του Νεκτάριου Διατσίδη

To νέo ηλεκτρικό μοντέλο της Royal Enfield είναι μία όμορφη scrambler μοτοσυκλέτα, αλλά οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες.

Η Flying Flea S6 είναι η νεότερη ηλεκτροκίνητη μοτοσυκλέτα που παράγεται από τη νέα μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας της Royal Enfield. Η μοτοσυκλέτα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ελαφριά και εκλεπτυσμένη και διαθέτει πατενταρισμένη τεχνολογία που αναπτύχθηκε από μια ομάδα άνω των 200 μηχανικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ινδία. Η μπαταρία, ο κινητήρας, το σύστημα διαχείρισης μπαταρίας και το λογισμικό της S6 είναι ολοκαίνουργια και αναπτύχθηκαν μέσω του Διηπειρωτικού Flying Flea Technology Center της Royal Enfield.

Η S6 Scrambler προωθείται ως απάντηση στα προβλήματα αστικής μετακίνησης σε περιοχές όπως η Ινδία και η Ασία, αν και η απήχησή του πιθανότατα εκτείνεται και πέρα από αυτές τις αγορές. Η S6 κατασκευάζεται στον αποκλειστικό χώρο παραγωγής της Flying Flea εντός του εργοστασίου Royal Enfield Vallam Vadagal στο Ταμίλ Ναντού, μία πολιτεία της νότιας Ινδίας.

Σύμφωνα με την Flying Flea, η S6 Scrambler είναι ένας «αστικός εξερευνητής», σχεδιασμένος να είναι ελαφριά και ευέλικτη, αλλά και ικανή να κινηθεί εκτός δρόμου, χάρη στους μεγάλους αλουμινένιους ακτινωτούς τροχούς (19 ίντσες μπροστά και 18 πίσω), το ανεστραμμένο πιρούνι, την τελική μετάδοση με αλυσίδα και τη σέλα εμπνευσμένη από την κατηγορία των enduro μοτοσυκλετών. Η S6 διαθέτει πτερύγια στο περίβλημα μπαταρίας που είναι από μαγνήσιο και είναι σχεδιασμένα για να έχουν αποτελεσματική απαγωγή θερμότητας, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας διαθέτει μεγάλη ροπή αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τα νούμερα σε τεχνικά χαρακτηριστικά, με τη χωρητικότητα της μπαταρίας, την τάση, την ισχύ και την αυτονομία, να παραμένουν άγνωστα.

Το λογισμικό της S6 χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα με επεξεργαστή Qualcomm. Υπάρχουν συνδεσιμότητες Bluetooth και Wi-Fi, καθώς και διαχείριση οχήματος σε πραγματικό χρόνο, προσβάσιμη μέσω οθόνης TFT 3.5 ιντσών. Το πακέτο ηλεκτρονικών περιλαμβάνει επίσης ενσωματωμένη πλοήγηση, καθώς και έλεγχο πρόσφυσης, ενώ το ABS είναι ευαίσθητο στην κλίση της μοτοσυκλέτας. Υπάρχουν 6 προγράμματα οδήγησης, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού εκτός δρόμου και ενός προσαρμόσιμου προγράμματος όπου οι αναβάτες μπορούν να εξατομικεύσουν τις ρυθμίσεις τους. Υπάρχει επίσης χώρος αποθήκευσης τηλεφώνου με ασύρματη φόρτιση, ενώ φαίνεται πως υπάρχει δυνατότητα να κλειδώνει και να ξεκλειδώνει η μοτοσυκλέτα απλώς με ένα άγγιγμα στο τηλέφωνο ή το smartwatch.

Μαζί με την ισχύ και την αυτονομία, το συνολικό βάρος και το ύψος σέλας της S6 δεν έχουν επίσης ανακοινωθεί. Η σειρά LiveWire S2 με τα μοντέλα Alpinista, Mullholland και Del Mar, αποδίδουν 263 Nm ροπής και προσφέρουν περίπου 181 χιλιόμετρα αυτονομίας. Αυτά είναι λογικά νούμερα για τη μετακίνηση στην πόλη, αλλά η Flying Flea ίσως να έχει περισσότερα για να προσφέρει.

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μια ελαφριά μοτοσυκλέτα που ανέπτυξε η Royal Enfield ριχνόταν με αλεξίπτωτο ή μεταφερόταν σε ανεμόπτερα για να βοηθά τα στρατεύματα στη μεταφορά μηνυμάτων μεταξύ αερομεταφερόμενων και επιθετικών μονάδων, όπου οι ραδιοεπικοινωνίες ήταν περιορισμένες. Η Royal Enfield ονόμασε τη μοτοσυκλέτα WD/RE, αλλά οι στρατιώτες την αποκαλούσαν «Flying Flea».

Πέρυσι στην EICMA, η Royal Enfield παρουσίασε τη νέα της εταιρεία ηλεκτρικής κινητικότητας, την οποία ονόμασε Flying Flea προς τιμήν εκείνης της πολεμικής μοτοσυκλέτας και αποκάλυψε το πρώτο της μοντέλο, το C6. Εκείνη η μοτοσυκλέτα αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές της φετινής χρονιάς, ενώ το μοντέλο S6 φαίνεται πως δεν θα είναι διαθέσιμο πριν από τα τέλη του 2026.

Η Flying Flea S6 έχει την κλασική αισθητική scrambler, με σέλα τύπου enduro, ακτινωτούς τροχούς και ανεστραμμένο πιρούνι που υποδηλώνουν ότι η μοτοσυκλέτα προορίζεται να αντιμετωπίσει κάθε είδους έδαφος. Ωστόσο, χωρίς να γνωρίζουμε το βάρος της, την ισχύ που αποδίδει ή την απόσταση που μπορεί να διανύσει, δεν μπορούμε να κρίνουμε αν η Royal Enfield θα έχει μεγάλη επιτυχία ή θα είναι απλώς μια ακόμα ηλεκτρική μοτοσυκλέτα που θα πέσει θύμα του άγχους αυτονομίας. Ελπίζουμε να υπάρχει συνεχόμενη βελτίωση σε κάθε νέο ηλεκτρικό μοντέλο και να έχουμε την επιβεβαίωση σύντομα, καθώς θα περιμένουμε να δημοσιοποιηθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτής της νέας μοτοσυκλέτας.