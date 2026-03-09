του Δημήτρη Διατσίδη

Η αγορά δικύκλων παγκοσμίως ξεπερνά τις 60 εκατομμύρια μονάδες ετησίως, και πάνω από το 75% των πωλήσεων γίνεται στην Ασία.

Η παγκόσμια κατάταξη δεν αφορά μόνο “μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού”, όπως αυτές που γνωρίζει περισσότερο το ευρωπαϊκό κοινό.

Στις περισσότερες αγορές (Ινδία, Κίνα, Ινδονησία, Βιετνάμ, αλλά και στη Νότιο Αμερική) η πλειονότητα των πωλήσεων αφορά:

μοτοσυκλέτες 100-150cc

scooters

ηλεκτρικά δίτροχα

Για αυτό εταιρίες όπως: BMW Motorrad, Ducati, KTM AG, Harley-Davidson παρότι είναι ιδιαίτερα γνωστές στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, δεν εμφανίζονται στην παγκόσμια δεκάδα σε αριθμό μονάδων, γιατί παράγουν πολύ λιγότερες μοτοσυκλέτες αλλά με πολύ υψηλότερη μέση τιμή.

Έτσι η παγκόσμια κατάταξη σε σύνολο πωλήσεων δικύκλων έχει ως εξής:

1. Honda Motor Co. (Ιαπωνία)

περίπου 19–20 εκατ. μονάδες ετησίως

2. Hero MotoCorp (Ινδία)

περίπου 6,2 εκατ. μονάδες

3. TVS Motor Company (Ινδία)

περίπου 5,4–5,5 εκατ. μονάδες

4. Yamaha Motor Company (Ιαπωνία)

περίπου 4,8–5,0 εκατ. μονάδες

5. Yadea Group (Κίνα)

περίπου 4–5 εκατ. ηλεκτρικά δίτροχα

6. Bajaj Auto (Ινδία)

περίπου 3,8–4,0 εκατ. μονάδες

7. Suzuki Motor Corporation (Ιαπωνία)

περίπου 2,0–2,2 εκατ. μονάδες

8. Zongshen Group (Κίνα)

περίπου 1,1–1,3 εκατ. μονάδες

9. Royal Enfield (Ινδία)

περίπου 0,9–1,0 εκατ. μονάδες

10. Italika (Μεξικό)

περίπου 0,8–1,0 εκατ. μονάδες

Έτσι βλέπουμε ότι οι Ευρωπαϊκές και Βορειο-Αμερικανικές εταιρίες δεν βρίσκονται στη δεκάδα, καθώς όπως σημειώσαμε και πιο πάνω το 75% των παγκόσμιων πωλήσεων αφορά την Ασία. Πέρα από αυτό παρατηρούμε μια κυριαρχία των Ινδικών δικύκλων, απέναντι σε αυτά της Κίνας, παρά το ότι οι Κινέζοι έχουν κάνει περισσότερο αισθητή την παρουσία τους στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Και έτσι εδώ μπορούμε να δούμε και την κατάταξη κατασκευαστών μοτοσυκλετών εκτός Ασίας (2025 – ανά μάρκα):

1. BMW Motorrad

περίπου 202.563 μοτοσυκλέτες

2. Triumph Motorcycles

περίπου 140.000 – 145.000

3. Harley-Davidson

περίπου 130.000 – 132.000

4. KTM

περίπου 90.000 – 110.000

(σημαντική πτώση λόγω της κρίσης του ομίλου)

5. Ducati

περίπου 58.000

6. Indian Motorcycle (Polaris)

περίπου 35.000 – 40.000

7. Aprilia

περίπου 25.000 – 30.000

8. Moto Guzzi

9. MV Agusta

10. Bimota

Συχνά δημιουργείται συχνά σύγχυση με την KTM, καθώς υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι μέτρησης: Ανά brand KTM μόνο → ~100.000, Ανά όμιλο, αν υπολογιστούν μαζί: KTM, Husqvarna, GasGas, τότε η πρώην Pierer Mobility (νυν Bajaj Mobility) έφτασε περίπου 209,000 μοτοσυκλέτες συνολικά το 2025. Αυτός είναι ο λόγος που σε ορισμένες αναλύσεις εμφανίζεται πάνω από BMW ή Triumph — αλλά αυτό αφορά τον όμιλο, όχι τη μάρκα KTM.

Αν δούμε τώρα την αγορά δικύκλων με βάση τον τζίρο (revenue) και όχι τον αριθμό μοτοσυκλετών, η εικόνα αλλάζει σημαντικά, γιατί οι premium εταιρίες πωλούν πολύ λιγότερες μονάδες αλλά σε πολύ υψηλότερη τιμή. Έτσι, αρκετές Ευρωπαϊκές μάρκες ανεβαίνουν πολύ πιο ψηλά στην κατάταξη.

Παρακάτω είναι μια ρεαλιστική κατάταξη μεγάλων κατασκευαστών μοτοσυκλετών εκτός Ασίας με βάση τον κύκλο εργασιών γύρω στο 2024-2025 (στρογγυλεμένα στοιχεία):

Κατάταξη κατασκευαστών εκτός Ασίας με βάση τον τζίρο

1. BMW Motorrad (BMW Group)

περίπου 3,2 δισ. ευρώ τζίρος

Παραμένει ο μεγαλύτερος premium κατασκευαστής μοτοσυκλετών στον κόσμο.

2. Harley-Davidson

περίπου 3 δισ. δολάρια έσοδα από τον τομέα μοτοσυκλετών.

3. Bajaj Mobility (πρώην Pierer Mobility – KTM, Husqvarna, GasGas)

περίπου 2,6 – 2,8 δισ. ευρώ.

4. Triumph Motorcycles

περίπου 1,3 – 1,4 δισ. λίρες τζίρος.

5. Ducati (μέλος του Audi / Volkswagen Group)

περίπου 1,1 – 1,2 δισ. ευρώ.

6. Piaggio Group (Aprilia, Moto Guzzi – μόνο το τμήμα μοτοσυκλετών)

περίπου 0,7 – 0,9 δισ. ευρώ.

7. Polaris Industries – Indian Motorcycle

περίπου 0,7 δισ. Δολάρια στον τομέα μοτοσυκλετών.

8. MV Agusta

περίπου 150 – 200 εκατ. ευρώ.

9. Moto Morini

περίπου 80 – 100 εκατ. ευρώ.

10. Bimota

πολύ μικρός τζίρος σε σύγκριση με τους παραπάνω.

Τι δείχνει αυτή η κατάταξη

Η κατάταξη με βάση τον τζίρο δείχνει καθαρά τη διαφορά μεταξύ:

• μαζικής αγοράς (Ασία, μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτες)

• premium αγοράς (Ευρώπη και ΗΠΑ, μεγάλα κυβικά)

Για παράδειγμα:

μια Honda 125 στην Ασία μπορεί να κοστίζει 1.500 €

μια BMW R1300GS ξεπερνά τα 25.000 €

Έτσι μια εταιρία μπορεί να πουλά πολύ λιγότερες μοτοσυκλέτες αλλά να έχει αντίστοιχο μεγάλο τζίρο.

Στην premium αγορά η πραγματική «Big Five» παγκοσμίως θεωρείται συνήθως:

BMW Motorrad

Harley-Davidson

KTM Group / Bajaj Mobility

Triumph

Ducati

Αυτές οι πέντε εταιρίες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου στις μεγάλες μοτοσυκλέτες παγκοσμίως, εάν εξαιρέσουμε τις Ασιατικές μάρκες.