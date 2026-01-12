του Νεκτάριου Διατσίδη

Η επίσημη παρουσίαση του οχήματος της Honda πραγματοποιήθηκε σε τελετή που ανέδειξε την τεχνολογική πρόοδο και τη δέσμευση της Iαπωνικής πρωτεύουσας στη βιωσιμότητα.

Το νέο μοντέλο θα κάνει το δημόσιο ντεμπούτο του σε ένα υψηλού κύρους γεγονός, τον παραδοσιακό πανεπιστημιακό μαραθώνιο Hakone Ekiden. Τέσσερις μονάδες της WN7 θα παραχωρηθούν στο Αστυνομικό Τμήμα.

Η πρωτοβουλία αυτή ευθυγραμμίζεται με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους του Τόκιο, το οποίο σχεδιάζει να μηδενίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η τοπική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο το 100% των νέων μοτοσυκλετών που θα πωλούνται στην πόλη να είναι ηλεκτρικές έως το 2035 και η υιοθέτηση της WN7 από την αστυνομία συμβολίζει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ορόσημο για τη βιώσιμη κινητικότητα στο Τόκιο

Η ένταξη της Honda WN7 στον στόλο της αστυνομίας του Τόκιο αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από μια απλή αναβάθμιση οχήματος, αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα στο πλαίσιο του σχεδίου «Zero Emission Tokyo». Αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στοχεύει στη μεταμόρφωση του ενεργειακού μοντέλου της πόλης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτροκίνηση των μεταφορών.

Ο στόχος της πλήρους μετάβασης σε ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες έως το 2035 αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής αυτής και η υιοθέτηση ενός μοντέλου Ιαπωνικής κατασκευής από την αστυνομία στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στην αγορά και στους πολίτες. Σε αντίθεση με τα εισαγόμενα ηλεκτρικά σκούτερ που ήδη χρησιμοποιούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις, η WN7 είναι μια υψηλών επιδόσεων μοτοσυκλέτα τύπου “straddle”, αναπτυγμένη και παραγόμενη στην Ιαπωνία. Αυτό αναδεικνύει τη δέσμευση της εγχώριας βιομηχανίας στην ενεργειακή μετάβαση και τοποθετεί την Honda ως ηγέτη της καινοτομίας για κρατικούς στόλους.

Επιδόσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά της WN7

Η Honda WN7 είναι εξοπλισμένη με έναν υγρόψυκτο ηλεκτρικό κινητήρα υψηλών επιδόσεων, ικανό να αποδώσει μέγιστη ισχύ 50 kW (67 hp). Η απόδοση αυτή είναι ισοδύναμη με μοτοσυκλέτες εσωτερικής καύσης της κατηγορίας 600 κ.εκ., εξασφαλίζοντας την ευελιξία και την άμεση απόκριση που απαιτούνται για αστυνομική χρήση.

Η άμεση ροπή του ηλεκτρικού κινητήρα φτάνει τα 100 Nm, συγκρίσιμη με μοντέλα 1000 κ.εκ., προσφέροντας έντονη επιτάχυνση. Παρά την υψηλή μέγιστη ισχύ, η ονομαστική ισχύς των 18 kW (24 hp) κατατάσσει το όχημα ως ελαφριά μοτοσυκλέτα σύμφωνα με την Ιαπωνική νομοθεσία, απλοποιώντας τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Η αυτονομία εξασφαλίζεται από μια μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 9.3 kWh. Σύμφωνα με δοκιμές στον κύκλο WMTC, η WN7 μπορεί να διανύσει έως και 140 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, απόσταση υπεραρκετή για την κάλυψη των τμημάτων του μαραθωνίου Hakone Ekiden, μήκους 21.3 χλμ. και 23 χλμ.

Για μεγαλύτερη ευελιξία, το σύστημα φόρτισης της μοτοσυκλέτας είναι συμβατό τόσο με το πρότυπο ταχείας φόρτισης CCS2, όσο και με τον σύνδεσμο Type 2, που χρησιμοποιείται σε οικιακούς και δημόσιους φορτιστές εναλλασσόμενου ρεύματος.

Λεπτομέρειες της επίσημης παρουσίασης

Η τελετή παρουσίασης πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Μητροπολιτικής Κυβέρνησης του Τόκιο και παρευρέθηκε η κυβερνήτης Yuriko Koike, η οποία τόνισε τη σημασία του οχήματος για τις καθημερινές αστυνομικές εργασίες και για το μέλλον της αστικής κινητικότητας. Υπογράμμισε ότι η WN7 αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με τα ηλεκτρικά σκούτερ που ήδη χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες διανομής.

Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης ο ηθοποιός Takeshi Tsuruno, γνωστός λάτρης των μοτοσυκλετών. Αφού δοκίμασε το όχημα, επαίνεσε τον φουτουριστικό σχεδιασμό και τη σχεδόν αθόρυβη λειτουργία του, συγκρίνοντας την κομψή εμφάνιση και την απουσία εξάτμισης με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας.

