του Δημήτρη Διατσίδη

Πορτοκαλί, μπλε, ταχύτητα και γκάζι: η Red Bull KTM “ρίχνει” επίσημα τις ομάδες και τους αναβάτες της στη μάχη για το 2026 με την επίσημη παρουσίαση των χρωμάτων και των συνεργατών για τη σεζόν που έρχεται στο MotoGP.

Το 2026 σηματοδοτεί τη 10η χρονιά παρουσίας της Red Bull KTM στο κορυφαίο επίπεδο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Grand Prix. Το σχήμα των Pedro Acosta και Brad Binder για την Red Bull KTM Factory Racing και των Enea Bastianini και Maverick Viñales για την Red Bull KTM Tech3 μπαίνει στη μάχη του MotoGP αυτή τη σεζόν με την πιο πρόσφατη (και τελευταία) έκδοση της KTM RC16, εντός των ορίων του ισχύοντος τεχνικού κανονισμού.

Η Red Bull KTM θα στοχεύσει ψηλά το 2026 και έχει επανασχεδιάσει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αγωνιστικά σχέδια χρωμάτων στο grid του MotoGP για τη νέα επίθεση στους πίνακες χρονομέτρησης. Οι αριθμοί θα καθορίσουν την καμπάνια: τα χιλιοστά του δευτερολέπτου στην πίστα, οι ώρες δουλειάς από το αφοσιωμένο προσωπικό των ομάδων, οι ημέρες σχεδιασμού από τους μηχανικούς του εργοστασίου και οι εβδομάδες στρατηγικής για να προηγηθούν του ανταγωνισμού, τόσο για το 2026 όσο και με το βλέμμα στη νέα γενιά αγωνιστικών μοτοσυκλετών του MotoGP του 2027.

Αριθμοί και δεδομένα.

4: Η κατάταξη του Pedro Acosta στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025, στη δεύτερη χρονιά του Ισπανού στην κορυφαία κατηγορία. Ο Pedro ισοφάρισε την υψηλότερη θέση της Red Bull KTM, που είχε πετύχει ο νυν συναθλητής του Brad Binder το 2023 (και ο Pol Espargaro είχε ισοβαθμήσει στην τελική βαθμολογία για την 4η θέση το 2020).

6: Γύροι του ημερολογίου MotoGP 2026 που λογίζονται ως «εντός έδρας» Αγώνες για το κουαρτέτο της Red Bull KTM, σε μια σεζόν με 22 Grands Prix, 22 Αγώνες Sprint το Σάββατο, 18 χώρες και 9 μήνες αγώνων.

7: Ημέρες μέχρι το πρώτο επίσημο Τεστ προετοιμασίας της σεζόν στην πίστα Sepang International Circuit, ακολουθούμενο από την παρουσίαση του MotoGP του 2026 στην Κουάλα Λουμπούρ στις 7 Φεβρουαρίου, το δεύτερο Τεστ στις 21–22 Φεβρουαρίου στην πίστα Buriram International Circuit στην Ταϊλάνδη και στη συνέχεια το Thai Grand Prix στον ίδιο χώρο από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου.

14: Βάθρα σε Grand Prix και μετάλλια Sprint που συγκέντρωσε η Red Bull KTM το 2025.

17: Τερματισμοί στην πρώτη πεντάδα σε Grand Prix από την τωρινή σύνθεση της Red Bull KTM το 2025.

24: Συνολικές σεζόν εμπειρίας για τους αναβάτες της Red Bull KTM με την έναρξη του 2026 (2 για τον Acosta, 6 για τον Binder, 5 για τον Bastianini και 11 για τον Viñales).

