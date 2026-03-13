του Δημήτρη Διατσίδη

Η Γερμανική επενδυτική εταιρία Mutares, η οποία σήμερα κατέχει την Peugeot Motocycles, ετοιμάζεται να παραδώσει την εταιρεία στη σημερινή Γαλλική διοίκησή της.

Η Peugeot Motocycles οδεύει προς μια σημαντική αλλαγή ιδιοκτησίας, καθώς η ίδια η εταιρεία πρόκειται σύντομα να αναλάβει από τους τωρινούς ιδιοκτήτες, την Mutares, η οποία αναφέρει ότι έχει κατατεθεί μια «αμετάκλητη προσφορά».

Αυτό σημαίνει ότι η Peugeot θα επιστρέψει κατά κάποιο τρόπο στις ρίζες της, αφού θα γίνει ξανά Γαλλικής ιδιοκτησίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μερικά αρκετά ταραχώδη χρόνια για τη μάρκα. Το 2015, ο Ινδικός κολοσσός Mahindra απέκτησε το 51% της εταιρείας.

Πριν η Mahindra αναλάβει την ιδιοκτησία της μάρκας – αλλά και για αρκετά χρόνια μετά – η Peugeot επικεντρωνόταν κυρίως στα μοντέλα σκούτερ και όχι στις μοτοσυκλέτες. Ακόμη και σήμερα, ο κατασκευαστής, παρότι διαθέτει και μερικές μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού, έχει πολύ μεγαλύτερη γκάμα σκούτερ που διατίθενται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Peugeot Motocycles, μετά από οκτώ χρόνια υπό την ιδιοκτησία της Mahindra, εξαγοράστηκε το 2023 από την Γερμανική επενδυτική εταιρία Mutares.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Mutares έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξαγορά της DAB Motors από την Peugeot, κάτι που – σύμφωνα με την Mutares – αποτέλεσε «ένα βήμα προς την επέκταση της παρουσίας της στον premium και ηλεκτρικό τομέα μοτοσυκλετών».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Visordown, φτάνοντας στον Μάρτιο του 2026, η Mutares δηλώνει ότι μια «αμετάκλητη προσφορά» από τη διοίκηση της Peugeot Motocycles θα οδηγήσει στο να αναλάβει η Γαλλική εταιρεία την ιδιοκτησία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ο CIO της Mutares, Johannes Laumann, δήλωσε σχετικά με την επικείμενη αλλαγή ιδιοκτησίας:

«Είμαστε βέβαιοι ότι πλέον παραδίδουμε την Peugeot Motorcycles στα καλύτερα δυνατά χέρια για την επόμενη φάση της. Η ομάδα έχει αναπτύξει ένα σαφές και πειστικό σχέδιο για το μέλλον της επιχείρησης και έχει επιδείξει ισχυρές ικανότητες υλοποίησης κατά τη διάρκεια της δικής μας ιδιοκτησίας. Πιστεύουμε ότι η διοικητική ομάδα βρίσκεται στην ιδανική θέση για να αναπτύξει περαιτέρω τη μάρκα και να εφαρμόσει με επιτυχία τη στρατηγική ανάπτυξής της».