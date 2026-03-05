Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η φοιτητική ομάδα Panther Racing του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει την εκδήλωση «Παρουσίαση Πρωτοτύπου & Παγκόσμιου Βραβείου» το Σάββατο 8 Μαρτίου στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, με αφορμή τη σπουδαία διεθνή της διάκριση.

Η ομάδα κατέκτησε την 1η θέση παγκοσμίως στον διεθνή διαγωνισμό MotoStudent, αναδεικνυόμενη Best MotoStudent Team, συγκεντρώνοντας τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία στο θεωρητικό και αγωνιστικό σκέλος του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός MotoStudent αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και απαιτητικότερους φοιτητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως, συνδυάζοντας τη μηχανολογία, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τον πραγματικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε αντίθεση με άλλους ακαδημαϊκούς διαγωνισμούς, δεν περιορίζεται στην παρουσίαση ενός πρωτοτύπου, αλλά κορυφώνεται σε κανονικό αγώνα ταχύτητας σε επαγγελματική πίστα MotoGP, γεγονός που απαιτεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας, τεχνική αρτιότητα και επαγγελματική προετοιμασία υψηλού επιπέδου.

Η διάκριση της Panther Racing αποτελεί μια ιστορική επιτυχία τόσο για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όσο και για την ελληνική πανεπιστημιακή κοινότητα, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να πρωταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο τεχνολογίας και μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Στην εκδήλωση της 8ης Μαρτίου θα παρουσιαστούν:

•Το αγωνιστικό πρωτότυπο της ομάδας

•Η ερευνητική και τεχνική διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής

•Οι καινοτομίες που υλοποιήθηκαν

•Η πορεία της ομάδας μέχρι την παγκόσμια κατάκτηση

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί επίσημη αναφορά και ευχαριστήριο προς τους χορηγούς και το Πανεπιστήμιο για τη στήριξή τους, ενώ μετά το πέρας της παρουσίασης θα ακολουθήσει κοινωνική συνάντηση στο φουαγιέ της Αίθουσας Τελετών.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παρευρεθούν μέλη ΔΕΠ και προσωπικό του Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι συνεργαζόμενων φορέων και επιχειρήσεων, φοιτητές, καθώς και φίλοι και υποστηρικτές της ομάδας.

Η Panther Racing συνεχίζει δυναμικά, αποδεικνύοντας ότι το πάθος, η επιστημονική γνώση και η ομαδική δουλειά μπορούν να οδηγήσουν στην κορυφή του κόσμου.

Από την πλευρά της συντακτικής μας ομάδας να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους συντελεστές της επιτυχίας και βέβαια και στο ΑΠΘ που στηρίζει την προσπάθεια και σε όλους τους χορηγούς που βοήθησαν για τη σημαντική αυτή επιτυχία. Άλλωστε και μόνο η συμμετοχή στο MotoStudent είναι από μόνο του ένα αξιοσημείωτο γεγονός, πόσο μάλλον και η παγκόσμια διάκριση!