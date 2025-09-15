Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Φωτογραφία: Yordan Yochev and Gabriela Danailova, racebg.net

Πριν από λίγες ημέρες, η ομάδα WOLF-RACING MOTUL BMW MOTORRAD WRRS βρέθηκε για μία ακόμη φορά στο κέντρο της Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα στην πίστα της Σλοβακίας SLOVAKIA-RING, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος BMU, με συμμετοχές από όλες τις χώρες των Βαλκανίων.

Δύο αγώνες κυριολεκτικά στο όριο, με συμμετοχές από 6 χώρες συνέθεσαν ένα σκηνικό άνευ προηγουμένου!

Η ομάδα WOLF-RACING πλέον έτοιμη δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και έφερε μετά από ενάμιση χρόνο (μετά το περσινό ατύχημα στην πίστα των Σερρών) ένα πολυπόθητο βάθρο στον αγώνα του Σαββάτου και μια 5η θέση στον αγώνα της Κυριακής δείχνοντας πλέον με τον καλύτερο τρόπο την δυναμική της σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχόλιο Γιώργου Παρασκευά – Team manager και οδηγού

“Είναι η πρώτη μου φορά φέτος που συμμετέχω σε διεθνείς αγώνες και παρότι ξεκινήσαμε χωρίς καμία πληροφόρηση για τις εν λόγω πίστες, πιστεύω πλέον ότι τα έχουμε βάλει όλα σε τάξη! Το λέω αυτό γελώντας από χαρά καθώς η προσπάθεια είναι μεγάλη και έχει πολύ δουλεία από πίσω. Λίγοι το κατανοούν αυτό, ακόμα λιγότεροι μπορούν να το συλλάβουν, (για αυτό το λόγο έχουμε τη σχολή μας, ώστε εάν κάποιος θέλει να δει από μέσα την αγωνιστική ζωή, να έχει αυτή την δυνατότητα!)

Όμως καταφέραμε ένα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα βάθρο στην κατηγορία F1000/CUP1000 (με τις περισσότερες συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο) και αυτό μας κάνει εξαιρετικά χαρούμενους!

Δώσαμε μάχες μέχρι τέλους, οι αντίπαλοι μας είναι σκληροί και πολύ πιο έμπειροι από εμάς σε αυτές τις πίστες και μέχρι την καρό σημαία τα δώσαμε όλα με ένα αποτέλεσμα που δικαίωσε όχι μόνο εμένα προσωπικά αλλά και τους ανθρώπους που μας στηρίζουν αλλά και όλη την Ελλάδα!

Πλέον είμαστε στην 4η θέση της βαθμολογίας με άλλους 4 αγώνες να απομένουν, μικρή διαφορά βαθμών και όλα είναι ανοιχτά.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδίας όλους όσους στέκονται στο πλάι μας σε αυτό το εγχείρημα που κάνουμε φέτος ως ομάδα και μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε εδώ στις ξένες χώρες δυνατοί και ανταγωνιστικοί! ”

Την προσπάθεια μας στηρίζουν:

BMW MOTORRAD HELLAS

DNA HIGH PERFORMANCE AIR FILTERS

TECNO MOTO PERFORMANCE

CAFFEINE ROASTERY _SUPERFOODS

INTRAMOTO PIRELLI

BMW MOTORRAD SFAKIANAKIS

PAPASTAVROU SHOPS

QNT SPORTS

DXL GRAPHICS

BIKELALERT HELLAS

CL BRAKES

MOTUL GREECE

HELMET HOME

K-TECH SUSPENSION UK

Το σχετικό δελτίο τύπου του Έλληνα οδηγού καταλήγει: Για πληροφορίες σχετικά με την μοτοσυκλέτα μας, BMW S1000RR WSR4 the Panzer, προπονητικές συμβουλές και πως μπορείτε να μπείτε σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο γεμάτο αδρεναλίνη καλείτε στο 6977918180

Ή στα social μας

@fb George Paraskevas / Wolf-racing Motul BMW motorrad / Sparta racing circuit Motul / Wolf-racing @instagram Wolf-racing