του Δημήτρη Διατσίδη

Η σεζόν του MotoGP World Championship 2025 ήταν μια χρονιά μεγάλης προόδου για την Honda HRC, συγκεντρώνοντας συνολικά 285 βαθμούς στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών (210 περισσότερους από το 2024) και ανεβαίνοντας στην κατηγορία C στις Παραχωρήσεις χάρη σε μία νίκη, τρία ακόμη βάθρα και σταθερή συνέπεια. Από το να πετυχαίνει μόλις δύο τερματισμούς στη δεκάδα το 2024, η Honda RC213V έφτασε το 2025 να διεκδικεί συχνά θέσεις μέσα στην πρώτη πεντάδα – μια εντυπωσιακή πρόοδος σε μόλις 12 μήνες.

Συγκρίνοντας τα Grand Prix που έγιναν και τις δύο χρονιές (2024 & 2025), η μέση διαφορά από τον νικητή μέχρι την κορυφαία Honda RC213V την Κυριακή μειώθηκε από 30 δευτερόλεπτα σε μόλις 13.5 δευτερόλεπτα – περισσότερο από το μισό της διαφοράς. Με μέσο όρο τερματισμού ανάμεσα στην 6η και την 7η θέση στα 22 GP της σεζόν, αυτή η ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα πολλών ετών δουλειάς και ενός συνεχώς επεκτεινόμενου προγράμματος MotoGP.

Οι επιδόσεις των τριών αναβατών που επέστρεψαν στην Honda αποτέλεσαν επίσης δείγμα της προόδου:

Ο Johann Zarco κατέκτησε τη 12η θέση στη συνολική κατάταξη με 148 βαθμούς, 93 περισσότερους από το 2024.

Ο Luca Marini τερμάτισε μία θέση πίσω, αυξάνοντας τη συγκομιδή βαθμών του σχεδόν δεκαπλάσια.

Ο Joan Mir πήρε 85 περισσότερους βαθμούς από το 2024 και ανέβηκε στα πρώτα του δύο βάθρα με την Honda.

Τα τελευταία χρόνια, ο Τεχνικός Διευθυντής MotoGP Mikihiko Kawase εργάζεται μεθοδικά με μηχανικούς και τεχνικό προσωπικό σε Ιαπωνία και Ευρώπη για να φέρει τη Honda ξανά μπροστά. Έχοντας ενταχθεί στην Honda Racing Corporation το 2012, πέρασε από την Moto3 πριν μετακινηθεί στο MotoGP. Από το 2024 υπηρετεί ως Τεχνικός Διευθυντής της HRC στο MotoGP, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στο project.

O Mikihiko Kawase έδωσε την ακόλουθη συνέντευξη για την πορεία της Honda στο MotoGP:

Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τον ρόλο σας στο MotoGP;

Kawase:

«Από το 2024 είμαι Τεχνικός Διευθυντής της HRC στο MotoGP. Είναι καθήκον μου να συντονίζω τις προσπάθειες όλων των ομάδων και των μηχανικών στην πίστα, να ακούω την ανατροφοδότηση των αναβατών και να ελέγχω όλα τα δεδομένα. Από όλες αυτές τις πληροφορίες στην πίστα, δουλεύουμε ώστε να καταλάβουμε την κατεύθυνση και να συντονιστούμε με την ομάδα εξέλιξης στους τομείς που πρέπει να δουλέψουμε. Με την άφιξη του Romano Albesiano ως Τεχνικό Διευθυντή ομάδας, εργαζόμαστε στενά για να διαχειριζόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά σε ένα αγωνιστικό τριήμερο και στην εξέλιξη, ώστε να βοηθήσουμε την Honda να επιστρέψει στην κορυφή».

Είστε ικανοποιημένος με το 2025;

Kawase:

«Το 2025 ήταν μια πολύ καλή σεζόν, η καλύτερη της Honda από το 2019 όσον αφορά τους βαθμούς στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Φυσικά πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, ειδικά μετά από αρκετές πολύ δύσκολες σεζόν. Αλλά τελικά, η Honda HRC βρίσκεται στο MotoGP για να μάχεται για τη νίκη – επομένως πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά και την πίεση μέχρι να επιστρέψουμε στη σταθερή μάχη για τις πρώτες θέσεις και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα».

