα και οι χρωματισμοί την κάνουν να ξεχωρίζει παντού. Δεν πρόκειται απλώς για μια ειδική έκδοση. Πρόκειται για μια Hypernaked μοτοσυκλέτα χωρίς συμβιβασμούς, σχεδιασμένη να «προκαλεί» τα superbikes στο δικό τους πεδίο. Η KTM 1390 SUPER DUKE RR 2026 είναι πιο ελαφριά, πιο αιχμηρή και πιο εστιασμένη στην απόδοση από ποτέ.

Είναι μια μοτοσυκλέτα που δημιουργήθηκε για να βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας Naked, για αναβάτες που απαιτούν ουσία και όχι εντυπωσιασμό – ένα “BEAST” αντάξιο του σήματος RR.

H KTM 1390 SUPER DUKE RR 2026 αναμένεται να είναι διαθέσιμη στους αντιπροσώπους της KTM από Απρίλιο/Μάιο και θα παραχθεί σε μόλις 350 μονάδες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα KTM.com.