Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ο Ολλανδός αναβάτης εξασφάλισε τον Παγκόσμιο Τίτλο στο 1ο Αγώνα του Τουρκικού Grand Prix, δύο Γύρους πριν από το τέλος της σεζόν, με σημαντική συμβολή από την απόδοση των ελαστικών Pirelli SCORPION™ MX32™.

Ο Jeffrey Herlings (Honda HRC PETRONAS) στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής MXGP 2026 μετά τον 1ο Αγώνα του Τουρκικού Grand Prix, χαρίζοντας στην Pirelli τον 84ο Παγκόσμιο Τίτλο της στο FIM Motocross World Championship.

Ο Ολλανδός έχει πλέον κατακτήσει έξι Παγκόσμιους Τίτλους, έχοντας προηγουμένως στεφθεί πρωταθλητής MX2 το 2012, το 2013 και το 2016, καθώς και πρωταθλητής MXGP το 2018 και το 2021. Και οι έξι Τίτλοι έχουν κατακτηθεί με ελαστικά Pirelli, επιβεβαιώνοντας μια μακροχρόνια συνεργασία που έχει δει τον Herlings να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του παγκόσμιου motocross για περισσότερο από μία δεκαετία.

«Είμαστε υπερήφανοι που γιορτάζουμε αυτό το σπουδαίο επίτευγμα μαζί με τον Jeffrey Herlings. Η κατάκτηση ενός παγκόσμιου πρωταθλήματος είναι πάντα κάτι ξεχωριστό, όμως το να το πετυχαίνεις με έναν Πρωταθλητή που έχει κατακτήσει και τους έξι Παγκόσμιους Τίτλους του με ελαστικά Pirelli κάνει αυτή την επιτυχία ακόμη πιο σημαντική. Ο 84ος τίτλος μας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Motocross επιβεβαιώνει τόσο την ανταγωνιστικότητα των off-road λύσεών μας, όσο και τη σημασία του FIM Motocross World Championship ως πλατφόρμας εξέλιξης τεχνολογιών, οι οποίες στη συνέχεια μεταφέρονται στα ελαστικά που είναι διαθέσιμα σε αναβάτες και φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Jeffrey, τη Honda HRC και ολόκληρη την ομάδα της Pirelli, της οποίας η καθημερινή αφοσίωση συμβάλλει στο να γίνονται δυνατά επιτεύγματα όπως αυτό», δήλωσε ο Giorgio Barbier, Pirelli Motorcycle Racing Director.

Με το παρατσούκλι «The Bullet» χάρη στην εξαιρετική του ταχύτητα, ο Herlings συνεχίζει να γράφει ιστορία στο motocross. Αυτή τη σεζόν έχει κατακτήσει οκτώ πρώτες θέσεις σε Αγώνες Πρόκρισης και 18 νίκες σε Αγώνες, σε 34 εκκινήσεις. Η φόρμα του στο τέλος της σεζόν αποδείχθηκε καθοριστική: πέντε πρώτες θέσεις σε Αγώνες Πρόκρισης και πέντε συνεχόμενες διπλές νίκες Grand Prix στους πέντε τελευταίους Γύρους του επέτρεψαν να εξασφαλίσει τον Τίτλο, ενώ απομένουν ακόμη δύο αγωνιστικές διοργανώσεις.

Η γκάμα ελαστικών Pirelli SCORPION™ MX32™ έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στην πορεία του Ολλανδού προς τον Τίτλο, ιδιαίτερα το νέο SCORPION™ MX32™ Mid Soft. Σχεδιασμένο για να προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, ακριβή συμπεριφορά και σταθερή απόδοση σε εδάφη μεσαίας έως μαλακής σύστασης, επέτρεψε στους αναβάτες να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους στις διαφορετικές συνθήκες των πιστών που συνάντησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η γκάμα Pirelli SCORPION™ MX

Το SCORPION™ είναι η ονομασία της γκάμας ελαστικών ON/OFF και off-road της Pirelli για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ποδήλατα. Η οικογένεια ελαστικών μοτοσυκλέτας SCORPION™ περιλαμβάνει προϊόντα για Enduro Street χρήση (SCORPION™ Trail III), Enduro ON/OFF οδήγηση (SCORPION™ RALLY STR), motocross, supercross και cross-country, καλύπτοντας μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών και κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένου του minicross.

Η γκάμα SCORPION™ MX για motocross και supercross περιλαμβάνει:

SCORPION MX SOFT

Διατίθεται αποκλειστικά σε διαστάσεις για τον πίσω τροχό, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων για minicross. Αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους πιο απαιτητικούς αγώνες σε άμμο, λάσπη και άργιλο, σε συνδυασμό με ένα μπροστινό ελαστικό SCORPION™ MX32™ Mid Soft.

SCORPION™ MX32™ MID SOFT

Διατίθεται σε διαστάσεις για τον μπροστινό και τον πίσω τροχό και έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες και ερασιτέχνες αναβάτες που αγωνίζονται σε εδάφη μεσαίας έως μαλακής σύστασης, από λάσπη και γρασίδι έως χαλαρό χώμα. Η προηγούμενη γενιά παραμένει επίσης διαθέσιμη σε εκδόσεις STADIUM για supercross, καθώς και σε εκδόσεις minicross.

SCORPION™ MX32™ MID HARD

Διατίθεται σε διαστάσεις για τον μπροστινό και τον πίσω τροχό και είναι ιδανικό για εδάφη μεσαίας έως σκληρής σύστασης, από συμπαγές χώμα έως χαλικώδεις επιφάνειες. Διατίθεται επίσης ειδική έκδοση STADIUM για supercross.

SCORPION MX EXTRA X

Σχεδιασμένο για προπόνηση, προσφέρει εξαιρετική ευελιξία τόσο σε εδάφη μεσαίας έως μαλακής, όσο και μεσαίας έως σκληρής σύστασης, παρέχοντας μια εξαιρετική ισορροπία μεταξύ απόδοσης, αντοχής και αξιοπιστίας.