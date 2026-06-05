του Νεκτάριου Διατσίδη

Το MotoGP επέστρεψε στην Ουγγαρία το 2025 για πρώτη φορά από το 1992. Πριν από πέρυσι, είχαν διεξαχθεί μόνο δύο Grand Prix σε Ουγγρικό έδαφος και τα δύο στο Hungaroring. Το πρώτο Ουγγρικό GP πραγματοποιήθηκε το 1990, όταν ο πεντάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP Mick Doohan πέτυχε την πρώτη του νίκη. Το 1992, το MotoGP επέστρεψε στην πίστα Hungaroring και αυτή τη φορά νικητής ήταν ένας ακόμη Θρύλος του MotoGP™, ο Eddie Lawson, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία νίκη της καριέρας του και την πρώτη νίκη της κατηγορίας για την Cagiva.

Το 2025, το MotoGP επέστρεψε στην Ουγγαρία στη νέα πίστα Balaton Park Circuit. Η πίστα έγινε η 75η διαφορετική πίστα που φιλοξένησε Grand Prix της κορυφαίας κατηγορίας και η 32η στη σύγχρονη εποχή. Είναι μία από τις έξι πίστες του τρέχοντος ημερολογίου που έχουν αριστερόστροφη φορά, μαζί με τις MotorLand Aragon, Circuit of the Americas, Sachsenring, Phillip Island Grand Prix Circuit και Circuit Ricardo Tormo.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΟ BALATON PARK: ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΕΣ

Marc Marquez – 1 νίκη (2025)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΟ BALATON PARK

Marc Marquez – 1 νίκη (2025)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΟ BALATON PARK: ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ MOTOGP

Νίκες GP: Ducati – 1

Νίκες Sprint: Ducati – 1

Η Ducati πέτυχε διπλή νίκη εδώ το 2025, κερδίζοντας τόσο το Sprint όσο και το GP με τον Marc Marquez, ξεκινώντας από την pole position και σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο και στους δύο Αγώνες. Η Ducati κατέκτησε το 1-2-3 στο Sprint, με τον Marc Marquez να νικά μπροστά από τους Fabio Di Giannantonio και Franco Morbidelli.

Η KTM έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα στο MotoGP τη 2η θέση, που πέτυχε ο Pedro Acosta το 2025.

Η Aprilia ανέβηκε στο βάθρο πέρυσι με την 3η θέση του Marco Bezzecchi, ο οποίος τερμάτισε ακριβώς μπροστά από τον συναθλητή του, Jorge Martin, που σημείωσε το καλύτερο αποτέλεσμα της χρονιάς του το 2025.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της Honda εδώ είναι η 5η θέση με τον Luca Marini πέρυσι, που αποτέλεσε και το καλύτερό του αποτέλεσμα με την Honda (το οποίο αργότερα ισοφάρισε στην Ινδονησία).

Η Yamaha πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμά της εδώ με τον Fabio Quartararo, ο οποίος τερμάτισε 10ος το 2025.

Τρεις εν ενεργεία αναβάτες έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP εδώ:

Marc Marquez (1)

Pedro Acosta (1)

Marco Bezzecchi (1)

Μόνο ένας αναβάτης έχει κατακτήσει pole position:

Marc Marquez (1)

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

300

Ο επόμενος Ιταλός αναβάτης που θα κερδίσει Αγώνα MotoGP θα χαρίσει στην Ιταλία την 300ή νίκη της στην κορυφαία κατηγορία.

150

Στο Ουγγρικό GP, ο Franco Morbidelli αναμένεται να πραγματοποιήσει την 150ή εκκίνησή του στο MotoGP.

100

Αν ο Francesco Bagnaia ή ο Marc Marquez κερδίσουν το Ουγγρικό GP, θα είναι η 100ή νίκη του Ducati Lenovo Team στο MotoGP.

100

Αν ο Marc Marquez κερδίσει το Ουγγρικό GP, θα φτάσει τις 100 νίκες Grand Prix σε όλες τις κατηγορίες. Θα γίνει μόλις ο τρίτος αναβάτης που πετυχαίνει αυτό το ορόσημο, μαζί με τους Giacomo Agostini (122) και Valentino Rossi (115).

62

Αν ο Bagnaia ανέβει στο βάθρο του GP την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον Andrea Dovizioso στη 10η θέση της λίστας με τα περισσότερα βάθρα σε Αγώνες MotoGP.

15

Αν ο Marc Marquez κερδίσει το GP, θα ανέβει μόνος του στην τρίτη θέση της λίστας των αναβατών της Ducati με τις περισσότερες νίκες στο MotoGP, φτάνοντας τις 15, πίσω από τον Bagnaia (31) και τον Θρύλο του MotoGP Casey Stoner (23).

11

Αν ο Bezzecchi κερδίσει το Ουγγρικό GP, οι πρώτες 11 νίκες του στο MotoGP θα έχουν έρθει όλες σε διαφορετικές πίστες, επίτευγμα που έχει καταφέρει μόνο ο θρύλος του MotoGP Freddie Spencer.

6

Υπάρχουν 6 αναβάτες στο grid που θα μπορούσαν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη στο MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο:

Pedro Acosta

Luca Marini

Ai Ogura

οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu

και ο αναπληρωματικός αναβάτης Iker Lecuona

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

4 αναβάτες έχουν βαθμολογηθεί και στους 7 Αγώνες MotoGP™ που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής το 2026:

Marco Bezzecchi

Fabio Di Giannantonio

Luca Marini

Franco Morbidelli

Μόνο ένας αναβάτης έχει βαθμολογηθεί και στα 7 Tissot Sprint:

Francesco Bagnaia.