Η Royal Enfield πέρα από τη νέα Himalayan 750, αποκάλυψε επίσης στην EICMA τη νέα ”σπορ” Continental GT 750 και την Limited Edition Shotgun 650 ‘Son of a Gun’.

Επίσης στο περίπτερό της είχε την ηλεκτρική μοτοσικλέτα Flying Flea S6 και τη συλλογή ρούχων 1901 με την ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα.

Σηματοδοτώντας την κορύφωση της ιστορικής χρονιάς των 125 ετών της, η Royal Enfield, παγκόσμιος ηγέτης στην κατηγορία μεσαίου κυβισμού (250cc–750cc), επέστρεψε στην EICMA 2026 για να αποκαλύψει το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της. Γεφυρώνοντας έναν αιώνα παράδοσης με ένα τολμηρό όραμα για το μέλλον, η παρουσίαση βασίστηκε σε μια νέα κατεύθυνση προϊόντων που θέτει τις βάσεις για όσα έρχονται.

Αφήνοντας πίσω της τη χρονιά-ορόσημο, η Royal Enfield παρουσίασε ένα εντυπωσιακό νέο χαρτοφυλάκιο μοτοσικλετών, δυναμικές εκφράσεις της μοτοσικλετιστικής κουλτούρας μέσω της συνεργασίας Custom World και της σειράς lifestyle ενδυμάτων, καθώς και τον μελλοντικό οδικό χάρτη της Flying Flea, του brand ηλεκτρικής κινητικότητας City+.

Πρωταγωνίστρια της παρουσίασης ήταν η πολυαναμενόμενη Himalayan 750, η πρώτη μοτοσικλέτα της Royal Enfield με τον ολοκαίνουργιο δικύλινδρο κινητήρα 743cc. Ως μια δυναμική νέα έκφραση του αυθεντικού πνεύματος της Himalayan, βασίζεται σε μια δεκαετή παράδοση που κάνει τα βουνά προσβάσιμα σε όλους. Σχεδιασμένη για μια βαθιά βιωματική οδηγική εμπειρία, διατηρεί την ανθεκτικότητα και τη λιτή απλότητα των προκατόχων της, μεταφέροντάς τες σε ένα εντελώς νέο επίπεδο παγκόσμιας περιπέτειας.

Δίπλα της στη σκηνή βρέθηκε η Continental GT 750, μια πιο αιχμηρή και σπορ εξέλιξη της καθαρόαιμης café racer γενιάς της Royal Enfield. Συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική ρετρό σχεδίαση με μια επιθετική σύγχρονη αιχμή, μεταφέρει τον εμβληματικό θρύλο GT σε μια νέα εποχή. Με μια αναβαθμισμένη έκδοση του νέου δικύλινδρου κινητήρα 743cc, αναλαμβάνει με υπερηφάνεια τον τίτλο της μοτοσικλέτας παραγωγής με τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία της Royal Enfield.

Στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, η Royal Enfield παρουσίασε την Flying Flea S6, ένα scrambler σε Dart Yellow και Lightning Grey που μεταφέρει το όραμα City+ της μάρκας πέρα από την άσφαλτο, με κινητήρα υψηλής ροπής και ελαφριά κατασκευή που την κάνουν εξίσου διασκεδαστική μέσα στην κίνηση όσο και ικανή σε μονοπάτι.

Σχολιάζοντας την παρουσίαση στην EICMA, ο B. Govindarajan, Διευθύνων Σύμβουλος της Eicher Motors Ltd. και Chief Executive Officer της Royal Enfield, δήλωσε: «Επί 125 χρόνια, η Royal Enfield εξελίσσεται παραμένοντας απόλυτα πιστή στη φιλοσοφία του Pure Motorcycling. Στην EICMA φέτος, παρουσιάζουμε ένα όραμα στραμμένο στο μέλλον, που ενώνει τη σχεδιαστική μας κληρονομιά με μια μηχανολογία εμπνευσμένη από τους αναβάτες. Οι παρουσιάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο διευρύνουμε τη γκάμα μας, εξελίσσουμε τις τεχνολογίες μας και προσφέρουμε ένα πιο συναρπαστικό πολιτιστικό οικοσύστημα για την κοινότητά μας.»

«Επικεφαλής του επόμενου κεφαλαίου μας είναι η Himalayan 750, μια μοτοσικλέτα που χτίζει πάνω σε μια δεκαετία κληρονομιάς της Himalayan. Προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες, επιδόσεις και την ιδανική ισορροπία τεχνολογίας, διατηρώντας παράλληλα το ατίθασο πνεύμα της εξερεύνησης. Η Continental GT 750 εξελίσσει την εμβληματική café racer γενιά μας με μια πιο αιχμηρή, πιο σύγχρονη έκφραση. Στο πεδίο των ηλεκτρικών οχημάτων, η Flying Flea S6 σε στυλ scrambler διευρύνει τα όρια της αστικής εξερεύνησης χάρη στην εξαιρετική ελαφρότητα, την ευελιξία και τη χαρακτηριστική της σχεδίαση. Πέρα από τις μοτοσικλέτες μας, η συνεργασία Shotgun 650 ‘Son of a Gun’ με την Deus Ex Machina γιορτάζει τις δημιουργικές δυνατότητες της custom μοτοσικλέτας, ενώ η 1901 Apparel Collection επανερμηνεύει την κληρονομιά μας για μια νέα γενιά.»

