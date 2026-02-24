του Δημήτρη Διατσίδη

Μια αληθινή σύνθεση τεχνολογίας και ομορφιάς, η Panigale V4, απέσπασε μια νέα Διεθνή διάκριση: το Good Design Award 2025, που απονέμεται για την αριστεία στον σχεδιασμό.

Υπό την αιγίδα του Chicago Athenaeum, Museum of Architecture and Design, και του European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies, το Good Design Award συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο σημαντικών βραβείων στον τομέα του design. Ιδρύθηκε στο Σικάγο το 1950 από τους Eero Saarinen και Charles και Ray Eames και κάθε χρόνο αναγνωρίζει και πιστοποιεί την παγκόσμια αριστεία στον κλάδο. Μάλιστα πέρυσι η σχετική παγκόσμια Απονομή έγινε στην Αθήνα!

Αυτή η επιτυχία εμπλουτίζει περαιτέρω την ήδη εντυπωσιακή συλλογή διακρίσεων της Ducati και, μαζί με το iF Design Award 2025 και το Red Dot Award 2025 – που ιδρύθηκαν στην Γερμανία και συγκαταλέγονται στα πλέον αναγνωρισμένα βραβεία design – ολοκληρώνει ένα “χατ-τρικ” απόλυτου κύρους για την Panigale V4, εδραιώνοντάς την για ακόμη μία φορά ως μια πραγματική “βασίλισσα της ομορφιάς”, ικανή να συνδυάζει αισθητική και κορυφαίες επιδόσεις.

Πλέον στην έβδομη γενιά της, η νέα superbike της Ducati αποτελεί την πιο πρόσφατη έκφραση του αγωνιστικού DNA του κατασκευαστή από το Borgo Panigale και ενσαρκώνει απόλυτα τη φιλοσοφία της Ducati για τη δημιουργία μοτοσυκλετών που αποτελούν έναν μαγικό συνδυασμό αισθησιακής ομορφιάς και προηγμένης τεχνολογίας. Οι σχεδιαστικές της αρχές εξελίσσουν την έννοια της ενσωμάτωσης αεροδυναμικής και design, δημιουργώντας μια αρμονική ένωση μορφής και λειτουργίας.

«Η παραλαβή του Good Design Award αποτελεί για εμάς πηγή μεγάλης υπερηφάνειας. Κάθε γραμμή και κάθε όγκος της Panigale V4 γεννιέται από ένα σαφές όραμα, στο οποίο design και επιδόσεις καλούνται να συνδιαλλαχθούν αρμονικά», δήλωσε ο Andrea Ferraresi, Διευθυντής της Ducati Strategy και του Centro Stile. «Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει τι σημαίνει να σχεδιάζεις μια Ducati: να δημιουργείς μοτοσυκλέτες ικανές να προκαλούν συναίσθημα με την πρώτη ματιά και να εκπληρώνουν αυτή την υπόσχεση εν κινήσει, χάρη στην ενσωμάτωση ομορφιάς και τεχνολογίας».

Ο σχεδιασμός της βασίζεται στην ιδέα της σύγχρονης επανερμηνείας των σχεδιαστικών αρχών της εμβληματικής 916, συνδυάζοντάς τες με το αγωνιστικό DNA της Ducati. Στόχος ήταν η δημιουργία μιας μοτοσυκλέτας που να τιμά την ιστορία του Ιταλού κατασκευαστή, ενσωματώνοντας παράλληλα όλες τις καινοτομίες και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν μέσα από τις επιτυχίες της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike.

Εδώ να σημειώσουμε ότι η νέα αυτή Panigale V4 έχει δεχθεί κρτική στον σχεδιαστικό τομέα για το ότι δεν κράτησε το χαρακτήρα που δίνει στο design της 916 και των προηγούμενων μοντέλων, το πίσω μονόμπρατσο ψαλίδι, το οποίο λόγω απαιτήσεων τεχνολογίας αντικαταστάθηκε από νέο διπλό ψαλίδι, γεγονός που την έκανε να χάσει τη σχεδιαστική μαγεία των παραδοσιακών – μέχρι τώρα – ψαλιδιών της εταιρίας.

Βέβαια και με το συμβιβασμό στο ψαλίδι, το μοντέλο αυτό αξίζει το Good Design Award 2025, καθώς το βραβείο δίνεται και σε σχέση με τον ανταγωνισμό στον τομέα αυτό, που θεωρούμε ότι καμία άλλη μοτοσυκλέτα της περασμένης χρονιάς δεν έφτασε στο σχεδιαστικό επίπεδο της Panigale V4.