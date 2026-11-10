του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Piaggio παρουσίασε στην EICMA 2026 μια σειρά από νέες εκδόσεις και ανανεωμένα μοντέλα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των απαιτήσεων της αστικής μετακίνησης, αλλά και των μικρών εξορμήσεων εκτός πόλης.

Piaggio Beverly 310 και 400: Ανανέωση για το 2027

Το Beverly, με περισσότερες από 500.000 πωλήσεις σε πάνω από 50 χώρες, ανανεώνεται για το 2027, διατηρώντας τον συνδυασμό κομψής εμφάνισης και οδικής συμπεριφοράς που θυμίζει μοτοσυκλέτα.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν νέα μαύρα περιγράμματα στους προβολείς και στα εμπρός φλας, όλα τεχνολογίας LED, καθώς και ανασχεδιασμένο κεντρικό διακοσμητικό στοιχείο στην ποδιά. Νέοι είναι και οι ελαφρύτεροι τροχοί με πιο σπορ σχεδίαση.

Σημαντική αναβάθμιση αποτελεί η νέα έγχρωμη οθόνη TFT 6.88 ιντσών, με περισσότερες ενδείξεις και καλύτερη αναγνωσιμότητα σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Υποστηρίζει επίσης σύνδεση με smartphone.

Η πρακτικότητα βελτιώνεται με νέα πίσω χειρολαβή, η οποία ενσωματώνει βάση τοποθέτησης top box χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες πλάκες στήριξης.

Piaggio Medley 125 και 200

Το Medley ανανεώνεται αισθητικά και τεχνολογικά, συνεχίζοντας να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα ελαφριά scooter και στα μεγαλύτερα high-wheel μοντέλα της Piaggio.

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν το νέο μαύρο πλαίσιο του προβολέα και το ανασχεδιασμένο μεταλλικό διακοσμητικό στοιχείο στην ποδιά. Νέοι είναι επίσης οι τροχοί με πέντε ακτίνες.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει σύστημα Start & Stop, το οποίο απενεργοποιεί τον κινητήρα στις στάσεις και μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον αναβάτη, καθώς και νέα έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται πλέον και η βάση για το πίσω top box, χωρίς ανάγκη πρόσθετων εξαρτημάτων στήριξης. Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα φτάνει τα 36.2 λίτρα.

Piaggio Typhoon 125: Επιστροφή ενός αστικού scooter

Η Piaggio αναβιώνει ένα από τα γνωστότερα ονόματα της ιστορίας της, παρουσιάζοντας το νέο Typhoon 125, με σύγχρονη σχεδίαση και τεχνολογία για την καθημερινή μετακίνηση.

Βασικό στοιχείο της κατασκευής είναι το ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο υψηλής αντοχής, το οποίο συνδυάζεται με μονοκύλινδρο τετράχρονο κινητήρα 125 κ.εκ. προδιαγραφών Euro 5+.

Το νέο Typhoon διαθέτει επίπεδο δάπεδο για μεγαλύτερη πρακτικότητα, αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα και γάντζο για τσάντα στην εσωτερική ποδιά. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει πλήρως ψηφιακή οθόνη TFT, η οποία μπορεί να συνδεθεί με smartphone μέσω του συστήματος Piaggio MIA.

Διατίθεται σε τέσσερα χρώματα: μαύρο, λευκό, γκρι και μπλε, ενώ υπάρχει και σειρά ειδικών αξεσουάρ.

Ηλεκτρική σειρά Vespa: Νέα γενιά ηλεκτροκίνησης

Η Vespa περνά σε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας της, παρουσιάζοντας την ανανεωμένη ηλεκτρική της γκάμα, με νέο κινητήρα μηδενικών εκπομπών που εξελίχθηκε και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία από τον όμιλο Piaggio.

Ο νέος ηλεκτροκινητήρας βασίζεται σε αρθρωτή αρχιτεκτονική, προσφέροντας αυξημένη απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και καλύτερο έλεγχο, χάρη και στο νέο αισθητήρα ταχύτητας. Επιπλέον, δεν χρησιμοποιεί σπάνιες γαίες, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατασκευής του.

Η γκάμα περιλαμβάνει τρία μοντέλα. Οι Vespa Primavera και Vespa Sprint S είναι ταξινομημένες ως μοτοποδήλατα, με τελική ταχύτητα 45 km/h. Η αυτονομία τους φτάνει τα 85 χιλιόμετρα, ενώ η αφαιρούμενη μπαταρία διευκολύνει τη φόρτιση.

Η Vespa Primavera Tech αποτελεί την έκδοση ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας, με τελική ταχύτητα 67 χλμ./ώρα. Χάρη στον νέο κινητήρα και στο αναβαθμισμένο Vehicle Management System, η αυτονομία αυξάνεται κατά 12.5%, ενώ η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά 17%. Η αυτονομία φτάνει τα 90 χιλιόμετρα στον κύκλο WMTC.

Υπάρχει επίσης λειτουργία «Maintenance» από τον πίνακα οργάνων, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της μπαταρίας όταν το scooter παραμένει αχρησιμοποίητο για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Piaggio MP3: 20 χρόνια από την επανάσταση των τριών τροχών

Η EICMA 2026 αποτελεί και την αφορμή για τον εορτασμό των 20 χρόνων από την παρουσίαση του Piaggio MP3, του scooter που δημιούργησε μια νέα κατηγορία στην αστική μετακίνηση.

Από την πρώτη του εμφάνιση το 2006, το MP3 ξεχώρισε χάρη στους δύο ανεξάρτητους εμπρός τροχούς και το ιδιαίτερο σύστημα ανάρτησης, προσφέροντας αυξημένη ασφάλεια, πρόσφυση και άνεση σε σχέση με τα συμβατικά scooter.

Στα είκοσι χρόνια παρουσίας του έχει ξεπεράσει τις 250.000 πωλήσεις, προσελκύοντας τόσο οδηγούς αυτοκινήτων όσο και έμπειρους μοτοσυκλετιστές. Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματά του παραμένει η δυνατότητα οδήγησης με δίπλωμα αυτοκινήτου, όπου αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η σημερινή οικογένεια MP3 περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις, την 310, που απευθύνεται κυρίως στην αστική μετακίνηση, την 400, που συνδυάζει επιδόσεις και άνεση, και την κορυφαία 530, η οποία διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό, συστήματα υποβοήθησης ARAS και όπισθεν με κάμερα.

Με την εξέλιξή του μέσα στις δύο αυτές δεκαετίες, το Piaggio MP3 εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των τρίτροχων scooter.