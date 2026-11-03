Ορισμένες μοτοσυκλέτες κατασκευάζονται για να καλύψουν πραγματικές ανάγκες, ενώ άλλες γεννιούνται απλώς επειδή κάποιος μηχανικός αποφασίζει να δοκιμάσει τα όρια της μηχανολογίας. Η αυστραλιανή PGM V8 ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Είναι μια superbike με κινητήρα V8 και απόδοση 334 ίππων, μια κατασκευή που μοιάζει σαν να τοποθετήθηκε αυτούσιος ένας αγωνιστικός κινητήρας αυτοκινήτου σε πλαίσιο μοτοσυκλέτας.

Πίσω από αυτό το εντυπωσιακό εγχείρημα βρίσκεται ο Αυστραλός μηχανικός Paul Maloney, ο οποίος παρουσίασε τη δημιουργία του πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Η PGM V8 χρησιμοποιεί έναν ειδικά εξελιγμένο, ατμοσφαιρικό κινητήρα χωρητικότητας 1,996 κ.εκ., με αρκετά από τα μηχανικά του μέρη να προέρχονται από τους κινητήρες των Yamaha R1.

Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 334 ίππους στις 12.800 σ.α.λ., ενώ η ροπή αγγίζει τα 21,8 kgm στις 9.500 σ.α.λ. Πρόκειται για επιδόσεις που ξεπερνούν κατά πολύ εκείνες των περισσότερων σύγχρονων superbike ενός λίτρου, ακόμη και των πιο ισχυρών μοντέλων της κατηγορίας.

Αντίστοιχα εντυπωσιακά είναι και τα υπόλοιπα περιφερειακά της κατασκευής. Οι αναρτήσεις προέρχονται από την Öhlins, τα φρένα είναι της Brembo, ενώ οι τροχοί κατασκευάζονται από την Marchesini. Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διαχειρίζεται την τεράστια ισχύ του οκτακύλινδρου κινητήρα.

Το βάρος της ανακοινώνεται στα 242 κιλά με όλα τα υγρά, αριθμός που δεν την καθιστά ιδιαίτερα ελαφριά. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάμεσα στα πόδια του αναβάτη βρίσκεται ένας ολόκληρος V8 κινητήρας, οι διαστάσεις και η συνολική συσκευασία της μοτοσυκλέτας είναι αξιοσημείωτες.

Υπάρχει, πάντως, μία σημαντική λεπτομέρεια σχετικά με την απόδοση. Οι 334 ίπποι δεν αφορούν τη μέτρηση στον στρόφαλο, αλλά στο γρανάζι εξόδου του κιβωτίου ταχυτήτων και καθώς κάθε γρανάζι που μεταφέρει την ισχύ έχει απώλειες της τάξης του 2-3%, αυτό κάνει το συγκεκριμένο νούμερο ακόμη πιο ενδιαφέρον, με την ισχύ αυτή να μεταφέρεται προς την τελική μετάδοση.

Πόσο ισχυρή είναι πραγματικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

Η επίσημη ιστοσελίδα της PGM χαρακτηρίζει την V8 ως την ισχυρότερη μοτοσυκλέτα παραγωγής στον κόσμο. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο ισχυρισμό, ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις ακραίες κατασκευές που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η MTT 420RR, η οποία χρησιμοποιεί αεριοστρόβιλο κινητήρα Rolls-Royce, προερχόμενο από ελικόπτερο, και σύμφωνα με την εταιρεία αποδίδει 420 ίππους. Ασφαλώς, δεν πρόκειται για μια συμβατική μοτοσυκλέτα, αλλά ούτε και η PGM V8 αποτελεί μια συνηθισμένη superbike.

Η MTT 420RR με τον κινητήρα από την Rolls-Royce

Στη συζήτηση μπαίνει και η Kawasaki Ninja H2R, η οποία στην αμερικανική της έκδοση ανακοινώνεται με 322 ίππους. Βέβαια, η H2R προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίστα και δεν διαθέτει έγκριση κυκλοφορίας στον δρόμο, σε αντίθεση με την PGM V8. Παρ’ όλα αυτά, αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό δείγμα του πόσο μακριά έχουν φτάσει οι επιδόσεις των σύγχρονων μοτοσυκλετών.

Χρειάζεται, επίσης, προσοχή στις συγκρίσεις των αριθμών, καθώς οι κατασκευαστές δεν μετρούν πάντοτε την ισχύ στο ίδιο σημείο του συστήματος μετάδοσης. Επομένως, η απλή αντιπαράθεση των εργοστασιακών στοιχείων δεν δίνει απαραίτητα μια απόλυτα αντικειμενική εικόνα.

Το ζήτημα της παραγωγής παραμένει ανοιχτό

Υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα που περιπλέκει τον ισχυρισμό της PGM: τι ακριβώς θεωρείται μοτοσυκλέτα παραγωγής;

Το 2016, το αυστραλιανό περιοδικό Australian Motorcycle News είχε αναφέρει ότι υπήρχε μόλις μία PGM V8, η οποία είχε ταξινομηθεί ως λειτουργικό πρωτότυπο. Στη συνέχεια, η μοτοσυκλέτα έγινε διαθέσιμη προς παραγγελία από ενδιαφερόμενους αγοραστές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σαφή και ευρέως διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό των μονάδων που έχουν τελικά κατασκευαστεί και παραδοθεί σε πελάτες.

Το γεγονός ότι μια μοτοσυκλέτα μπορεί να παραγγελθεί δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει πίσω της μια οργανωμένη παραγωγή με αποδεδειγμένο αριθμό παραδόσεων. Και αυτή είναι μια ουσιαστική διαφορά όταν γίνεται λόγος για παγκόσμια ρεκόρ.

Τίποτα από τα παραπάνω, πάντως, δεν μειώνει το τεχνολογικό ενδιαφέρον της PGM V8. Η δημιουργία μιας μοτοσυκλέτας με ατμοσφαιρικό κινητήρα V8, που ανεβάζει στροφές μέχρι τις 12,800 σ.α.λ. και διατηρεί τη μορφή μιας πραγματικής sport μοτοσυκλέτας, αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο μηχανολογικό εγχείρημα.

Μέχρι να υπάρξουν σαφέστερα στοιχεία για τον αριθμό των μοτοσυκλετών που έχουν παραχθεί, αλλά και μια πιο ξεκάθαρη βάση σύγκρισης της ισχύος με άλλες αντίστοιχες κατασκευές, ο τίτλος της ισχυρότερης μοτοσυκλέτας παραγωγής στον κόσμο χρειάζεται μια μικρή επιφύλαξη.

Σε κάθε περίπτωση, οι 334 ίπποι από έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα σε μια μοτοσυκλέτα είναι από μόνοι τους αρκετοί για να κάνουν την PGM V8 μοναδική, χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να διεκδικήσει κάποιο παγκόσμιο ρεκόρ.