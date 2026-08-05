του Νεκτάριου Διατσίδη

Tο επερχόμενο τετρακύλινδρο μοντέλο της QJMotor στοχεύει στην κατηγορία των μικρού κυβισμού σπορ μοτοσυκλετών

Δεν περνά σχεδόν ούτε μία εβδομάδα χωρίς η Κινεζική εταιρία να προσθέσει ένα ακόμη μοντέλο στη γκάμα της, και το τελευταίο είναι η ανανεωμένη SRK421S — μια εξέλιξη της προηγούμενης τετρακύλινδρης σπορ μοτοσυκλέτας SRK421RR, η οποία αποκτά πλέον μια εντελώς νέα εμφάνιση.

Η SRK421 είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μοτοσυκλέτες της Κινεζικής εταιρείας. Σχεδιασμένη για τη συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά των μικρών τετρακύλινδρων σπορ μοτοσυκλετών, ανταγωνίζεται μοντέλα όπως η Kawasaki Ninja ZX-4RR και η νέα τετρακύλινδρη Honda CBR500R, καθώς και αντιπάλους από τις Kove και ZXMoto.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας AMCN, η αρχική έκδοση είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστική σχεδίαση, εμπνευσμένη από την πρωτότυπη μοτοσυκλέτα Ten78 της εταιρείας, η οποία είχε σχεδιαστεί από τον πρώην επικεφαλής σχεδιασμού των MV Agusta και Benelli, Adrian Morton.

Ωστόσο, φαίνεται πως η αρχική εμφάνιση δεν κατάφερε να κερδίσει τους Κινέζους πελάτες, και έτσι η QJMotor ζήτησε από τον Morton να επανασχεδιάσει την μοτοσυκλέτα, μετατρέποντας την SRK421RR στη νέα SRK421S.

Η αναγέννηση αυτή φαίνεται πως είναι επιτυχημένη. Η νέα εμφάνιση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, με κυρίαρχο στοιχείο τα μεγάλα αεροδυναμικά πτερύγια (winglets), τα οποία λειτουργούν ως βασικό σχεδιαστικό χαρακτηριστικό αντί να επιβαρύνουν την εικόνα της μοτοσυκλέτας.

Πέρα από τα αεροδυναμικά πτερύγια, το φέρινγκ διαθέτει σχετικά καθαρές γραμμές, χωρίς υπερβολικά γραφικά ή περιττές γωνίες και εξογκώματα, προσδίδοντας μια ξεκάθαρα Ιταλική αισθητική. Ο Morton μπορεί να είναι Βρετανός, όμως εργάζεται στην Ιταλία εδώ και δεκαετίες, έχοντας συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Massimo Tamburini και τελικά αντικαθιστώντας τον ως επικεφαλής σχεδιασμού της MV Agusta. Λίγοι άνθρωποι διαθέτουν τόσο ισχυρό βιογραφικό στο σχεδιασμό μοτοσυκλετών.

Στο πίσω μέρος, η ουρά της μοτοσυκλέτας είναι τόσο μικρή που σχεδόν δεν υπάρχει, με μεγάλες εισαγωγές αέρα που επιτρέπουν τη ροή του αέρα να περνά μέσα από αυτήν και με ένα χαρακτηριστικό πίσω φως σε σχήμα “Χ” να διατρέχει το κατά τα άλλα ανοιχτό πίσω τμήμα.

Το επίπεδο λεπτομέρειας είναι εμφανές και αποτελεί σημαντικό βήμα εξέλιξης σε σχέση με τις προηγούμενες προσπάθειες της QJMotor, αλλά και της Κινεζικής βιομηχανίας μοτοσυκλετών συνολικά, όσον αφορά τη συνεκτική σχεδίαση. Ένα καλό παράδειγμα είναι οι καθρέφτες: μπορεί αρχικά να φαίνονται συμβατικοί, όμως στο μπροστινό μέρος του καθενός υπάρχει στην πραγματικότητα ένα ζεύγος εισαγωγών αέρα, πάνω και κάτω από τη λωρίδα των φλας LED, ώστε να διοχετεύεται ο αέρας μέσα από το σώμα του καθρέφτη και να μειώνεται η αεροδυναμική αντίσταση.

Σε τεχνικό επίπεδο, η ισχύς της μοτοσυκλέτας παραμένει αμετάβλητη στους 76.4 ίππους (57 kW), οι οποίοι αποδίδονται στις 14,000 σ.α.λ., ενώ το συνολικό βάρος ανέρχεται μόλις στα 177 κιλά. Μια μεγάλη έγχρωμη οθόνη TFT 6.2 ιντσών κυριαρχεί στο οπτικό πεδίο του αναβάτη.

Προσφέρεται επίσης μια πιο εξελιγμένη έκδοση “Race”, η οποία προσθέτει ηλεκτρονικό γκάζι (ride-by-wire) και αμφίδρομο quickshifter.

Η QJMotor SRK421S δείχνει ότι η Κινεζική βιομηχανία μοτοσυκλέτας περνά πλέον σε ένα πιο ώριμο στάδιο, επενδύοντας όχι μόνο στον εξοπλισμό και τις επιδόσεις, αλλά και στη σχεδίαση. Με την υπογραφή του Adrian Morton, τον τετρακύλινδρο κινητήρα των 76.4 ίππων, το χαμηλό βάρος και την επιθετική εμφάνιση, η SRK421S έρχεται να διεκδικήσει μια θέση σε μια κατηγορία που μέχρι πρόσφατα ανήκε σχεδόν αποκλειστικά σε Ιαπωνικές εταιρείες. Αν η τιμή παραμείνει ανταγωνιστική, μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις στις μικρομεσαίες σπορ μοτοσυκλέτες.