Καινοτόμα δομή και λειτουργικός σχεδιασμός

Ο μηχανολογικός σχεδιασμός της Honda WN7 βασίζεται σε μια καινοτόμα προσέγγιση, όπου το αλουμινένιο περίβλημα της μπαταρίας λειτουργεί ως κύριο δομικό στοιχείο του πλαισίου. Η λύση αυτή συνδέει απευθείας την εμπρόσθια κολόνα διεύθυνσης με την πίσω ανάρτηση, εξαλείφοντας παραδοσιακά εξαρτήματα και μειώνοντας το συνολικό βάρος.

Παράλληλα, αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει ιδανική συγκέντρωση μάζας, προσφέροντας πιο ευέλικτη και σταθερή οδήγηση, χαρακτηριστικά θεμελιώδη για τους ελιγμούς που απαιτούνται στην αστική αστυνόμευση. Οι λείες επιφάνειες και ο ενιαίος σχεδιασμός δεν είναι μόνο αισθητικοί, αλλά και εργονομικά μελετημένοι για άνεση σε πολύωρη χρήση.

Οπτικά, η WN7 καθιερώνει μια νέα ταυτότητα για την ηλεκτρική γκάμα της Honda, με επιβλητική σιλουέτα και οριζόντια φωτεινή υπογραφή στο εμπρός μέρος. Σε αντίθεση με τα σκούτερ της εταιρείας που χρησιμοποιούν εναλλάξιμες μπαταρίες, η WN7 διαθέτει σταθερή και συμπαγή μονάδα ισχύος, δίνοντας προτεραιότητα στη δυναμική συμπεριφορά και τη συνολική ισορροπία.

Ντεμπούτο στον παραδοσιακό μαραθώνιο Hakone Ekiden

Ο Hakone Ekiden είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς αθλητικούς αγώνες της Ιαπωνίας. Διεξάγεται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο και προσελκύει εκατομμύρια θεατές, με μακρά παράδοση συνοδείας από αστυνομικές μοτοσυκλέτες.

Σε αυτό το ιδιαίτερα προβεβλημένο πλαίσιο, η Honda WN7 θα καθοδηγήσει τους αθλητές στα δύο πρώτα και πιο πολυσύχναστα τμήματα της διαδρομής. Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί από το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο θα χρησιμοποιήσει τις τέσσερις μονάδες που παρείχε η Honda.

Η συμμετοχή αυτή λειτουργεί ως τεχνολογική βιτρίνα και δημόσια απόδειξη της αξιοπιστίας και της απόδοσης των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών σε πραγματικές και απαιτητικές συνθήκες.

Προσαρμογές για αστυνομική χρήση

Για να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες των σωμάτων ασφαλείας, η Honda WN7 εξοπλίστηκε με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Οι προσαρμογές περιλαμβάνουν σειρήνες υψηλής ισχύος, φώτα έκτακτης ανάγκης και ενσωματωμένο σύστημα επικοινωνίας, όλα πλήρως εναρμονισμένα με τον αρχικό σχεδιασμό του οχήματος.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τροποποιήσεις είναι η προσθήκη ενός λεβιέ στο αριστερό πόδι που προσομοιώνει αλλαγή ταχυτήτων. Αν και ο ηλεκτρικός κινητήρας δεν απαιτεί κιβώτιο, το χαρακτηριστικό αυτό προστέθηκε μετά από δοκιμές με αστυνομικούς, οι οποίοι ανέφεραν καλύτερη θέση οδήγησης και αυξημένο έλεγχο, διατηρώντας γνώριμη εργονομία από τα μοντέλα εσωτερικής καύσης.

Παγκόσμια παραγωγή και διαθεσιμότητα

Η παραγωγή της Honda WN7 πραγματοποιείται στο εργοστάσιο Kumamoto, το κύριο κέντρο παραγωγής μοτοσυκλετών της Honda στην Ιαπωνία. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι οι παραδόσεις στις Διεθνείς αγορές θα ξεκινήσουν το 2026, με ορισμένες χώρες να λαμβάνουν εκδόσεις μειωμένης ισχύος ώστε να συμμορφώνονται με τις τοπικές κατηγορίες αδειών, όπως η A1 στην Ευρώπη.

Η στρατηγική εξηλεκτρισμού της Honda

Η ανάπτυξη και η εισαγωγή της WN7 αποτελούν βασικό μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Honda για επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα σε όλα τα προϊόντα και τις εταιρικές της δραστηριότητες έως τη δεκαετία του 2040. Αν και δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για μαζική υιοθέτηση από την Εθνική αστυνομία ή για εκτεταμένες εμπορικές πωλήσεις στην εγχώρια αγορά, η χρήση της WN7 από την αστυνομία και η παρουσία της σε εμβληματικά γεγονότα λειτουργούν ως ισχυρό σύμβολο αυτής της μετάβασης, ενισχύοντας την αποδοχή του ηλεκτρικού μέλλοντος της κινητικότητας.