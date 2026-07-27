του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Royal Enfield κατέθεσε αιτήσεις ευρεσιτεχνίας (πατέντες) για τις καινοτομίες που ενσωματώνει η νέα μπροστινή ανάρτηση της ηλεκτρικής Flying Flea C6, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται μόνο για μια ρετρό αισθητική επιλογή, αλλά για μια λύση που βελτιώνει και την απόδοση της μοτοσυκλέτας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στο Βρετανικό περιοδικό Motorcycle News (MCN), το μπροστινό σύστημα girder fork εμφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν ακόμη και η ύπαρξη ανάρτησης θεωρούνταν πολυτέλεια. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αντικαταστάθηκε σταδιακά από τα τηλεσκοπικά πιρούνια, τα οποία έγιναν το νέο πρότυπο στη βιομηχανία των μοτοσυκλετών.

Στη δεκαετία του 2020, όμως, αυτή η σχεδίαση γνωρίζει μια αναβίωση, καθώς αρκετοί κατασκευαστές την επαναφέρουν με σύγχρονες τεχνολογικές βελτιώσεις. Η Flying Flea C6 αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης.

Πώς λειτουργεί

Η βασική αρχή του girder fork είναι ότι ο εμπρός τροχός συγκρατείται ανάμεσα σε δύο άκαμπτους βραχίονες (“girders”), οι οποίοι συνδέονται με δύο παράλληλους συνδέσμους που εκτείνονται από το πλαίσιο της μοτοσυκλέτας — ένας πάνω και ένας κάτω από τον λαιμό του τιμονιού.

Η Flying Flea διατηρεί αυτή τη βασική αρχιτεκτονική, αλλά η υλοποίησή της είναι τόσο διαφορετική ώστε η Royal Enfield προχώρησε στην κατοχύρωση της σχεδίασης με πατέντα.

Τι αλλάζει σε σχέση με τα παλαιότερα συστήματα

Στα περισσότερα παραδοσιακά girder forks, το ελατήριο και το αμορτισέρ βρίσκονται μπροστά από τον λαιμό του τιμονιού, ανάμεσα στους δύο συνδέσμους.

Στην Flying Flea C6, αντίθετα:

* χρησιμοποιούνται δύο ανεξάρτητα αμορτισέρ,

* είναι τοποθετημένα χαμηλά,

* βρίσκονται μέσα στα τριγωνικά ανοίγματα των δύο πλευρικών βραχιόνων.

Το κάτω μέρος κάθε αμορτισέρ συνδέεται απευθείας στον βραχίονα, ενώ το επάνω στερεώνεται στον κάτω σύνδεσμο.

Με αυτή τη διάταξη, οι μηχανικοί μπορούν να μεταβάλλουν εύκολα τη γεωμετρία της ανάρτησης ώστε να έχει είτε γραμμική είτε προοδευτική λειτουργία, ανάλογα με τις ανάγκες.

Στην έκδοση που παρουσιάστηκε, τα 100 χιλιοστά διαδρομής του τροχού αντιστοιχούν σε περίπου 60 χιλιοστά διαδρομής των αμορτισέρ, προσφέροντας αποτελεσματική απόσβεση χωρίς να απαιτούνται μεγάλα αμορτισέρ.

Πλεονεκτήματα στον σχεδιασμό

Η νέα διάταξη προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και στους σχεδιαστές:

* Ο προβολέας μπορεί να τοποθετηθεί πιο κοντά στο πλαίσιο.

* Το μπροστινό μέρος γίνεται πιο συμπαγές.

* Η αεροδυναμική βελτιώνεται, αφού ο αέρας περνά καθαρότερα γύρω από τη μοτοσυκλέτα.

* Τα αμορτισέρ προστατεύονται καλύτερα από νερά, πέτρες και βρωμιά.

Μικρότερο βάρος – μεγαλύτερη αυτονομία

Οι σύνδεσμοι περιστρέφονται πάνω σε βελονοειδή ρουλεμάν (needle roller bearings), τα οποία μειώνουν σημαντικά τις τριβές χωρίς να δημιουργούν τζόγο κατά το φρενάρισμα.

Παράλληλα, οι βραχίονες φαίνεται να είναι κατασκευασμένοι από χυτευμένο κράμα αλουμινίου, γεγονός που μειώνει το βάρος σε σχέση με τα παραδοσιακά girder forks.

Σύμφωνα με την Royal Enfield, η μείωση του μη αναρτώμενου βάρους βελτιώνει τον χειρισμό, ενώ η συνολική εξοικονόμηση βάρους μπορεί να αυξήσει την αυτονομία της ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας κατά περίπου 5%.

Καλύτερη συμπεριφορά σε δρόμο και χώμα

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το νέο σύστημα αποδίδει ιδιαίτερα καλά:

* σε ανώμαλους δρόμους,

* σε χωμάτινες διαδρομές,

* σε συνθήκες με έντονους κραδασμούς.

Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, μειώνοντας την κόπωση του αναβάτη.

Επιπλέον:

* τα δύο αμορτισέρ μπορούν εύκολα να διαθέτουν ρυθμίσεις προφόρτισης και απόσβεσης,

* η γεωμετρία επιτρέπει στους μηχανικούς να ρυθμίζουν το πόσο βυθίζεται το μπροστινό κατά το φρενάρισμα, έχοντας αρκετή δύναμη αντίστασης στη συμπίεση (anti-dive).

* η διπλή διάταξη αυξάνει τη στρεπτική ακαμψία του μπροστινού συστήματος.

Χαμηλό κόστος και εύκολη συντήρηση

Η Royal Enfield τονίζει ότι η συγκεκριμένη σχεδίαση είναι:

* οικονομική στην παραγωγή,

* απλή στη συντήρηση,

* ιδιαίτερα ανθεκτική,

* και ταυτόχρονα ξεχωρίζει αισθητικά.

Αυτό ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία της Flying Flea, η οποία αναμένεται να είναι μία από τις πιο προσιτές ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες της αγοράς.

Η νέα τεχνολογία βοηθά στην επιστροφή μιας παλιάς ιδέας ώστε να γίνει αποτελεσματική και να διατηρήσει χαμηλό το κόστος, με σύγχρονη μηχανολογική εξέλιξη. Η Royal Enfield έχει χτίσει την ταυτότητά της πάνω στις κλασικές μοτοσυκλέτες και αυτή η πρωτοποριακή εκδοχή του girder fork μπορεί να συνδυάσει ιδανικά τη ρετρό εμφάνιση με τις σύγχρονες επιδόσεις.