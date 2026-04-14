του Νεκτάριου Διατσίδη

Στοιχεία από τη μοτοσυκλέτα που παρουσιάστηκε στην EICMA από την QJMotor επανεμφανίζονται σε ένα επερχόμενο μοντέλο cruiser με V-4 κινητήρα.

Στην έκθεση EICMA του περασμένου Νοεμβρίου στο Μιλάνο, η QJMotor τράβηξε τα βλέμματα με ένα concept café racer V-4, σχεδιασμένο από τον Ιταλικό οίκο σχεδίασης C-Creative. Τώρα φαίνεται ότι στοιχεία από τον σχεδιασμό εκείνης της μοτοσυκλέτας κατευθύνονται προς παραγωγή, αλλά σε ένα μεγαλύτερο μοντέλο τύπου cruiser.

Η C-Creative έχει γίνει τα τελευταία χρόνια η βασική σχεδιαστική ομάδα της QJMotor, υπεύθυνη για πολλά από τα τρέχοντα μοντέλα της Κινεζικής εταιρείας. Ιδρύθηκε από πρώην στελέχη της MV Agusta, μεταξύ των οποίων ο πρώην CEO Giovanni Castiglioni, ο μηχανικός Paolo Bianchi και ο επικεφαλής σχεδίασης Adrian Morton και αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής της QJMotor για να ξεχωρίσει ανάμεσα στις πολυάριθμες Κινεζικές μάρκες που εισέρχονται σε καθιερωμένες αγορές εξαγωγών. Αν και μεγάλο μέρος της προσοχής έχει δοθεί σε σπορ μοτοσυκλέτες, είτε γυμνές είτε με φέρινγκ, αλλά και adventure μοντέλα, το concept Eqvvs έδειξε πώς θα μπορούσε η εταιρεία να προσεγγίσει ένα neo-retro μοντέλο, συνδυάζοντας τις παραδοσιακές αναλογίες μίας café racer με σύγχρονες ιδέες και με το κυριότερο, έναν κινητήρα V-4 561 κ.εκ. τοποθετημένο σε ένα ασυνήθιστο πλαίσιο από πολλαπλά χυτά κράματα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα Cycle World και με νέα σχέδια που δημοσιεύτηκαν, τώρα φαίνεται ότι κάποιες από αυτές τις ιδέες οδεύουν προς παραγωγή. Η QJMotor έχει καταθέσει σχέδια για ένα νέο μοντέλο που χρησιμοποιεί τον προαναφερθέντα V-4 κινητήρα, αλλά με πιο cruiser χαρακτήρα και μια διαφορετική εκδοχή του design της C-Creative. Το ανώνυμο μοντέλο μέχρι στιγμής, δανείζεται την εμφάνιση του αλουμινένιου πλαισίου του Eqvvs, αν και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο από χαλύβδινους σωλήνες κάτω από τον κινητήρα. Αν παρατηρήσει κανείς προσεκτικά την εικόνα της μοτοσυκλέτας, φαίνεται ότι αυτοί οι σωλήνες εκτείνονται προς τα πάνω και πίσω μέχρι το λαιμό του τιμονιού, κάτι που υποδηλώνει ότι στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται ένα αρκετά συμβατικό ατσάλινο πλαίσιο, ενώ τα χυτά τμήματα έχουν κυρίως διακοσμητικό ρόλο.

Παρότι ο κινητήρας είναι V-4, δεν πρόκειται για την ίδια μονάδα των 561 κ.εκ. που χρησιμοποιείται στο πρωτότυπο μοντέλο Eqvvs και στο υπάρχον SRV600 V4 της QJMotor. Συγκρίνοντας τα σχέδια, φαίνεται ότι ο κινητήρας του νέου μοντέλου είναι μεγαλύτερος, με ψηλότερους κυλίνδρους και φαρδύτερες κεφαλές DOHC, κάτι που υποδηλώνει μεγαλύτερο κυβισμό. Φαίνεται επίσης μεγαλύτερος από τον κινητήρα της SRV900 V4 που παρουσιάστηκε στην EICMA το 2024, αν και δεν αποκαλύπτεται η ακριβής χωρητικότητα.

Οι εικόνες δείχνουν ότι διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι, πιθανότατα από την Marzocchi, σε συνδυασμό με διπλές τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες φρένων από την Κινεζική Hangte. Η μοτοσυκλέτα δεν διαθέτει ημιαυτόματο κιβώτιο, καθώς φαίνονται καθαρά όλα τα χειριστήρια, ενώ υπάρχει και κανονικό κλειδί, άρα δεν υποστηρίζει keyless εκκίνηση του κινητήρα. Η μετάδοση γίνεται με ιμάντα αντί για αλυσίδα, όπως συνηθίζεται στα cruiser μοντέλα και τα διπλά πίσω αμορτισέρ φαίνεται να προσφέρουν ρυθμίσεις προφόρτισης και απόσβεσης. Το καντράν φαίνεται να είναι στρογγυλό, πιθανότατα μια έγχρωμη οθόνη TFT όπως σε άλλα cruiser μοντέλα της QJMotor, συμπεριλαμβανομένου του SRV600 V4.

Όπως και με άλλα μοντέλα της QJMotor, το βασικό πλεονέκτημα του νέου cruiser αναμένεται να είναι ο συνδυασμός χαμηλού κόστους και ολοκληρωμένου εξοπλισμού, κάτι που οι πιο καθιερωμένοι ανταγωνιστές δυσκολεύονται να προσφέρουν. Το αν αυτά τα χαρακτηριστικά θα είναι αρκετά για να πείσουν το κοινό, μένει να δούμε τις εντυπώσεις από το πραγματικό μοντέλο παραγωγής το οποίο εισέρχεται στην κατηγορία των cruiser, εκεί όπου η ταυτότητα της μάρκας παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι σε άλλες κατηγορίες και εκεί όπου η QJMotor κάνει ένα τολμηρό βήμα.