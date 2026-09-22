του Δημήτρη Διατσίδη

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο επίσημο τεστ της Pirelli για το MotoGP του 2027, όπου η Ιταλική εταιρία θα είναι ο μοναδικός προμηθευτής ελαστικών και της μεγάλης κατηγορίας. Κεκλεισμένων των θυρών για δημοσιογράφους, θα μείνουμε στο επίσημο κείμενο της Pirelli. Ο Διευθυντής της Pirelli, Giorgio Barbier δήλωσε: «Ήταν ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της γκάμας του 2027»

18 αναβάτες, μεταξύ των οποίων και αρκετοί rookies, συμμετείχαν στη Δοκιμή, αξιολογώντας slick ελαστικά μαλακής, μεσαίας και σκληρής γόμας. Οι Δοκιμές πραγματοποιήθηκαν τόσο με πρωτότυπες μοτοσυκλέτες 850 κ.εκ. όσο και με κατάλληλα τροποποιημένες μοτοσυκλέτες 1000 κ.εκ. της τρέχουσας γενιάς.

Στο Red Bull Ring της Αυστρίας, η Pirelli ολοκλήρωσε με επιτυχία ακόμη ένα στάδιο του προγράμματος εξέλιξης των ελαστικών που θα προμηθεύουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Grand Prix από το 2027, όταν η εταιρεία θα αναλάβει τον ρόλο του αποκλειστικού προμηθευτή ελαστικών του πρωταθλήματος.

Οι αναβάτες που συμμετείχαν ήταν οι Johann Zarco, Diogo Moreira και Takaaki Nakagami για την Honda, Toprak Razgatlıoğlu, Jack Miller, Izan Guevara και Augusto Fernández για την Yamaha, Marc Márquez, Franco Morbidelli και Fermín Aldeguer για την Ducati, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández και Lorenzo Savadori για την Aprilia, καθώς και Pedro Acosta, Brad Binder, Pol Espargaró, Maverick Viñales και Senna Agius για την KTM.

Σχολιάζοντας τη Δοκιμή, ο Giorgio Barbier, Διευθυντής Αγωνιστικής Δραστηριότητας Μοτοσυκλετών της Pirelli, δήλωσε:

«Η σημερινή Δοκιμή στο Red Bull Ring αποτελεί ακόμη ένα βήμα προόδου στην εξέλιξη της γκάμας ελαστικών της Pirelli για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Grand Prix 2027, όταν θα επεκτείνουμε στη μεγάλη κατηγορία τον ρόλο του αποκλειστικού προμηθευτή, τον οποίο ήδη ασκούμε με επιτυχία στις Moto2™ και Moto3™.

Το πρόγραμμα εξέλιξής μας είναι ευρύ και περιλαμβάνει τόσο συλλογικές Δοκιμές, όπως η σημερινή, όσο και ιδιωτικές δοκιμές εξέλιξης που πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές. Η διαδικασία θα κορυφωθεί με τις πρώτες Επίσημες Δοκιμές του 2027, οι οποίες είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν στην Βαλένθια στις αρχές Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή όλων των αναβατών που θα αγωνίζονται την επόμενη σεζόν.

Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της Δοκιμής στην Αυστρία. Οι αναβάτες, μεταξύ των οποίων και αρκετοί rookies που συνέβαλαν σημαντικά προσφέροντας διαφορετικές προσεγγίσεις και οπτικές από την οδήγησή τους, είχαν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν slick ελαστικά μαλακής, μεσαίας και σκληρής γόμας, τόσο στον εμπρός όσο και στον πίσω τροχό. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν πρωτότυπες μοτοσυκλέτες 850 κ.εκ. του μέλλοντος, ενώ σε άλλες κατάλληλα τροποποιημένες μοτοσυκλέτες της τρέχουσας γενιάς.

Η συνολική ανατροφοδότηση ήταν θετική και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο απόδοσης των λύσεων που δοκιμάστηκαν, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσφυση και τη σταθερότητα. Παράλληλα, μας προσέφερε πολύτιμες πληροφορίες για την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος εξέλιξης και τον ακριβέστερο καθορισμό των χαρακτηριστικών της γκάμας που θα διαθέσουμε την επόμενη σεζόν. Όπως πάντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κατασκευαστές, τις ομάδες και τους αναβάτες για την εποικοδομητική συνεργασία τους».

Η Δοκιμή του MotoGP πραγματοποιήθηκε υπό σταθερές, ηλιόλουστες καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία της ασφάλτου να κυμαίνεται από 19°C έως 38°C. Η Pirelli διέθεσε slick ελαστικά μαλακής, μεσαίας και σκληρής γόμας τόσο για τον εμπρός όσο και για τον πίσω τροχό, αφήνοντας τις ομάδες ελεύθερες να καθορίσουν τα δικά τους προγράμματα δοκιμών. Η Pirelli συνέστησε μια προοδευτική προσέγγιση, με αρχή από τις μαλακές λύσεις και στη συνέχεια μετάβαση στις υπόλοιπες γόμες.

Στη Δοκιμή χρησιμοποιήθηκαν τόσο πρωτότυπες μοτοσυκλέτες 850 κ.εκ. όσο και αρκετές μοτοσυκλέτες 1000 κ.εκ. της τρέχουσας γενιάς, οι οποίες είχαν τροποποιηθεί ώστε να προσομοιώνουν την τεχνική διαμόρφωση του 2027.

Οι μηχανικοί της Pirelli συνεργάστηκαν στενά με τους κατασκευαστές, τις ομάδες και τους αναβάτες καθ’ όλη τη διάρκεια της Δοκιμής, συλλέγοντας δεδομένα και τεχνική ανατροφοδότηση που θα συμβάλουν στη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση της γκάμας ελαστικών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Grand Prix 2027.