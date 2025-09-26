Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η δυναμική παρουσία της QJMOTOR συνεχίζεται με την συμμετοχή στο 4ο Adventure Meeting 2025

Το 4ο Adventure Meeting 2025 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στον χώρο test ride θα είναι διαθέσιμα για Οδική Δοκιμή τα παρακάτω μοντέλα της QJMOTOR:

SRT 600SX

ATR 200X

QJMOTOR SRT 600SX – Το επόμενο επίπεδο στα μεσαία Adventure!

Η SRT 600SX φέρνει αναβαθμισμένο εξοπλισμό και δυναμικότερο χαρακτήρα.

Διαθέτει πλέον στάνταρ προβολείς ομίχλης, Brembo Πέδηση, και νέο λογότυπο “600”, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην κατηγορία των μεσαίων on/off.

✓ 48 PS Ισχύς και 53 Νm Ροπής

✓ EFI BOSCH

✓ Brembo Ακτινικές Δαγκάνες

✓ ABS με λειτουργία off-road

✓ Traction Control

✓ METZELER Tubeless Ελαστικά

✓ Marzocchi Πλήρως Ρυθμιζόμενο USD Πιρούνι 41mm

✓ Ρυθμιζόμενο Πίσω Αμορτισέρ

✓ Πλαίσιο Χωροδικτύωμα

✓ Αφαιρούμενο Υποπλαίσιο

✓ TFT 7” Έγχρωμη Οθόνη

✓ Bluetooth και Wi-Fi Συνδεσιμότητα

✓ USB Θύρα Φόρτισης

✓ Σύστημα Ελέγχου Ελαστικών TPMS

✓ Θερμαινόμενη Σέλα

✓ Θερμαινόμενα Γκριπ

✓ Ρυθμιζόμενες Μανέτες

✓ Τιμόνι Μεταβλητής Διατομής

✓ Προβολείς Full-Led με DRL

✓ Προβολείς Ομίχλης

✓ Προστατευτικά Κάγκελα

✓ Προστατευτική Ποδιά Κινητήρα

✓ Χούφτες με Μπάρες Αλουμινίου

✓ Κεντρικό – Πλαϊνό Στάντ

✓ Μαρσπιέ Off-Road

QJMOTOR ATR 200 X – Η τεχνολογία κινείται παντού!

Ο υγρόψυκτος τετραβάλβιδος κινητήρας του ATR 200X αποδίδει 18 ίππους και 15,2 Nm ροπής, με κατανάλωση μόλις 2,5L/100km (WMTC3).

Το σύστημα ψεκασμού EFI της BOSCH βελτιστοποιεί την απόδοση, διατηρώντας παράλληλα την κατανάλωση σε χαμηλά επίπεδα.

Η υβριδική τεχνολογία ενισχύει την επιτάχυνση μέσω της γεννήτριας, ενώ η λειτουργία start/stop προσφέρει άμεση, αθόρυβη εκκίνηση, καταργώντας τη συμβατική μίζα.

✓ 18 ps | 4 Βάλβιδο | Υγρόψυκτο

✓ Hybrid Λειτουργία

✓ Start/Stop

✓ Κατανάλωση 2.5L /100km (WMTC3)

✓ Ανεστραμμένο Πιρούνι

✓ Ρυθμιζόμενα Αμορτισέρ

✓ Δικάναλο ABS

✓ Σύστημα Automatic Brake Light

✓ Traction Control

✓ Ρυθμιζόμενου Ύψους Ζελατίνα

✓ Σύστημα Keyless

✓ Full LED Φώτα με DRL

✓ TFT Οθόνη με Bluetooth

✓ Κάμερα Καταγραφής

✓ Αισθητήρες Ελαστικών

✓ USB Διπλή Θύρα Φόρτισης

✓ Ρυθμιζόμενες Μανέτες

✓ Πρακτικό Χειρόφρενο

✓ Ελαφριές Ακτινωτές Ζάντες

✓ Ελαστικά Tubeless

✓ Ρεζερβουάρ 8L

✓ Βαλίτσα Αλουμινίου 36L

Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου – Αυτό το Σαββατοκύριακο 27–28/09/2025 από τις 10:00 έως τις 18:00.