του Δημήτρη Διατσίδη

Η ομάδα από την Tavullia της Ιταλίας θα αγωνιστεί την Κυριακή στο MotoGP στην Mandalika με ειδικά χρώματα, ως φόρο τιμής στην Ινδονησία, όπου αισθάνεται πάντα σαν στο σπίτι της χάρη στην Pertamina Lubricants. Η παρουσίαση της συλλεκτικής εμφάνισης πραγματοποιήθηκε στην Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, όπου η ομάδα από την Tavullia νιώθει πάντα οικεία.

Με την παρουσία του ιδιοκτήτη της ομάδας και 9 φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή Valentino Rossi, του Werry Prayogi, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της PT Pertamina Lubricants, του Διευθυντή τηUccio Saluci, καθώς και των αναβατών Franco Morbidelli και Fabio Di Giannantonio, παρουσιάστηκαν οι ειδικές μοτοσυκλέτες που θα αγωνιστούν στο Mandalika International Circuit αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η ιδέα και ο σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα της δημιουργικότητας του Aldo Drudi – Drudi Performance – ο οποίος συνδύασε τα χρώματα της Pertamina Enduro VR46 Racing Team με το πνεύμα της Ινδονησίας. Το χαρακτηριστικό φλούο κίτρινο, που κάνει τις μοτοσυκλέτες της ομάδας από την Tavullia μοναδικές, συνδυάζεται με τα χρώματα της Ινδονησίας – λευκό και κόκκινο. Επιπλέον, το σχέδιο περιλαμβάνει και τη διαδρομή της πίστας Pertamina Mandalika International Circuit, όπου θα διεξαχθεί ο Αγώνας του MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της Pertamina και μια συνάντηση με τους θαυμαστές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την Desmosedici GP και να έρθουν σε επαφή με τα είδωλά τους.

Εκτός από τις μοτοσυκλέτες, η ομάδα θα φορέσει και συλλεκτικά μπλουζάκια Mandalika – Kappa Capsule, με το κόκκινο της Ινδονησίας και σχέδιο εμπνευσμένο από την πίστα, σε πλήρη αρμονία με τη νέα εμφάνιση της Ducati Desmosedici GP. Οι Franco Morbidelli και Fabio Di Giannantonio θα αγωνιστούν με αυτή την ξεχωριστή εμφάνιση την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου, στο MotoGP της Ινδονησίας, μπροστά στους ντόπιους φιλάθλους τους.