366.1: Χλμ/ώρα – το ρεκόρ τελικής ταχύτητας στο MotoGP που σημείωσε η KTM RC16 με τον Brad Binder το 2023 και ισοφάρισε ο Pol Espargaro το 2024 στο Ιταλικό Grand Prix. Θα παραμείνει αυτός ο αριθμός και μέσα στο 2026;

3,600,000: Ρεκόρ προσέλευσης φιλάθλων στις πίστες το 2025 – αύξηση 21% σε σχέση με το 2024 – και απόδειξη ότι το MotoGP βρίσκεται σε ανοδική πορεία.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing:

«Στο δεύτερο μισό του 2025 αρχίσαμε να κάνουμε καλούς αγώνες, καλά αποτελέσματα, ακόμη και όταν δεν είχαμε τις καλύτερες ημέρες μας. Καταφέρναμε να είμαστε σταθερά στην πρώτη πεντάδα. Συνολικά, ήταν πραγματικά καλό που μπορέσαμε να παλέψουμε για την 3η θέση στο Πρωτάθλημα. Ευχαριστώ την ομάδα και την KTM γι’ αυτό. Πάμε για περισσότερα φέτος και για να ξεκινήσουμε με τον σωστό τρόπο από την Sepang την επόμενη εβδομάδα».

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing:

«Ήταν μια εξαιρετική off-season. Πήρα μερικές εβδομάδες άδεια και έκανα πολλή οδήγηση, πολλή ποδηλασία. Ανυπομονώ για μια νέα αρχή αυτή τη σεζόν και ελπίζω να επιστρέψουμε στις επιδόσεις που ξέρω ότι μπορώ να έχω. Το MotoGP είναι σκληρό: αν κοιτάξεις τους χρόνους γύρου, σχεδόν δεν υπάρχει διαφορά, αλλά ο τρόπος που το κάνει ο κάθε αναβάτης είναι πάντα διαφορετικός. Άλλοι στο φρενάρισμα, άλλοι στο γκάζι, άλλοι με εντελώς διαφορετικά στυλ οδήγησης. Πέρυσι ένιωθα ότι σκεφτόμουν συνεχώς πάνω στη μοτοσυκλέτα, αντί να αφήνω τη φυσική μου ικανότητα να αναλάβει, και αυτό είναι κάτι που θέλω να αλλάξω φέτος. Να απολαύσω λίγο περισσότερο την οδήγηση. Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να κάνω ένα καλό βήμα μπροστά».

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech3:

«Ήταν πολύ σημαντικό να αναλογιστούμε το 2025, γιατί ήταν μια περίπλοκη χρονιά, νομίζω, αλλά με έναν τρόπο ήταν και καλή, γιατί έμαθα πολλά. Το 2026 θα είναι διαφορετικό, γιατί θα γνωρίζω περισσότερα για τη μοτοσυκλέτα, για την ομάδα. Πιστεύω ότι θα είμαι πολύ πιο δυνατός. Έχω κίνητρο να επιστρέψω στην πίστα, γιατί θέλω να παλέψω ξανά για κάτι σημαντικό. Φέτος νομίζω ότι το εργοστάσιο θα είναι πολύ δυνατό. Είδα μεγάλο δυναμικό, ειδικά στο Τεστ στην Valencia πέρυσι. Πιστεύω ότι είμαστε Ready to Race, έτοιμοι να παλέψουμε».

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech3:

«Η περσινή χρονιά ήταν μια σπουδαία εμπειρία για μένα: έπρεπε να καταλάβω πολλά πράγματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά μετά από δύο αγώνες άρχισα να καταλαβαίνω τη μοτοσυκλέτα πώς λειτουργεί και έτσι μπόρεσα να είμαι ανταγωνιστικός πολύ γρήγορα. Μετά είχαμε την πτώση στο Sachsenring. Υπήρχαν δύο ή τρεις τρόποι αποκατάστασης, αλλά έπρεπε να ανακαλύψουμε ποιος ήταν ο καλύτερος για τον ώμο μου, για τον τύπο του τραυματισμού μου και οι άνθρωποι της Red Bull APC με βοήθησαν να ακολουθήσω έναν δρόμο για πιο γρήγορη ανάρρωση. Τώρα νιώθω ότι έχω μεγάλη ευθύνη να κάνω αυτό το project νικηφόρο. Αυτό είναι κάτι πραγματικά όμορφο, γιατί πάντα νιώθω ότι όταν έχω αυτού του είδους την πίεση – όταν έχω αυτού του είδους την ευθύνη – αποδίδω στο μέγιστο. Οπότε, είμαι έτοιμος για μάχη! Έχω πολλή ενέργεια για φέτος».

