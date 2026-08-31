του Νεκτάριου Διατσίδη

Η εταιρεία μοτοσυκλετών Rieju από την Ισπανία φαίνεται πως έχει κάνει τις μοτοσυκλέτες που κατασκευάζονται στην Κίνα, ένα σημαντικό κομμάτι της σημερινής επιχειρηματικής της στρατηγικής.

Αυτή εδώ ονομάζεται Scrambler 607 και στην ουσία πρόκειται για μια Marshal Scrambler 600 με διαφορετική ονομασία και σήμα.

Η ίδια η Rieju παρουσιάζει την 607 ως μια σύγχρονη ερμηνεία των scrambler της δεκαετίας του 1960. Ωστόσο, εξωτερικές πηγές αναφέρουν ότι η βάση της μοτοσυκλέτας είναι κινεζικής κατασκευής, με την Guangdong Jianya να βρίσκεται πίσω από το πλαίσιο και την Loncin να προμηθεύει τον δικύλινδρο κινητήρα των 581 κ.εκ.

Η Rieju δεν ήταν πάντα γνωστή για τέτοιες κινήσεις. Η εταιρεία απέκτησε το όνομά της κυρίως χάρη στις πολύ αξιόλογες χωμάτινες μοτοσυκλέτες της, αξιοποιώντας άδειες και παλαιότερα σχέδια της GasGas.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η εταιρεία έχει κινηθεί και σε άλλες κατηγορίες, με πιο πρόσφατο παράδειγμα ένα ιδιαίτερα προσιτό μοντέλο cruiser με V2 κινητήρα.

Η νέα αυτή μοτοσυκλέτα είναι, όπως υποδηλώνει και το όνομά της, μια scrambler και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά επίσημα στην EICMA 2025.

Τώρα βλέπουμε τη μοτοσυκλέτα να ξεκινά την εμπορική της πορεία στην Ευρώπη. Και το σημαντικότερο; Η τιμή της είναι ιδιαίτερα ελκυστική, καθώς ξεκινά από 6,190 €.



Κινητήρας 581 κ.εκ. και 64 ίπποι

Στην καρδιά της μοτοσυκλέτας βρίσκεται ένας τετράχρονος, υγρόψυκτος, δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας 581 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει περίπου 64 ίππους (47 kW).

Ο κινητήρας προέρχεται από την Loncin, τον γνωστό κινεζικό κατασκευαστή που έχει μακροχρόνια συνεργασία με την BMW.

Πίσω συναντάμε ψηλά τοποθετημένο σύστημα εξάτμισης με δύο τελικά, όπως επιβάλλει η κλασική αισθητική των scrambler.

Ο κινητήρας τοποθετείται σε ένα απλό σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο, σε συνδυασμό με τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και ατσάλινο ψαλίδι πίσω με δύο αμορτισέρ.

Για την πέδηση χρησιμοποιούνται δισκόφρενα της Nissin και στους δύο τροχούς, με ABS δύο καναλιών.

Τροχοί και ελαστικά

Η μοτοσυκλέτα διαθέτει:

19 ιντσών μπροστινό τροχό

17 ιντσών πίσω τροχό

ακτινωτές ζάντες

ελαστικά με έντονη χάραξη, κατάλληλα για μικτή χρήση δρόμου και χώματος.

Βάρος και ρεζερβουάρ

Για μια μοτοσυκλέτα που πλησιάζει την κατηγορία των μεσαίων κυβικών, το βάρος βρίσκεται σε λογικά επίπεδα.

Το βάρος της με υγρά είναι περίπου 190 κιλά, ενώ διαθέτει μεγάλο ρεζερβουάρ χωρητικότητας 18 λίτρων.

Ύψος σέλας

Το ύψος της σέλας είναι περίπου 820 χλστ, επομένως βρίσκεται μάλλον προς την ψηλή πλευρά.

Ωστόσο, πιθανότατα δεν θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους αναβάτες, επειδή το μπροστινό τμήμα της σέλας είναι αρκετά στενό.

Η σέλα ακολουθεί την κλασική σχεδίαση μιας επίπεδης, ενιαίας bench-style σέλας.

Εμφάνιση και ηλεκτρονικά

Παρότι οι αναλογίες της παραπέμπουν ξεκάθαρα στις scrambler του παρελθόντος, το συνολικό αποτέλεσμα δείχνει αρκετά σύγχρονο και επιθετικό.

Οι πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρονικά παραμένουν περιορισμένες, όμως αναμένεται να διαθέτει τουλάχιστον:

ABS

πλήρη φωτισμό LED

ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Τι σημαίνει αυτή η μοτοσυκλέτα για την αγορά;

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι απλώς ότι πρόκειται για μια κινεζικής κατασκευής μοτοσυκλέτα με ισπανικό σήμα.

Αυτό που αντιπροσωπεύει η Scrambler 607 είναι η γενικότερη αλλαγή στη βιομηχανία μοτοσυκλετών.

Οι κατασκευαστές πλέον συνδυάζουν πλατφόρμες, κινητήρες και τεχνολογία από διαφορετικές χώρες και ηπείρους.

Η Rieju παίρνει μια έτοιμη πλατφόρμα περίπου 580 κ.εκ., εφαρμόζει το δικό της σήμα και τις δικές της ρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή αγορά και δημιουργεί μια scrambler με ισπανική ταυτότητα και σχεδιασμό που παραπέμπει κατευθείαν στις μοτοσυκλέτες της δεκαετίας του 1960.

Η σύγχρονη βιομηχανία μοτοσυκλετών εξελίσσεται σε μια αγορά εξαρτημάτων, τεχνολογιών και ιδεών, όπου η χώρα προέλευσης της μάρκας έχει μικρότερη σημασία από ό,τι στο παρελθόν.