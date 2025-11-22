του Νεκτάριου Διατσίδη

Ένα 2025 γεμάτο ρεκόρ: 3η θέση στο Πρωτάθλημα MotoGP με τον Marco Bezzecchi και 2η στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών!

Με τη νίκη του Marco Bezzecchi την Κυριακή στο Circuit Ricardo Tormo στην Valencia, ολοκληρώθηκε η σεζόν MotoGP 2025. Ήταν μια χρονιά που αποτέλεσε ιστορικό κεφάλαιο για την Aprilia Racing, ως η πιο επιτυχημένη στην ιστορία της.

Ένας από τους αδιαμφισβήτητους πρωταγωνιστές της σεζόν ήταν ο Marco Bezzecchi. Στην πρώτη του χρονιά πάνω σε Aprilia, ο Ιταλός αναβάτης πέρασε από ένα αρχικό στάδιο προσαρμογής στην RS-GP25, ακολουθούμενο από σταθερή εξέλιξη με σημείο καμπής τις Δοκιμές στην Jerez. Από εκείνη τη στιγμή, ο Bezzecchi ανέπτυξε μια ισχυρή αίσθηση με την Aprilia, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς αναβάτες του πρωταθλήματος.

Η συγκομιδή της χρονιάς του ήταν εντυπωσιακή: 3 νίκες στους μεγάλους Αγώνες (Silverstone, Portimão, Valencia), 3 νίκες στα Sprint (Misano, Mandalika, Phillip Island), 15 συνολικά βάθρα και 5 pole positions (Austria, Misano, Mandalika, Portimão, Valencia). Αυτά τα αποτελέσματα τού χάρισαν την 3η θέση στο πρωτάθλημα με 353 βαθμούς, το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της Aprilia Racing στο MotoGP.

Στην άλλη πλευρά του γκαράζ, ο Jorge Martín είχε μια δύσκολη σεζόν, σημαδεμένη από μια σειρά τραυματισμών – αρχικά στις Δοκιμές της Sepang, έπειτα στην προπόνηση, στη συνέχεια στον μεγάλο Αγώνα στο Qatar και μετά στο Sprint στο Motegi. Επιστρέφοντας για τον τελικό Αγώνα στην Valencia ύστερα από περισσότερο από ενάμιση μήνα αποχής, προσέγγισε το Σαββατοκύριακο με στόχο την επανασύνδεση με την RS-GP25. Στο θετικό κομμάτι, οι Δοκιμές στην Valencia ολοκληρώθηκαν με καλές εντυπώσεις και με αποφασιστικότητα για ένα νέο ξεκίνημα.

Ένα μεγάλο μπράβο στον Lorenzo Savadori, Δοκιμαστή και βασικό στέλεχος της ομάδας, ο οποίος, αντικαθιστώντας τον Martín, μετέτρεψε κάθε Σαββατοκύριακο σε ευκαιρία εξέλιξης, βελτιστοποίησης και βελτίωσης της RS-GP25. Αυτή η δουλειά γίνεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά είναι θεμελιώδης και συνέβαλε αποφασιστικά στην εδραίωση της Aprilia Racing ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του MotoGP.

Η Trackhouse MotoGP Team συνέβαλε σημαντικά με τους Raúl Fernández και Ai Ogura. Ο Ιάπωνας αναβάτης, στη rookie χρονιά του στο MotoGP, ολοκλήρωσε μια πορεία σταθερής εξέλιξης, δείχνοντας απτά βήματα προόδου σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Από την άλλη, ο Raúl Fernández είχε τη σημαντικότερη χρονιά της καριέρας του στο MotoGP. Τερμάτισε 3ος στο Sprint της Mandalika, κατακτώντας το πρώτο του βάθρο στο MotoGP. Αυτό το αποτέλεσμα ακολούθησε μια 2η θέση στο Sprint του Phillip Island και – την αμέσως επόμενη μέρα – η 300ή νίκη της Aprilia Racing στην ιστορία των Grand Prix της FIM. Στη συνέχεια πέτυχε ένα ιστορικό 1-2 στην Valencia, τερματίζοντας 2ος πίσω από τον Bezzecchi. Ήταν το δεύτερο 1-2 της Aprilia μετά την Barcelona το 2023.

Αυτά τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη δύναμη του τεχνικού σχεδιασμού της Aprilia Racing και τη δουλειά όλων στο Noale. Η σεζόν 2025 έκλεισε με μια πολύτιμη 2η θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών με 418 βαθμούς, ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο για το project MotoGP. Η σεζόν θα μείνει επίσης αξέχαστη για μια στιγμή που πέρασε κατευθείαν στα χρονικά του εργοστασίου από το Noale: στο Αυστραλιανό Grand Prix, στη θρυλική πίστα Phillip Island, ο Raúl Fernández της Trackhouse MotoGP πέτυχε την 300ή νίκη της Aprilia Racing σε Grand Prix της FIM. Ένα ρεκόρ – πλέον στις 302 νίκες – που έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, αφού επιβεβαίωσε την Aprilia Racing ως τον πιο νικηφόρο Ευρωπαϊκό κατασκευαστή στην ιστορία των Grand Prix της FIM.

Massimo Rivola

«Ήταν μια εξαιρετικά συναρπαστική σεζόν που ζήσαμε υπό δύο πτυχές. Από τη μία, οι τραυματισμοί του Jorge, ιδιαίτερα σοβαροί και από την άλλη, η ασταμάτητη εξέλιξη του Marco. Ήταν μια σεζόν με σημαντικούς αριθμούς, όπως τους πάνω από 400 βαθμούς στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών και μια σεζόν που μας επιτρέπει να κοιτάμε το 2026 με ξεκάθαρο στόχο: να παλέψουμε για τον Τίτλο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ομάδα Trackhouse MotoGP, που με τα αποτελέσματά της συνέβαλε στην τεχνική και αγωνιστική μας πρόοδο. Γνωρίζουμε ότι οι αντίπαλοί μας είναι δυνατοί, όμως η επιθυμία μας για βελτίωση – καλλιεργημένη χάρη στη δουλειά του Fabiano και αισθητή σε όλο το Noale – θα μας στηρίξει ώστε να είμαστε πρωταγωνιστές από την αρχή της σεζόν 2026. Ανυπομονούμε να φτάσουμε στην Sepang για να δοκιμάσουμε την RS-GP26, η οποία πρέπει να γεννηθεί ως νικητήρια μοτοσυκλέτα».