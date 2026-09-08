του Δημήτρη Διατσίδη

Η αριστεία της Motor Valley συναντά ένα από τα σύμβολα του Made in Italy στον κόσμο. Ένα γλυπτικό αντικείμενο από αλουμίνιο, εξ ολοκλήρου σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από την Pininfarina, γιορτάζει την ταυτότητα του Misano World Circuit και τον δυναμισμό του MotoGP και των διοργανωτών του Grand Prix.

Έτσι λοιπόν το Grand Prix Red Bull του Σαν Μαρίνο και της Riviera di Rimini, ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα και εκφράσεις της Motor Valley, συνδέεται με μια Ιταλική αριστεία αναγνωρισμένη σε όλο τον κόσμο. Τον σχεδιασμό και την κατασκευή του νέου τροπαίου που προορίζεται για τους πρωταγωνιστές του αγώνα της MotoGP έχει αναλάβει η Pininfarina, ένα εμβληματικό όνομα που εδώ και πάνω από ενενήντα χρόνια αποτελεί συνώνυμο του design, της κομψότητας και της καινοτομίας.

Η συνεργασία γεννήθηκε από τη βούληση των διοργανωτών να προσθέσουν ένα ακόμη στοιχείο ποιότητας και κύρους σε ένα γεγονός που, χρόνο με τον χρόνο, έχει εδραιώσει τον ρόλο του στο ημερολόγιο του MotoGP και στο διεθνές τοπίο των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Το τρόπαιο γίνεται έτσι κάτι πολύ περισσότερο από μια διάκριση: είναι ένα αντικείμενο design, ένα κομμάτι Ιταλικής κατασκευαστικής τέχνης και ένα σύμβολο της ταυτότητας της περιοχής.

«Το νέο τρόπαιο εκφράζεται μέσα από τη συνάντηση του motorsport με το design, της περιοχής με τη μεταποίηση, της τεχνολογίας με τη χειροτεχνία – δήλωσε ο Andrea Albani, Γενικός Διευθυντής του Misano World Circuit. Θέλαμε ένα αντικείμενο που να μπορεί να αφηγηθεί το γεγονός, μετατρέποντας τα πιο εμβληματικά του στοιχεία σε μια σύγχρονη και πολύτιμη μορφή. Η επιλογή της Pininfarina ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ του Grand Prix και της Motor Valley της Εμίλια-Ρομάνια, ενός μοναδικού στον κόσμο κεφαλαίου σε κουλτούρα motorsport, τεχνογνωσία, πάθος και ικανότητα καινοτομίας. Ένα έδαφος που δεν περιορίζεται στο να φιλοξενεί μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, αλλά συνεχίζει να εκφράζει, μέσα από αυτές, μια αποστολή και μια ταυτότητα αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο».

Το νέο τρόπαιο γίνεται έτσι η σύνθεση όσων θέλει να εκφράσει το Grand Prix: την αγωνιστική αριστεία του MotoGP, την ενέργεια της Riders’ Land και την αξία του Made in Italy.

ΤΟ ΤΡΟΠΑΙΟ

Το πρότζεκτ γεννιέται από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία που συνδέονται με τον αγώνα: το προφίλ του Misano World Circuit. Αναπαραγμένο σε κόκκινο χρώμα στην κύρια επιφάνεια του τροπαίου, το σχήμα της πίστας γίνεται η αφετηρία μιας ακολουθίας γραμμών που επεκτείνονται προοδευτικά προς τα άκρα του αντικειμένου. Η πορεία τους θυμίζει διάχυση ενέργειας, προσδίδοντας σε ένα στατικό αντικείμενο την αίσθηση της ταχύτητας και του δυναμισμού, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το ρόλο της πίστας ως οπτικού πυρήνα του σχεδιασμού.

Η τρισδιάστατη μορφή του τροπαίου εισάγει ένα δεύτερο στοιχείο σύνδεσης με τον κόσμο του MotoGP. Το τριγωνικό προφίλ αντλεί έμπνευση από τα αεροδυναμικά βοηθήματα που υπάρχουν στις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες και στα κράνη των αναβατών, όπου οι επιφάνειες διαμορφώνονται για να κατευθύνουν τις ροές του αέρα και να μειώνουν τις αναταράξεις. Μεταφερμένη στο τρόπαιο, αυτή η αρχή δημιουργεί μια μορφή που, όταν την κοιτάς από μπροστά, εμφανίζεται συμπαγής και επιβλητική, ενώ περιστρέφοντάς την αποκαλύπτει ένα πολύ πιο λεπτό και δυναμικό προφίλ.

Τα υλικά και η χειροποίητη επεξεργασία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρότζεκτ. Κάθε τρόπαιο προκύπτει από ένα ενιαίο κομμάτι αλουμινίου και κατεργάζεται και φινίρεται εξ ολοκλήρου από την Pininfarina. Σαν ένα κόσμημα σε αρχιτεκτονική κλίμακα, οι βουρτσισμένες επιφάνειες συνδυάζονται με ακμές και φαλτσοκοπές γυαλισμένες σαν καθρέφτης, δημιουργώντας αντιθέσεις μέσα από διαφορετικές κατεργασίες του ίδιου υλικού, χωρίς την προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων.

Με το τρόπαιο του Grand Prix του Σαν Μαρίνο και της Riviera di Rimini, η Pininfarina ενώνει ταυτότητα, ταχύτητα και χειροτεχνία, δημιουργώντας ένα αντικείμενο που γιορτάζει τον αγώνα, όχι μέσα από μια κυριολεκτική αναπαράσταση, αλλά μετατρέποντας τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία του, σε ένα πολύτιμο δημιούργημα, με ποιότητα σχεδόν κοσμηματοποιίας.

Μετά τα αλαβάστρινα Έπαθλα του Αγώνα στην Αραγκόν, τώρα ένα ακόμη έργο τέχνης θα φιλοξενηθεί στις προθήκες των τριών πρώτων νικητών κάθε κατηγορίας του MotoGP που θα γίνει το επόμενο ΠΣΚ στο Μιζάνο.