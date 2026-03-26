του Νεκτάριου Διατσίδη

Το United States GP ήταν πάντα ένα μοναδικό Σαββατοκύριακο για την Pertamina Enduro VR46 Racing Team, η οποία παρουσίασε στο Edge at Hudson Yards – σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης – τον ειδικό χρωματισμό με τον οποίο θα αγωνιστεί στον Αγώνα της Κυριακής στο Austin. Αυτή η ιδιαίτερη ημέρα για την ομάδα με έδρα την Tavullia αποτελεί επίσης ένα ιστορικό γεγονός: για πρώτη φορά, μια MotoGP μοτοσυκλέτα παρουσιάζεται στο “Big Apple” (το ψευδώνυμο της Νέας Υόρκης), στην κορυφή ενός από τα ψηλότερα σημεία της πόλης. Επιπλέον, οι Fabio Di Giannantonio και Franco Morbidelli θα παρακολουθήσουν τον Αγώνα NBA μεταξύ New York Knicks και New Orleans Pelicans.

Το ειδικό σχέδιο χρωμάτων, που σχεδιάστηκε από τον Aldo Drudi – Drudi Performance, αποτελεί μια εικαστική απεικόνιση της ιστορίας της Pertamina Enduro VR46 Racing Team, του ιδρυτή της Valentino Rossi και του Alessio “Uccio” Salucci, στενού του φίλου και καθοδηγητή αυτού του project. Ο σχεδιασμός χρωμάτων αντλεί έμπνευση από την Pop Art, με τους βασικούς πρωταγωνιστές να βρίσκονται μέσα σε μια έκρηξη χρωμάτων, όπου κυριαρχεί το έντονο fluo κίτρινο. Οι αναβάτες κατέχουν το κεντρικό σημείο της σκηνής, ενώ σύμβολα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Εθνική Σημαία και ο Austin Tower – ως φόρος τιμής στην πίστα Circuit of the Americas – εμφανίζονται επίσης.

Οι αναβάτες θα “φορέσουν” νέα χρώματα, καθώς οι αγωνιστικές στολές τους θα έχουν τα ίδια ξεχωριστά χρώματα για το Αμερικανικό Σαββατοκύριακο. Όχι μόνο οι μοτοσυκλέτες και οι στολές: η Pertamina Enduro VR46 Racing Team θα έχει τα ειδικά χρώματα και στις μπλούζες, σε μια ειδική έκδοση “Pop Art” που μπορείτε να αγοράσει κανείς από τις ιστοσελίδες των Kappa Sport και VR46 Tribe.