του Δημήτρη Διατσίδη

Νέα πίστα για το MotoGP™, νέες ιστορίες, νέα αστέρια: μπορεί κανείς να σταματήσει τον Marc Marquez στην Balaton Park;

Απομένουν εννέα Γύροι για το 2025 και μια νέα αρένα μάχης μπαίνει στο προσκήνιο, καθώς επιστρέφουμε στην Ουγγαρία για πρώτη φορά από το 1992 και αναμετριόμαστε για πρώτη φορά στην ολοκαίνουργια Balaton Park. Με φόντο τη μεγαλύτερη λίμνη της Κεντρικής Ευρώπης, το τοπίο είναι ιδανικό για να φιλοξενήσει μια νέα πρόκληση. Ο 14ος Γύρος ξεκινά δυναμικά στην Balaton – αλλά θα εξελιχθεί όπως προβλέπεται ή μας περιμένει κάποια ανατροπή;

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ: ο #93 οδηγεί την κούρσα καθώς η μάχη για τη 2η θέση φουντώνει

Έχοντας καταγράψει την έκτη συνεχόμενη νίκη σε Grand Prix για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια, ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) είναι το απόλυτο φαβορί. Η νέα πίστα, με κατεύθυνση κυρίως προς τα αριστερά, έχει όλα τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στον #93.

Ωστόσο, ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) έδειξε ξανά την ταχύτητά του με την Aprilia, ανεβαίνοντας στο βάθρο για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο Spielberg και κατακτώντας την pole position. Οδηγώντας το μεγαλύτερο μέρος του GP Αυστρίας και κατακτώντας την 3η θέση – το πρώτο βάθρο για την Aprilia στην πίστα – ο #72 ανεβαίνει ταχύτατα στη γενική κατάταξη φτάνοντας την 4η θέση.

Ανάμεσα στους κορυφαίους από το Red Bull Ring, βρίσκονται και οι Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Ο Alex Marquez εξέτισε την ποινή μεγαλύτερου γύρου την προηγούμενη φορά και τερμάτισε στη 10η θέση, ενώ ο Bagnaia περιορίστηκε στην 8η, μετά από έναν δύσκολο Αγώνα. Ο Marc προηγείται με 418 βαθμούς, και διαφορά 142 βαθμών, πριν τον 14ο γύρο. Καθώς ο Bezzecchi πλησιάζει σταθερά, μια τριπλή μάχη φαίνεται να εξελίσσεται πίσω από τον #93.

Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΘΕΣΗ ΟΞΥΝΕΤΑΙ: τρεις αναβάτες ισόβαθμοι με 144 βαθμούς

Καθώς ο Bezzecchi ανέβηκε στην 4η θέση, οι Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και Franco Morbidelli βρέθηκαν στις θέσεις 5 και 6 αντίστοιχα. Κανείς τους δεν έχει τερματίσει σε GP από το Assen και χρειάζονται βαθμούς στην Ουγγαρία για να μπουν ξανά στη μάχη για την 4η θέση.

Και οι δύο έχουν 144 βαθμούς – όσους και ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), ο οποίος είχε βάθρο στο Sprint και τερμάτισε 4ος την προηγούμενη εβδομάδα. Με τρία βάθρα στα GP του Brno και Red Bull Ring, ο Acosta επιστρέφει δυναμικά, όπως και ο αντίπαλός του Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), που πέτυχε την καλύτερη επίδοσή του με 2η θέση και διεκδίκησε τη νίκη – κάτι που στοχεύει ξανά στο ουδέτερο έδαφος του Balaton.

KTM ΚΑΙ YAMAHA: αντίθετες πορείες, ίδιος στόχος

Ενώ ο Acosta ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της KTM στην Αυστρία, υπήρχε λόγος να πανηγυρίσει και ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), που κατέγραψε το καλύτερο Κυριακάτικο αποτέλεσμα της χρονιάς. Ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) πήρε την 7η θέση και είχε καλή απόδοση σε Sprint και GP, οπότε αναμένεται ξανά μπροστά.

Όσο για τον Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3), αποσύρθηκε από το GP της Αυστρίας λόγω τραυματισμού στον ώμο, και θα απουσιάσει και εδώ – με τον Pol Espargaro να τον αντικαθιστά. Ένας αναβάτης που ήδη έκανε δοκιμές στην πίστα…

Την ώρα που η KTM δείχνει άνοδο, η Yamaha αντιμετώπισε προκλήσεις στην Styria. Θέλοντας να ανακάμψει και να ξεπεράσει τον Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) στη βαθμολογία, ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) είναι επικεφαλής της αντεπίθεσης της Iwata. Ο συναθλητής του, Alex Rins, ήταν ο επόμενος καλύτερος την προηγούμενη φορά, μπροστά από τους Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha MotoGP) και Jack Miller – και οι τέσσερις στοχεύουν σε επιστροφή στη φόρμα, σε αυτή τη νέα πίστα.

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΥΣ: θα μας εκπλήξει η Balaton;

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Jorge Martin (Aprilia Racing) έπεσε στην Αυστρία, αλλά δήλωσε ενθουσιασμένος στο να τρέξει στην Balaton Park με την Aprilia χωρίς προηγούμενες αναφορές. Ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), επίσης με Aprilia, πέτυχε την έκτη συνεχόμενη είσοδό του στη δεκάδα σε Κυριακάτικο Αγώνα με την 9η θέση στην Αυστρία, δείχνοντας πρόοδο – απέχει 30 βαθμούς από την πρώτη δεκάδα της γενικής.

Ο Joan Mir (Honda HRC Castrol), με την καλύτερη επίδοσή του στο 2025 (6η θέση), ηγήθηκε της προσπάθειας της Honda την προηγούμενη εβδομάδα – η καλύτερη απόδοσή του από την Ινδία το 2023. Ελπίζει να το επαναλάβει στην Ουγγαρία, ενώ ο συναθλητής του Luca Marini στοχεύει στην είσοδο στη δεκάδα.

Ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) ελπίζει ότι μια νέα πίστα θα βοηθήσει να αλλάξει η δύσκολη πορεία του, ενώ ο rookie Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda LCR) απουσιάζει λόγω αποθεραπείας από τραυματισμό στο γόνατο – με τον Aleix Espargaro να τον αντικαθιστά.

Νέα πίστα – αν και με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού – μας περιμένει. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη φόρμα του Marc Marquez, διατηρεί την προσοχή στραμμένη στον #93.

Όμως ο Bezzecchi είναι σε άνοδο και έχει δείξει ότι θα παλέψει μπροστά. Ο Aldeguer απέδειξε ότι δεν μπορείς ποτέ να προβλέψεις τα γεγονότα. Και ο Alex Marquez αυτή τη φορά δεν έχει ποινή μεγαλύτερου γύρου…

Ποιος θα κατακτήσει την πρώτη νίκη στο MotoGP™ την Κυριακή στην Balaton; Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε!