του Δημήτρη Διατσίδη

Οι Ιταλικές εταιρίες μοτοσυκλέτας σηματοδοτούν ένα νέο στάδιο στον διάλογό τους με τον κόσμο της τέχνης, ένα ταξίδι που ξεκινά από το πάθος για την ομορφιά και μεταφράζεται σε έργα που συνδυάζουν τον σχεδιασμό και την αριστεία του Made in Italy

Στην περίπτωσή μας η Panigale V4 Tricolore Italia δίνει την έμπνευση σε ένα έργο του Andrea Crespi, μιας από τις ανερχόμενες φωνές της νέας γενιάς Ιταλών καλλιτεχνών, ικανού να συνδυάσει αισθητική και ταχύτητα σε μια μοναδική μορφή έκφρασης

Το έργο του Crespi θα ενταχθεί στη συλλογή της εταιρίας στο Borgo Panigale και θα πρωταγωνιστήσει σε προσωρινή έκθεση στο Μουσείο της.



Η Ιταλική εταιρία συνεχίζει το ταξίδι της στον κόσμο της τέχνης με ένα νέο κεφάλαιο, αυτή τη φορά σε συνεργασία με τον Ιταλό καλλιτέχνη Andrea Crespi, ο οποίος παρουσιάζει μια μοναδική εικαστική ερμηνεία της Panigale V4 Tricolore Italia: ένα έργο που συνδυάζει δυναμισμό, στυλ και ταχύτητα σε μια νέα εκφραστική διάσταση.

Ένα έργο που γεννήθηκε από μια κοινή φιλοσοφία: για τους σχεδιαστές της μοτοσυκλέτας, η αγάπη για την ομορφιά είναι αναπόσπαστο στοιχείο του DNA της – αξία που εκφράζεται μέσω μοτοσυκλετών που συνδυάζουν τεχνολογία και αισθητική, εναρμονισμένες με την παγκόσμια γλώσσα της τέχνης. Σε αυτό το σημείο συνάντησης δημιουργήθηκε η συνεργασία με τον Crespi, ο οποίος καταφέρνει να μεταφράσει την ουσία της μοτοσυκλέτας σε ένα οπτικό έργο με ισχυρό αντίκτυπο.

Η έμπνευσή του προέρχεται από την Panigale V4 Tricolore Italia, μια συλλεκτική μοτοσυκλέτα περιορισμένης και αριθμημένης έκδοσης, μόλις 163 μονάδων, που παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Υπουργείο Επιχειρηματικότητας Made in Italy. Ένα μοντέλο που τιμά το “Azzurro” των Εθνικών αθλητικών ομάδων της Ιταλίας, το ίδιο χρώμα με το οποίο η εταιρία κατέκτησε την 1η και 2η θέση στο Grand Prix του Mugello το 2024.

Το έργο, κατασκευασμένο σε καμβά σε κλίμακα 1:1, ξεχωρίζει για την εκλεπτυσμένη πλέξη μπλε γραμμών – ένα χρώμα που παραπέμπει στην αρχική εμφάνιση της Panigale V4 Tricolore Italia. Οι ρευστές και ποτέ διασταυρούμενες τροχιές δημιουργούν μια οπτική ψευδαίσθηση κίνησης και βάθους, μεταφέροντας την αίσθηση της ταχύτητας σε μια νέα, καθηλωτική εικαστική διάσταση.

Από αυτό το έργο προκύπτει μια περιορισμένη σειρά 163 λιθογραφιών, αφιερωμένη αποκλειστικά στους κατόχους της Panigale V4 Tricolore Italia. Κάθε λιθογραφία, αριθμημένη και υπογεγραμμένη από τον Crespi, φέρει τον ίδιο αριθμό με το μοντέλο της μοτοσυκλέτας με την οποία συνδέεται, τονίζοντας τη μοναδικότητα και την αποκλειστικότητά της.

