του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Royal Enfield παρουσίασε ξανά την ηλεκτρική Flying Flea S6 στην EICMA 2026, ανακοινώνοντας ότι η εμπορική της διάθεση μετατίθεται για το καλοκαίρι του 2027. Το ηλεκτρικό μοντέλο scrambler βασίζεται στην ελαφριά πλατφόρμα της C6, αλλά διαθέτει διαφορετικές αναρτήσεις, μετάδοση και ηλεκτρονικά συστήματα, με σαφή προσανατολισμό στην κίνηση εκτός δρόμου.

Η άφιξή της στην αγορά προγραμματίζεται για το καλοκαίρι του 2027, περίπου έξι μήνες αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Ανεστραμμένο πιρούνι, αλυσίδα και ακτινωτοί τροχοί 19 και 18 ιντσών, αντί για το σύστημα ανάρτησης, τον ιμάντα και τους χυτούς τροχούς της C6.

Έξι προγράμματα οδήγησης, με ειδική λειτουργία Off-Road και δυνατότητα απενεργοποίησης του ABS και στους δύο τροχούς.

Όσοι περιμένουν την Flying Flea S6 θα χρειαστεί να κάνουν λίγη ακόμη υπομονή. Η Royal Enfield είχε ανακοινώσει το μοντέλο scrambler το 2024 και έναν χρόνο αργότερα το παρουσίασε για πρώτη φορά στο Μιλάνο. Τότε, η έναρξη της εμπορικής του πορείας τοποθετούνταν προς το τέλος του 2026. Στην EICMA 2026 η S6 επέστρεψε στο περίπτερο της εταιρείας, αυτή τη φορά με δύο χρωματικές επιλογές παραγωγής και νέο χρονοδιάγραμμα, για το καλοκαίρι του 2027.

Η Royal Enfield εξακολουθεί να μην αποκαλύπτει στοιχεία για την ισχύ, την μπαταρία, την αυτονομία και την τιμή. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι η S6 είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια C6 με ελαστικά με τακούνια.

Πότε θα κυκλοφορήσει η Flying Flea S6;

Η Royal Enfield επιβεβαίωσε ότι η Flying Flea S6 θα ξεκινήσει την εμπορική της πορεία το καλοκαίρι του 2027. Πρόκειται για καθυστέρηση περίπου έξι μηνών σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί κατά την πρώτη παρουσίασή της, τον Νοέμβριο του 2025.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποιες αγορές αφορά η συγκεκριμένη ημερομηνία ούτε πότε θα φτάσει η S6 στην Ελλάδα. Έτσι, μέχρι την κυκλοφορία της θα έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από την πρώτη ανακοίνωση.

Η αδελφή της, Flying Flea C6, έχει ήδη περάσει στην παραγωγή και διατίθεται στην αγορά. Στη Μεγάλη Βρετανία κοστίζει περίπου 6,350 ευρώ.

Ποιες είναι οι διαφορές της Flying Flea S6 από την C6;

Η S6 διατηρεί από την C6 το πλαίσιο από σφυρήλατο αλουμίνιο και το περίβλημα της μπαταρίας από μαγνήσιο, με τις χαρακτηριστικές ψύκτρες. Ωστόσο, σχεδόν όλα τα υπόλοιπα μέρη που σχετίζονται με την επαφή της μοτοσυκλέτας με το έδαφος έχουν σχεδιαστεί εκ νέου.

Αναρτήσεις και τροχοί

Η πιο εμφανής αλλαγή βρίσκεται στο μπροστινό μέρος. Η C6 χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερο σύστημα ανάρτησης με παραλληλόγραμμη διάταξη συνδέσμων, ενώ η S6 διαθέτει συμβατικό ανεστραμμένο πιρούνι (USD). Πίσω υπάρχει αμορτισέρ με ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου.

Και τα δύο συστήματα αναρτήσεων προσφέρουν μεγαλύτερη διαδρομή από εκείνα της C6, χωρίς η Royal Enfield να έχει ανακοινώσει ακόμη τις ακριβείς τιμές. Η αλλαγή αναμένεται να επιτρέπει στην S6 να αντιμετωπίζει ευκολότερα τις μεγάλες ανωμαλίες του εδάφους, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος.

Οι χυτοί τροχοί της C6 έχουν αντικατασταθεί από ακτινωτούς με αλουμινένιες ζάντες, διαστάσεων 19 ιντσών μπροστά και 18 ιντσών πίσω. Φορά ελαστικά με έντονο τακούνι της CEAT, κατάλληλα για χρήση τόσο στην άσφαλτο όσο και εκτός δρόμου. Η πέδηση αναλαμβάνεται από δισκόφρενα και στους δύο τροχούς.

Αλλαγές υπάρχουν και στο πίσω τμήμα. Το υποπλαίσιο έχει ενισχυθεί και επιμηκυνθεί, υποστηρίζοντας μια μακριά, στενή και επίπεδη σέλα σε στιλ enduro, που διευκολύνει τις μετακινήσεις του αναβάτη κατά την οδήγηση στο χώμα.

Το ψηλά τοποθετημένο μπροστινό φτερό, οι χούφτες και το φαρδύ, επίπεδο τιμόνι συμπληρώνουν την εμφάνιση scrambler. Νέα σχεδίαση έχουν επίσης το πίσω φωτιστικό σώμα και η βάση της πινακίδας κυκλοφορίας.

Αλυσίδα αντί για ιμάντα

Στη μετάδοση η Royal Enfield εγκαταλείπει τον αθόρυβο και χαμηλών απαιτήσεων συντήρησης ιμάντα της C6, επιλέγοντας αλυσίδα για τη μεταφορά της κίνησης στον πίσω τροχό.

