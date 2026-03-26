του Δημήτρη Διατσίδη

Η Pirelli μέσα από τους αγώνες των WorldSBK αναπτύσσει νέες τεχνολογίες στα ελαστικά της και ενόψει του Γύρου της Πορτογαλίας φέρνει ένα νέο μπροστινό ελαστικό το οποίο σε σύγκριση με το στάνταρ SC1, είναι ένα ελαστικό ανάπτυξης με κωδικό E1164 και διαθέτει μια ολοκαίνουργια δομή και γόμα.

Η νέα κατηγορία Sportbike με εξοπλισμό Pirelli κάνει επίσης το ντεμπούτο της στην Πορτογαλική πίστα.

– Νέα επιλογή μπροστινού ελαστικού. Στο Portimão, τον πρώτο Ευρωπαϊκό γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIM Superbike μετά τον παραδοσιακό εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στην Αυστραλία, η Pirelli θα προσφέρει στους αναβάτες της μεγάλης κατηγορίας του WorldSBK ένα ολοκαίνουργιο μπροστινό ελαστικό. Το νέο μαλακό ελαστικό ονομάζεται E1164 και σε σύγκριση με το στάνταρ SC1, διαθέτει νέα δομή και νέα γόμα. Αυτό το ελαστικό ανάπτυξης, που κάνει το ντεμπούτο της, θα ενταχθεί στις άλλες δύο στάνταρ επιλογές – το μαλακό SC1 και το μεσαίο SC2, και τα δύο διαθέσιμα προς πώληση στην αγορά.



– SCX αντί για SCQ. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Pirelli αποφάσισε και πάλι ότι για τον γύρο του Portimão, η πίσω πολύ μαλακή γόμα SCX – γνωστή μέχρι την περασμένη σεζόν με την προδιαγραφή ανάπτυξης E0126 – θα αναλάβει τον ρόλο που κανονικά προορίζεται για την extrasoft SCQ – δηλαδή θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις ελεύθερες δοκιμές, στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα Superpole. Αυτή η απόφαση οφείλεται στο γεγονός ότι η πορτογαλική πίστα είναι αρκετά απαιτητική για τα ελαστικά, προσφέροντας χαμηλή πρόσφυση που οδηγεί σε σπινάρισμα των τροχών και εκθέτει τα πίσω ελαστικά – ιδιαίτερα τη δεξιά πλευρά – σε συχνές και σημαντικές θερμικές διακυμάνσεις. Επιπλέον, η κυματιστή διάταξη αναγκάζει τους αναβάτες σε έντονο φρενάρισμα, συχνά σε κατηφόρες, αυξάνοντας τη φόρτιση στα μπροστινά ελαστικά. Για τα πίσω ελαστικά στους αγώνες, οι αναβάτες θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της μαλακής SC0 – του περσινού αγωνιστικού ελαστικού, προηγουμένως γνωστό με την προδιαγραφή ανάπτυξης E0125 – και της μεσαίας SC1, η οποία μέχρι την περασμένη σεζόν έφερε τον κωδικό ανάπτυξης D0286 και τώρα έχει αναβαθμιστεί στη νέα στάνταρ μεσαία επιλογή.

– Η Sportbike κάνει το ντεμπούτο της. Το νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Sportbike WorldSPB κάνει επίσης το ντεμπούτο του στην πορτογαλική πίστα. Αυτή η κατηγορία αντικαθιστά την κατηγορία Supersport300 και περιλαμβάνει επτά κατασκευαστές με μοτοσυκλέτες που διαφέρουν σημαντικά ως προς τη διαμόρφωση του κινητήρα και την ισχύ. Αυτό που έχουν κοινό θα είναι τα ίδια ελαστικά για όλους: Σύνθεση Pirelli DIABLO Superbike SC1 για εμπρός και πίσω, σε διαστάσεις 120/70 μπροστά και 180/60 πίσω — η ίδια που χρησιμοποιείται ήδη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WCR FIM, το οποίο εισέρχεται τώρα στην τρίτη σεζόν του. Να σημειώσουμε ότι σε αυτήν την κατηγορία αγωνίζεται και ο Έλληνας Πρωταθλητής Γιάννης Περιστεράς.

Portimão, εστίαση στην ανάπτυξη των μπροστινών ελαστικών

O επικεφαλής της Pirelli Giorgio barbier δήλωσε: ”Ενώ στο Phillip Island είχαμε δύο επιλογές ανάπτυξης για τα πίσω ελαστικά, για τον πρώτο Ευρωπαϊκό γύρο του κορυφαίου πρωταθλήματος παραγωγής αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στη βελτίωση της γκάμας των μπροστινών ελαστικών μας, αναπτύσσοντας την προδιαγραφή E1164. Αυτή η εναλλακτική λύση στο στάνταρ μαλακό SC1 διαθέτει μια καινοτόμο δομή σχεδιασμένη για να βελτιώνει τη σταθερότητα κατά το φρενάρισμα και στην είσοδο στις στροφές, καθώς και μια νέα σύνθεση που αποσκοπεί στην παροχή πιο σταθερής απόδοσης σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η πίστα Algarve, με τα χαρακτηριστικά της και τις αλλαγές υψομέτρου που ασκούν σημαντική φόρτιση στα μπροστινά ελαστικά κατά το φρενάρισμα, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη δοκιμή της απόδοσης ενός νέου μπροστινού ελαστικού. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα δούμε επίσης το ντεμπούτο του νέου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIM Sportbike, που αντικαθιστά την Supersport 300. Όπως όλες οι άλλες κατηγορίες, θα χρησιμοποιεί ελαστικά Pirelli – συγκεκριμένα DIABLO Superbike slicks σε σύνθεση SC1 και για τους δύο άξονες. Ο ίδιος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί επίσης στο WorldWCR, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών FIM, το οποίο θα περιλαμβάνει 24 αναβάτριες στην εκκίνηση για συνολικά έξι αγώνες φέτος. Θα είναι επομένως ένας γύρος πλούσιος σε περιεχόμενο και νέα τόσο για τους ανθρώπους των paddock όσο και για τους λάτρεις του σπορ.”