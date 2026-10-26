Μπορεί ο Αγώνας του MotoGP να ματαιώθηκε, μάλιστα αυτός που θα ήταν ο τελευταίος αγώνας της κορυφαίας κατηγορίας στην πίστα της Μελβούρνης, αλλά οι καλύτεροι οδηγοί του κόσμου θέλησαν να προσφέρουν ένα ωραίο θέαμα στους χιλιάδες θεατές που αψήφησαν το κρύο και τη βροχή και περίμεναν υπομονετικά για περισσότερες από οκτώ ώρες για το ενδεχόμενο της διεξαγωγής του Αγώνα.

Με αιχμή του δόρατος τον τοπικό ήρωα Jack Miller, ο οποίος μάλιστα είχε βαμμένη τη μοτοσυκλέτα του και τη στολή του στα χρώματα της Αυστραλίας, όλοι οι οδηγοί απόλαυσαν τους δύο γύρους, παρά τις αντίξοες συνθήκες. Ο Miller εντυπωσίασε με σούζες και έντο με τα βρόχινα ελαστικά, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο!

Ας απολαύσουμε μέσα από το φωτογραφικό αφιέρωμα που ακολουθεί, αυτά που έγιναν στην τελευταία φορά που οι δυνατότερες μοτοσυκλέτες του κόσμου βρυχήθηκαν στο Philip Island.