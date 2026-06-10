του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Prima Pramac Yamaha MotoGP ανακοινώνει μια νέα συνεργασία με την 3T Bikes, την Iταλική εταιρεία που αναγνωρίζεται Διεθνώς για τα υψηλών επιδόσεων ποδήλατα δρόμου, χώματος και ηλεκτρικά ποδήλατα.

Ιδρυμένη στο Τορίνο το 1961 ως Tecno Tubo Torino και με σημερινή έδρα το Presezzo, κοντά στο Μπέργκαμο, η 3T έχει χτίσει τη φήμη της μέσα από ιδιόκτητες τεχνολογίες, προηγμένες διαδικασίες παραγωγής και μια μακρά ιστορία επιτυχιών στην επαγγελματική ποδηλασία, από το Hour Record του Francesco Moser έως νίκες στον Tour de France και στο Giro d’Italia.

Η συνεργασία φέρνει κοντά δύο Ιταλικούς οργανισμούς που μοιράζονται μια παρόμοια προσέγγιση στην απόδοση: συνδυάζοντας τεχνική εξειδίκευση, ταχύτητα ανάπτυξης, φιλοδοξία και πάθος για επιτυχία στο υψηλότερο Διεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η 3T δημιούργησε μια σειρά από ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα για τους αναβάτες, τη διοίκηση και την ομάδα της Prima Pramac Yamaha MotoGP.

Οι Jack Miller και Toprak Razgatlıoğlu – και οι δύο παθιασμένοι λάτρεις της ποδηλασίας – παρέλαβαν δύο ποδήλατα Strada Italia, εμπνευσμένα από τα χρώματα της ομάδας στo MotoGP και προσωποποιημένα με μοναδικές λεπτομέρειες για κάθε αναβάτη.

Η συνεργασία περιλαμβάνει επίσης ένα Racemax² Italia για τον συντονιστή της ομάδας Romà Lopez, καθώς και τρία ηλεκτρικά ποδήλατα eUltra που παραδόθηκαν στον Διευθυντή της ομάδας Paolo Campinoti και σε επιλεγμένα μέλη της διοίκησης και της ομάδας.

Τα ποδήλατα θα συνοδεύουν την ομάδα Prima Pramac καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν του MotoGP, αποτελώντας μέρος τόσο της αθλητικής προετοιμασίας όσο και της καθημερινότητας μέσα στο paddock.