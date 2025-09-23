Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

 

Ο Γερμανός αναβάτης της Pirelli στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής MX2 στον τελευταίο Aγώνα της χρονιάς, στην Αυστραλία. Στην κατηγορία MXGP, παρά τους πολλούς τραυματισμούς, οι αναβάτες εξοπλισμένοι με ελαστικά Pirelli SCORPION™ MX32™ κέρδισαν 16 από τα 20 Grands Prix, κατέκτησαν 17 pole positions και νίκησαν στους 30 από τους 39 Αγώνες.

Simon Längenfelder, (Red Bull KTM Factory Racing De Carli)

Η Pirelli έχει πλέον κατακτήσει 83 παγκόσμιους τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Motocross της FIM, χάρη στις επιδόσεις του Simon Längenfelder, ο οποίος στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής MX2 στο τελευταίο Grand Prix της σεζόν 2025 που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία. Ο Γερμανός αναβάτης της ομάδας Red Bull KTM Factory Racing De Carli κατέκτησε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο, χάρη εν μέρει στην απόδοση των ελαστικών Pirelli από τη σειρά SCORPION™ MX32™ και συγκεκριμένα του νέου SCORPION™ MX32™ Mid Soft.

Στο τελικό βάθρο της βαθμολογίας του MX2 είχαμε επίσης χάλκινο μετάλλιο για τον Andrea Adamo, ενώ την 4η θέση κατέκτησε ο Sasha Coenen – και οι δύο αναβάτες της KTM και εξοπλισμένοι με ελαστικά Pirelli.

Στην κατηγορία MXGP, οι αναβάτες της Pirelli αντιμετώπισαν πολλούς τραυματισμούς – ιδιαίτερα οι Tim Gajser, Jeffrey Herlings και Maxime Renaux, γεγονός που επηρέασε σοβαρά τη σεζόν τους. Αντίπαλος του Romain Febvre μέχρι και τον τελευταίο Αγώνα ήταν ο Lucas Coenen (Red Bull KTM Factory Racing), που τερμάτισε 2ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Lucas Coenen (Red Bull KTM Factory Racing)

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 10 πρώτες θέσεις της τελικής κατάταξης, οι 9 αναβάτες ήταν εξοπλισμένοι με Pirelli, αποδεικνύοντας την εξαιρετική απόδοση του νέου SCORPION™ MX32™ Mid Soft, το οποίο, σε συνδυασμό με το SCORPION™ MX32™ Soft, οδήγησε σε σημαντικά αποτελέσματα μόνο στην κατηγορία MXGP: από τα 20 συνολικά Grands Prix, οι αναβάτες με Pirelli SCORPION™ MX32™ κέρδισαν τα 16, κατέκτησαν 17 pole positions και κέρδισαν 30 από τους 39 συνολικούς Αγώνες.

SCORPION: Η off-road σειρά ελαστικών της Pirelli

Το SCORPION είναι η ονομασία της γκάμας ελαστικών της Pirelli για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ποδήλατα, σχεδιασμένα για On/Off και Off-road χρήση. Από το 2006, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο ελαστικό μοτοσυκλέτας SCORPION, η Pirelli έχει πουλήσει πάνω από 6 εκατομμύρια ελαστικά SCORPION για μοτοσυκλέτες.

Σήμερα, η σειρά SCORPION περιλαμβάνει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που κυμαίνεται από Enduro Street (SCORPION Trail III), Enduro ON/OFF (SCORPION RALLY STR), μέχρι ελαστικά για motocross, supercross και cross-country, καλύπτοντας ευρεία γκάμα κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων και των minicross.

Σειρά ελαστικών SCORPION MX για motocross και supercross:

SCORPION MX SOFT: Διαθέσιμο μόνο σε διαστάσεις πίσω τροχού, ακόμα και για minicross, είναι το ιδανικό ελαστικό για τις πιο απαιτητικές συνθήκες – άμμο, λάσπη ή αργιλώδες έδαφος – σε συνδυασμό με το SCORPION MX32 MID SOFT μπροστά.
SCORPION MX32 MID SOFT: Διαθέσιμο σε διαστάσεις εμπρός και πίσω, είναι σχεδιασμένο για επαγγελματίες και ερασιτέχνες που αγωνίζονται σε μεσαίου επιπέδου μαλακότητας εδάφη, όπως λάσπη, γρασίδι ή αφράτο χώμα. Η προηγούμενη έκδοση διατίθεται και σε εκδόσεις STADIUM (για supercross) και minicross για νεαρούς αναβάτες.
SCORPION MX32 MID HARD: Επίσης διαθέσιμο σε διαστάσεις εμπρός και πίσω, αποτελεί την ιδανική λύση για μεσαίου προς σκληρού τύπου εδάφη – από συμπιεσμένο χώμα έως επιφάνειες με χαλίκι. Διατίθεται και σε εκδόσεις STADIUM για supercross.
SCORPION MX EXTRA X: Ιδανικό για προπόνηση χάρη στην ευελιξία του, καθώς είναι κατάλληλο τόσο για μεσαία μαλακά όσο και για μεσαία σκληρά εδάφη. Ένας εξαιρετικός συμβιβασμός μεταξύ απόδοσης και ανθεκτικότητας.

