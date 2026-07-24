του Νεκτάριου Διατσίδη

Το BMW Motorrad International GS Trophy 2026 επιστρέφει στην Ευρώπη, με τη Ρουμανία να φιλοξενεί τη διοργάνωση στα τέλη του καλοκαιριού του 2026. Οι εθνικές ομάδες θα αγωνιστούν σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει εντυπωσιακή φύση, απαιτητικό ανάγλυφο και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Η ποικιλομορφία του Ρουμανικού τοπίου δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για off-road διαδρομές, μέσα από βουνά, δάση, ποτάμια και χωριά όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια απαιτητική πρόκληση που δοκιμάζει οδηγικές ικανότητες, ακρίβεια και αντοχή, έχοντας στη διάθεσή τους την BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike.

Η BMW R 12 G/S GS Trophy Competition Bike έχει εξελιχθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του BMW Motorrad International GS Trophy, μιας διοργάνωσης που πραγματοποιείται από το 2008. Βασίζεται στη BMW R 12 G/S και είναι εξοπλισμένη με ειδικά αξεσουάρ που ενισχύουν τις δυνατότητές της σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.

Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνεται το Comfort Package, το οποίο προσφέρει Hill Start Control, Gear Shift Assist Pro, θερμαινόμενα γκριπ και cruise control. Παράλληλα, διαθέτει Headlight Pro με προσαρμοζόμενο φωτισμό στις στροφές, Riding Modes Pro και το Enduro Package Pro, το οποίο περιλαμβάνει ελαστικά εκτός δρόμου, πίσω τροχό 18 ιντσών και ανυψωτικό τιμονιού.

Τον εξοπλισμό συμπληρώνουν προστατευτικά κάγκελα κινητήρα, καλύμματα κυλινδροκεφαλής, φέρινγκ cockpit Rally, προεγκατάσταση συστήματος πλοήγησης, σιλανσιέ Akrapovič και σάκος ρεζερβουάρ 5 λίτρων, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πίσω τσάντα.

Η GS Trophy Competition Bike μπορεί να αναπαραχθεί σε μεγάλο βαθμό με βάση τη BMW R 12 G/S, με εξαίρεση ορισμένες επιμέρους λεπτομέρειες.

Αν και η συγκεκριμένη αγωνιστική έκδοση δεν διατίθεται αυτούσια στην αγορά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαμορφώσουν μια σχεδόν πανομοιότυπη μοτοσικλέτα, με τις διαφορές να περιορίζονται κυρίως σε στοιχεία όπως τα αυτοκόλλητα.

Χρωματικά, η μοτοσικλέτα βασίζεται στην απόχρωση Lightwhite uni, ενώ τα μπλε αυτοκόλλητα στο ρεζερβουάρ και η κόκκινη σέλα παραπέμπουν στο DNA της BMW Motorrad Motorsport, υπογραμμίζοντας τον σπορ χαρακτήρα της για τις απαιτητικές διαδρομές που θα φιλοξενήσει η Ρουμανία.