Η επιλογή αυτή ταιριάζει περισσότερο στον εκτός δρόμου χαρακτήρα της S6, καθώς η αλυσίδα αντέχει καλύτερα στις απότομες μεταβολές φορτίου και είναι ευκολότερο να επισκευαστεί σε περίπτωση προβλήματος. Απαιτεί, βέβαια, τακτική συντήρηση, ιδιαίτερα μετά από διαδρομές σε άμμο και λάσπη. Μεγαλύτερο είναι και το πίσω γρανάζι, κάτι που αναμένεται να ενισχύει την επιτάχυνση από στάση.

Τις δυνατότητες του νέου συνόλου ανέδειξε η εταιρεία μπροστά από τους εκθεσιακούς χώρους, όπου δύο επαγγελματίες αναβάτες πραγματοποίησαν σούζες, πλαγιολισθήσεις και άλματα σε ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή, με την S6 να βρίσκεται για αρκετά μέτρα στον αέρα.

Ποια ηλεκτρονικά συστήματα διαθέτει για εκτός δρόμου οδήγηση;

Η Flying Flea S6 διαθέτει έξι προγράμματα οδήγησης, μεταξύ των οποίων μια ειδική λειτουργία Off-Road, που δεν υπάρχει στην C6, καθώς και ένα πρόγραμμα με δυνατότητα εξατομίκευσης.

Το ABS με λειτουργία ευαισθησίας στην κλίση μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως και στους δύο τροχούς, για οδήγηση εκτός ασφάλτου.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης ρυθμιζόμενος έλεγχος πρόσφυσης, όπως και δυνατότητα προσαρμογής της ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα.

Η κίνηση μεταδίδεται χωρίς κιβώτιο ταχυτήτων, μέσω περιστροφικής χειρολαβής γκαζιού. Μια νέα λειτουργία επιτρέπει στη μοτοσυκλέτα να κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα τόσο προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω. Πρόκειται για μια χρήσιμη δυνατότητα κατά τους ελιγμούς σε στενούς χώρους, όπου η αναστροφή είναι δύσκολη.

Η Royal Enfield δεν έχει διευκρινίσει ακόμη πώς επηρεάζει κάθε πρόγραμμα την απόδοση του ηλεκτροκινητήρα.

Οθόνη, εφαρμογή και συνδεσιμότητα

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όπως και στην C6, μια στρογγυλή οθόνη αφής 3.5 ιντσών. Χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Fleaware.OS της εταιρείας, το οποίο βασίζεται σε υλικό της Qualcomm.

Το σύστημα προσφέρει πλοήγηση, φωνητικό έλεγχο μέσω smartphone, καθώς και ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα SMS.

Μέσω smartphone ή smartwatch ο αναβάτης μπορεί να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει ψηφιακά τη μοτοσυκλέτα, να ελέγχει την κατάστασή της και να κοινοποιεί τη θέση της σε πραγματικό χρόνο. Παρέχονται επίσης ειδοποιήσεις ασφαλείας σε περίπτωση ύποπτης δραστηριότητας.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, ενώ όλα τα φωτιστικά σώματα χρησιμοποιούν τεχνολογία LED.

Τι γνωρίζουμε για ισχύ, μπαταρία και αυτονομία;

Η Royal Enfield δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημα στοιχεία για την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα, τη χωρητικότητα της μπαταρίας ή την αυτονομία της Flying Flea S6. Το μόνο που επιβεβαιώνει είναι ότι χρησιμοποιεί έναν ηλεκτροκινητήρα με υψηλή ροπή, τοποθετημένο στο κεντρικό τμήμα του πλαισίου.

Ως σημείο αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η C6. Διαθέτει σταθερά τοποθετημένη μπαταρία χωρητικότητας 3.91 kWh και ηλεκτροκινητήρα με μέγιστη ισχύ 21 ίππων (15.4 kW) και ροπή 60 Nm.

Το βάρος της φτάνει τα 124 κιλά, η τελική ταχύτητα είναι 115 χλμ./ώρα, ενώ σύμφωνα με τον ινδικό κύκλο μέτρησης IDC η αυτονομία αγγίζει τα 154 χιλιόμετρα.

Ο ενσωματωμένος φορτιστής των 2.2 kW συνδέεται σε οικιακή πρίζα και χρειάζεται περίπου 65 λεπτά για να φορτίσει την μπαταρία από το 20% στο 80%.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η S6 θα χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο ηλεκτρικό σύστημα. Λόγω των ενισχυμένων αναρτήσεων και των ακτινωτών τροχών, πάντως, αναμένεται να έχει κάπως μεγαλύτερο βάρος. Το ύψος της σέλας και το συνολικό βάρος της δεν έχουν επίσης ανακοινωθεί.

Σε ποιες χρωματικές επιλογές θα διατίθεται και πόσο θα κοστίζει;

Η Flying Flea S6 θα είναι διαθέσιμη σε δύο χρωματισμούς, Dart Yellow και Lightning Grey. Η τιμή της παραμένει άγνωστη, καθώς η Royal Enfield δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε σχετική ανακοίνωση.

Η κίτρινη έκδοση συνδυάζει το βασικό χρώμα με μπλε λεπτομέρειες, ενώ η γκρι επιλογή χρησιμοποιεί μαύρες και τιρκουάζ πινελιές. Και οι δύο διαφοροποιούνται αισθητά από την εμφάνιση της C6.

Η εμπορική τοποθέτηση της S6 θα γίνει σαφέστερη όσο πλησιάζει η έναρξη της διάθεσής της. Μέχρι τότε, η ήδη διαθέσιμη Flying Flea C6 παραμένει το μοναδικό σημείο αναφοράς για τη νέα ηλεκτρική οικογένεια της Royal Enfield.