Aki Ajo, Red Bull KTM Factory Racing Team Manager:

«Η περσινή χρονιά ήταν κατά κάποιον τρόπο αρκετά ιδιαίτερη για εμάς, μετά από ένα απαιτητικό ξεκίνημα. Είχαμε σταθερή βελτίωση μέσα στη σεζόν. Πραγματικά νιώθω ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα γενικά στην επικοινωνία και στην απλοποίηση πολλών πτυχών. Τα πράγματα και τα αποτελέσματα άρχισαν να έρχονται μέσα από την κατανόηση και τη καθημερινή βελτίωση. Εστιάζεις σε μικρά καθημερινά βήματα, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις μεγάλα άλματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γνωρίζουμε το δυναμικό της μοτοσυκλέτας, των αναβατών, των ομάδων και του συνόλου. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε ενθουσιασμένοι για τις δυνατότητες του 2026, αλλά θα διατηρήσουμε υπομονή στη δουλειά και συγκέντρωση».

Nicolas Goyon, Red Bull KTM Tech3 Team Manager:

«Το 2025 ήταν συναισθηματικό. Είχαμε μερικές τεράστιες επιτυχίες και δυστυχώς κάποιες πτώσεις μέσα στη σεζόν, αλλά αυτό είναι μέρος αυτού του σπορ. Ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία με την KTM το 2019 και πρέπει να πω ότι από τότε το εργοστάσιο μας βοηθά όλο και περισσότερο, και το 2025 ήταν η σεζόν που λάβαμε περισσότερη υποστήριξη από ποτέ. Και οι δύο ομάδες εξελίσσονταν στο ίδιο επίπεδο. Τώρα, ανυπομονούμε πραγματικά να δουλέψουμε με τη νέα μας διοίκηση, νιώθω ότι είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή τη νέα σεζόν, αυτή τη νέα εποχή. Συνολικά, είμαι ενθουσιασμένος με αυτή τη νέα πρόκληση».

Pit Beirer, KTM Motorsports Director:

«Έχουμε τέσσερις φανταστικούς αναβάτες στο γκρουπ μας και ο καθένας έχει κάτι πολύ ξεχωριστό. Πέρυσι, νιώθω ότι δεν καταφέραμε να κάνουμε το πακέτο έτοιμο για να δείξουν όλοι το μέγιστο δυναμικό τους. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος στόχος μας τις τελευταίες εβδομάδες: να διασφαλίσουμε ότι ο καθένας θα έχει αυτό που χρειάζεται για να αποδώσει. Έχουμε πίστη και πολλά δυνατά σημεία και παραμένουμε ενωμένοι ως ομάδα. Αυτό με κάνει πολύ σίγουρο ότι έχουμε τους σωστούς ανθρώπους στο πλευρό μας και ότι η μοτοσυκλέτα έχει βελτιωθεί αρκετά τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Νιώθω ότι είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Το 2026 θα είναι μια γεμάτη χρονιά: από τη μία όλοι θέλουν να κοιτάξουν το ’27 και να το σκεφτούν. Αλλά δεν θέλω να ξεχνάμε ότι το ’26 είναι προ των πυλών. Θέλουμε να κάνουμε αυτή τη χρονιά δική μας και να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που έχουμε. Ήρθε η ώρα να το κυνηγήσουμε το ’26».