Η μέση διαφορά από την κορυφή μειώθηκε από 30 δευτερόλεπτα σε μόλις 13.5. Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας σε αυτό;

Kawase:

«Τα τελευταία χρόνια δοκιμάζαμε πάρα πολλά πράγματα στη μοτοσυκλέτα – αεροδυναμική, πλαίσιο, κινητήρα. Δουλέψαμε πολύ για να καταλάβουμε πού βρίσκονται οι αδυναμίες μας. Από το δεύτερο μισό του 2024 καταφέραμε να αναπτύξουμε ένα πολύ καλό πακέτο αεροδυναμικής και να βρούμε μια “βάση” μοτοσυκλέτας πάνω στην οποία μπορούσαμε να χτίσουμε τα επόμενα βήματα».

«Το 2025 συνεχίσαμε να δουλεύουμε στην αεροδυναμική, το πλαίσιο και τα ηλεκτρονικά, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα άλματα ήρθε από τον κινητήρα. Δουλέψαμε όχι μόνο στην τελική ταχύτητα, αλλά και στην απόδοση ισχύος – ώστε να γίνει πιο φιλικός στον αναβάτη».

«Ως εργοστάσιο αυξάνουμε συνεχώς τις γνώσεις μας και βελτιώνουμε τις μεθόδους εργασίας μας. Κάθε χρόνο όλη η ομάδα γίνεται καλύτερη και πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους μηχανικούς στην πίστα, στην Ιαπωνία και στην Ιταλία για τις προσπάθειές τους που έκαναν το 2025 πραγματικότητα. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσω και τους αναβάτες μας, που έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να συλλέξουν τα δεδομένα που χρειαζόμαστε, δοκιμάζοντας πολλά διαφορετικά εξαρτήματα κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών Σαββατοκύριακων».

Τώρα που η Honda περνά από κατηγορία D σε C στις Παραχωρήσεις, τι σημαίνει αυτό για το μέλλον;

Kawase:

«Είναι το λογικό επόμενο βήμα στην επιστροφή μας στην κορυφή, κάτι που πρέπει να κάνουμε. Φυσικά υπάρχουν περιορισμοί: λιγότερα ελαστικά για δοκιμές, καθόλου χρόνος με τους αναβάτες Grand Prix και περισσότεροι περιορισμοί στην εξέλιξη κινητήρα. Η Ομάδα Δοκιμών, ενισχυμένη με την προσθήκη των Nakagami και Aleix Espargaro, έκανε εξαιρετική δουλειά φέτος και ο ρόλος της θα είναι ακόμη πιο κρίσιμος το 2026, καθώς πλέον έχουμε λιγότερο περιθώριο αμφιβολίας όταν φέρνουμε νέα εξαρτήματα σε ένα αγωνιστικό τριήμερο».

«Μέσα στην HRC πιστεύουμε ότι η κατανομή πόρων εξέλιξης ανάμεσα στα μοντέλα ’26 και ’27 θα ξεκαθαρίσει γρήγορα, επιτρέποντας καλύτερη διαχείριση έργου και πιο αποδοτική εξέλιξη».

Ποιοι είναι οι στόχοι για το 2026;

Kawase:

«Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παλεύουμε σταθερά για την πρώτη πεντάδα, όπως κάναμε στο τέλος της περσινής χρονιάς. Να συνεχίσουμε τις βελτιώσεις και να παλεύουμε για το βάθρο όταν αυτό είναι εφικτό. Το MotoGP εξελίσσεται συνεχώς. όλοι γίνονται πιο γρήγοροι, οπότε πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στο μέγιστο».

«Το 2026 θα είναι το τελευταίο έτος των 1,000 κ.εκ. και θέλουμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με την Honda RC213V. Η εξέλιξη έχει ήδη ξεκινήσει, δουλεύοντας σε όλες τις περιοχές για ακόμη περισσότερη απόδοση».