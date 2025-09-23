Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ο Γερμανός αναβάτης της Pirelli στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής MX2 στον τελευταίο Aγώνα της χρονιάς, στην Αυστραλία. Στην κατηγορία MXGP, παρά τους πολλούς τραυματισμούς, οι αναβάτες εξοπλισμένοι με ελαστικά Pirelli SCORPION™ MX32™ κέρδισαν 16 από τα 20 Grands Prix, κατέκτησαν 17 pole positions και νίκησαν στους 30 από τους 39 Αγώνες.

Η Pirelli έχει πλέον κατακτήσει 83 παγκόσμιους τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Motocross της FIM, χάρη στις επιδόσεις του Simon Längenfelder, ο οποίος στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής MX2 στο τελευταίο Grand Prix της σεζόν 2025 που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία. Ο Γερμανός αναβάτης της ομάδας Red Bull KTM Factory Racing De Carli κατέκτησε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο, χάρη εν μέρει στην απόδοση των ελαστικών Pirelli από τη σειρά SCORPION™ MX32™ και συγκεκριμένα του νέου SCORPION™ MX32™ Mid Soft.

Στο τελικό βάθρο της βαθμολογίας του MX2 είχαμε επίσης χάλκινο μετάλλιο για τον Andrea Adamo, ενώ την 4η θέση κατέκτησε ο Sasha Coenen – και οι δύο αναβάτες της KTM και εξοπλισμένοι με ελαστικά Pirelli.

Στην κατηγορία MXGP, οι αναβάτες της Pirelli αντιμετώπισαν πολλούς τραυματισμούς – ιδιαίτερα οι Tim Gajser, Jeffrey Herlings και Maxime Renaux, γεγονός που επηρέασε σοβαρά τη σεζόν τους. Αντίπαλος του Romain Febvre μέχρι και τον τελευταίο Αγώνα ήταν ο Lucas Coenen (Red Bull KTM Factory Racing), που τερμάτισε 2ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 10 πρώτες θέσεις της τελικής κατάταξης, οι 9 αναβάτες ήταν εξοπλισμένοι με Pirelli, αποδεικνύοντας την εξαιρετική απόδοση του νέου SCORPION™ MX32™ Mid Soft, το οποίο, σε συνδυασμό με το SCORPION™ MX32™ Soft, οδήγησε σε σημαντικά αποτελέσματα μόνο στην κατηγορία MXGP: από τα 20 συνολικά Grands Prix, οι αναβάτες με Pirelli SCORPION™ MX32™ κέρδισαν τα 16, κατέκτησαν 17 pole positions και κέρδισαν 30 από τους 39 συνολικούς Αγώνες.

SCORPION: Η off-road σειρά ελαστικών της Pirelli

Το SCORPION είναι η ονομασία της γκάμας ελαστικών της Pirelli για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ποδήλατα, σχεδιασμένα για On/Off και Off-road χρήση. Από το 2006, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο ελαστικό μοτοσυκλέτας SCORPION, η Pirelli έχει πουλήσει πάνω από 6 εκατομμύρια ελαστικά SCORPION για μοτοσυκλέτες.

Σήμερα, η σειρά SCORPION περιλαμβάνει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων, που κυμαίνεται από Enduro Street (SCORPION Trail III), Enduro ON/OFF (SCORPION RALLY STR), μέχρι ελαστικά για motocross, supercross και cross-country, καλύπτοντας ευρεία γκάμα κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων και των minicross.

Σειρά ελαστικών SCORPION MX για motocross και supercross:

SCORPION MX SOFT: Διαθέσιμο μόνο σε διαστάσεις πίσω τροχού, ακόμα και για minicross, είναι το ιδανικό ελαστικό για τις πιο απαιτητικές συνθήκες – άμμο, λάσπη ή αργιλώδες έδαφος – σε συνδυασμό με το SCORPION MX32 MID SOFT μπροστά.

SCORPION MX32 MID SOFT: Διαθέσιμο σε διαστάσεις εμπρός και πίσω, είναι σχεδιασμένο για επαγγελματίες και ερασιτέχνες που αγωνίζονται σε μεσαίου επιπέδου μαλακότητας εδάφη, όπως λάσπη, γρασίδι ή αφράτο χώμα. Η προηγούμενη έκδοση διατίθεται και σε εκδόσεις STADIUM (για supercross) και minicross για νεαρούς αναβάτες.

SCORPION MX32 MID HARD: Επίσης διαθέσιμο σε διαστάσεις εμπρός και πίσω, αποτελεί την ιδανική λύση για μεσαίου προς σκληρού τύπου εδάφη – από συμπιεσμένο χώμα έως επιφάνειες με χαλίκι. Διατίθεται και σε εκδόσεις STADIUM για supercross.

SCORPION MX EXTRA X: Ιδανικό για προπόνηση χάρη στην ευελιξία του, καθώς είναι κατάλληλο τόσο για μεσαία μαλακά όσο και για μεσαία σκληρά εδάφη. Ένας εξαιρετικός συμβιβασμός μεταξύ απόδοσης και ανθεκτικότητας.