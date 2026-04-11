του Νεκτάριου Διατσίδη

Μια νέα startup εταιρία ηλεκτρικών μοτοσυκλετών ισχυρίζεται ότι έλυσε μία από τις παλαιότερες προκλήσεις των δίτροχων οχημάτων: τη διατήρηση της ισορροπίας. Η εταιρεία τεχνολογίας OMOWAY παρουσίασε τη νέα ηλεκτρική μοτοσυκλέτα OMO X και ανακοίνωσε ότι έχει μπει σε μαζική παραγωγή, χαρακτηρίζοντάς την ως την πρώτη μαζικά παραγόμενη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα που ισορροπεί μόνη της.

Στην καρδιά του μοντέλου βρίσκεται η αρχιτεκτονική “OMO-ROBOT”, ένα σύστημα που συνδυάζει αισθητήρες και λογισμικό, μετατρέποντας τη μοτοσυκλέτα σε «δίτροχο ρομπότ». Το σύστημα ενσωματώνει αντίληψη μέσω όρασης, υπολογιστική ισχύ υψηλής ταχύτητας και τεχνολογία σταθεροποίησης, ώστε να διατηρεί τη μοτοσυκλέτα όρθια χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στον αναβάτη.

Το βασικό εξάρτημα που επιτρέπει αυτή τη δυνατότητα είναι ένα γυροσκόπιο Control Moment Gyroscope (CMG), μια συσκευή σταθεροποίησης υψηλής ακρίβειας που χρησιμοποιείται συνήθως σε αεροδιαστημικές εφαρμογές, όπως δορυφόρους και διαστημόπλοια. Με την ταχεία προσαρμογή της στροφορμής, το γυροσκόπιο μπορεί να σταθεροποιεί ενεργά τη μοτοσυκλέτα και να τη διατηρεί όρθια ακόμη και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες ή όταν είναι σταματημένη.

Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες για πολλούς νέους ή πιο μικρόσωμους αναβάτες: την ισορροπία μιας βαριάς μοτοσυκλέτας. Η OMOWAY αναφέρει ότι το σύστημα μπορεί να διατηρεί την όρθια σταθερότητα αυτόνομα, κάνοντας ενδεχομένως τη μοτοσυκλέτα πιο εύκολη και ασφαλή για αρχάριους αναβάτες, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ασφάλεια σε δύσκολες συνθήκες.

Πέρα από τη διατήρηση της ισορροπίας, η OMO X διαθέτει επίσης αυτό που η εταιρεία αποκαλεί «πλήρη ενεργητική ασφάλεια». Αυτό περιλαμβάνει συστήματα που βοηθούν στην αποφυγή ολίσθησης σε βρεγμένο οδόστρωμα, στην υποβοήθηση στις στροφές και στην αποφυγή εμποδίων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αυτές οι λειτουργίες βασίζονται στο σύστημα αισθητήρων και στους ενσωματωμένους υπολογιστές της μοτοσυκλέτας, ώστε να αναλύουν το περιβάλλον οδήγησης και να αντιδρούν μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η μοτοσυκλέτα έχει ήδη αποσπάσει διακρίσεις στον σχεδιασμό, κερδίζοντας το βραβείο iF Design Award 2026 πριν από την επίσημη κυκλοφορία της στην αγορά.

Η εταιρεία την παρουσίασε σε διάφορα απαιτητικά σενάρια ισορροπίας, όπως μια δοκιμή σε μετακινούμενη ράμπα, όπου η μοτοσυκλέτα διατηρούσε την ισορροπία της ενώ ισορροπούσε ταυτόχρονα και την μεγάλη κατασκευή της ράμπας.

Η OMOWAY δεν ξεκινά ακόμη παγκόσμια διάθεση. Αφού έκανε την εμφάνισή της μόλις πέρυσι, η εταιρεία σχεδιάζει να ανοίξει προπαραγγελίες για την OMO X στην Ινδονησία στα τέλη Απριλίου 2026, με την επίσημη παρουσίαση στην αγορά να έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Μαΐου στην Τζακάρτα.

Η τελική τιμή και οι πλήρεις προδιαγραφές δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη και θα αποκαλυφθούν πιο κοντά στην κυκλοφορία.

Αν αποδειχθεί επιτυχημένη, η OMO X μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι μοτοσυκλέτες, κάνοντάς τες πιο προσιτές σε νέο κοινό, ασφαλέστερες σε δύσκολες συνθήκες και πιο διασκεδαστικές στην οδήγηση.