Ο Crespi πρωταγωνίστησε σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στο Borgo Panigale. Ο καλλιτέχνης ανήκει στη νέα γενιά της Ιταλικής καλλιτεχνικής σκηνής, γνωστός για την ικανότητά του να συγχωνεύει τη φυσική και την ψηφιακή διάσταση. Τα έργα του, τα οποία έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικούς χώρους όπως η Triennale di Milano, το CAFA Art Museum στο Πεκίνο, η Times Square στην Νέα Υόρκη και η Art Dubai, δημιουργούν οπτικές ψευδαισθήσεις όπου γραμμές και σχήματα μεταμορφώνονται, αποκαλύπτοντας το θέμα με νέους τρόπους ανάλογα με τη γωνία θέασης και το μέσο παρατήρησης – είτε με γυμνό μάτι, είτε μέσω κάμερας.

Αυτή η προσέγγιση, σε διάλογο με την ειδική αυτή μοτοσυκλέτα, αναδεικνύει κοινές αξίες: προσοχή στη λεπτομέρεια, αναζήτηση της αισθητικής, ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, και μια αντίληψη της κίνησης ως αυθεντική και συναισθηματική εμπειρία, στην οποία η τεχνολογία ενισχύει την ανθρώπινη αντίληψη.

Η συνεργασία αυτή εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο το καλλιτεχνικό ταξίδι της Ιταλικής εταιρίας, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια πήρε μορφή μέσα από έργα όπως το “Fortitudo Mea Levitate”, ένα γλυπτό από λευκό μάρμαρο Acquabianca εμπνευσμένο από την αισθητική της Panigale, αλλά και με τη συμμετοχή της στις εκθέσεις Arte Fiera το 2024 και 2025, με το βραβείο Officina Arte Ducati, αφιερωμένο σε έργα νέων καλλιτεχνών με κοινές αξίες με τη μάρκα.

Η Ιταλική εταιρία είχε επίσης ισχυρή παρουσία στην Εβδομάδα Σχεδίου (Design Week) για δύο συνεχόμενες χρονιές: το 2024 με την έκθεση “Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale”, ένα εμβυθιστικό ταξίδι στην δημιουργική διαδικασία πίσω από τις μοτοσυκλέτες της, και το 2025 σε συνεργασία με τη Lamborghini για την παρουσίαση της αποκλειστικής Panigale V4 Lamborghini. Επίσης φέτος, η Panigale V4 εκτέθηκε στο Ίδρυμα Golinelli στο πλαίσιο της έκθεσης “From Origin to Destiny”, που εξερευνά την ανθρώπινη πολιτιστική εξέλιξη, τονίζοντας την ταχύτητα ως δύναμη εξέλιξης ανάμεσα στην τεχνολογία, την επιστήμη και την τέχνη.

Σε Διεθνές επίπεδο, η Ιταλική εταριία συμμετείχε στην Art Baselweek στο Miami Beach, παρουσιάζοντας την Panigale V4 Tricolore σε μια αποκλειστική εκδήλωση εκτός έκθεσης.

Το έργο του Andrea Crespi θα προστεθεί στην ιδιωτική συλλογή του Borgo Panigale, δίπλα στα βραβευμένα έργα του διαγωνισμού Officina Arte Ducati που επιλέχθηκαν στην Arte Fiera: το “Ossicodone 2” του Alberto Tadiello και το “There is so much we can learn from the sun” της Marinella Senatore. Μέσω του Ιδρύματος Ducati, ο κατασκευαστής μοτοσυκλετών στηρίζει καλλιτεχνικά έργα που ενσωματώνουν τη συνεχή αναζήτηση για ομορφιά, τιμώντας τη δημιουργικότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και την Ιταλική αριστεία.

Από τον Ιούλιο, το έργο του Crespi θα εκτίθεται επίσης στο Μουσείο στο Borgo Panigale της Μπολόνια, στο πλαίσιο προσωρινής έκθεσης.