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

HIMALAYAN 750 – ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ

Μια δεκαετία αφότου η Himalayan 411 έκανε την περιπετειώδη μοτοσικλέτα προσιτή σε όλους, η Royal Enfield παρουσίασε τη Himalayan 750, την πρώτη της μοτοσικλέτα 750cc. Συνεχίζοντας την παράδοση του «από αναβάτες, για αναβάτες», η μοτοσικλέτα έχει σχεδιαστεί για να αναζητά νέους ορίζοντες και νέες περιπέτειες και να ταξιδεύει μακριά από το σπίτι. Διαθέτει τη σωστή ισορροπία τεχνολογίας για να υποστηρίζει τον αναβάτη, χωρίς ποτέ να επισκιάζει το ακατέργαστο, ατίθασο πνεύμα του ταξιδιού. Στην καρδιά της βρίσκεται ένας γεμάτος χαρακτήρα αεροελαιόψυκτος παράλληλος δικύλινδρος 743cc, που αποδίδει ροπή 63 Nm στις 5.000 σ.α.λ., με το 90% αυτής διαθέσιμο ήδη από τις 3.500 σ.α.λ., για ακατάπαυστη δύναμη σε κάθε έδαφος. Σχεδιασμένη για κάθε στυλ οδήγησης, διαθέτει πέντε προσεκτικά ρυθμισμένα προγράμματα οδήγησης, αδρανειακή μονάδα μέτρησης έξι αξόνων (IMU), cornering ABS, έλεγχο πρόσφυσης ευαίσθητο στην κλίση, cruise control και ζάντες tubeless 19″/17″ σε έκδοση χυτή ή ακτινωτή, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, ώστε ο αναβάτης να έχει πάντα τον πλήρη έλεγχο. Ταξιδιωτικά χαρακτηριστικά όπως η ρυθμιζόμενη ζελατίνα, οι ξεχωριστές σέλες αναβάτη και συνεπιβάτη και το ωφέλιμο φορτίο 195 kg την καθιστούν μια μοτοσικλέτα για μέρες ή εβδομάδες στη σέλα.

CONTINENTAL GT 750 – Η ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ CAFÉ RACER ΓΕΝΙΑ

Η Royal Enfield παρουσίασε τη Continental GT 750, δίνοντας μια νέα έκφραση στην εμβληματική café racer γενιά της. Η μοτοσικλέτα συνδυάζει χαρακτηριστική σχεδίαση και σπορ χαρακτήρα, συνεχίζοντας την παράδοση της GT με σύγχρονη αιχμή. Με μια αναβαθμισμένη έκδοση του νέου δικύλινδρου κινητήρα 743cc της Royal Enfield, η Continental GT 750 θα είναι η μοτοσικλέτα παραγωγής με τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία της μάρκας. Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα μπροστά σε επιδόσεις, ποιότητα υλικών και προδιαγραφές εξαρτημάτων, διατηρώντας σκόπιμα έναν αναλογικό χαρακτήρα, με ελάχιστη, προσεκτικά ενσωματωμένη τεχνολογία με τη μορφή μιας μοναδικής υβριδικής οθόνης TFT δύο οργάνων. Η Continental GT 750 θα διατίθεται σε εκδόσεις χωρίς φέρινγκ και με φέρινγκ. Η έκδοση χωρίς φέρινγκ μένει πιστή στη χαρακτηριστική σιλουέτα της GT, ενώ η έκδοση με φέρινγκ διαθέτει χαμηλότερο τιμόνι για πιο επιθετική θέση οδήγησης. Στην EICMA, η μοτοσικλέτα παρουσιάστηκε σε τρεις χρωματισμούς – Red Line, TT Blue και Master Clean – στις δύο εκδόσεις.

FLYING FLEA S6 – ΤΟ CITY+ SCRAMBLER

Το scrambler Flying Flea S6 (FF S6) μεταφέρει το όραμα City+ της μάρκας πέρα από την άσφαλτο. Βασισμένο στην ελαφριά κατασκευή και το ευέλικτο πλαίσιο της FF C6, προσφέρει ζωηρές, άμεσες επιδόσεις που δεν πτοούνται όταν η πόλη γίνεται δύσκολη, από καλντερίμια και ράγες τραμ μέχρι μισοτελειωμένους δρόμους και χώμα. Είναι φιλικό προς τους νέους αναβάτες, με άφθονα αποθέματα όμως για τους έμπειρους που θέλουν να ξεγλιστρούν στα κενά και να επιλέγουν την πιο περιπετειώδη διαδρομή μέσα στην πόλη. Σχεδιασμένο με σκοπό και φτιαγμένο για να τραβά βλέμματα, νιώθει το ίδιο άνετα στον κεντρικό δρόμο της πόλης όσο και καλυμμένο με λάσπη. Το FF S6 συνδυάζει κινητήρα υψηλής ροπής με σέλα τύπου enduro, ένας συνδυασμός που το κάνει εξίσου διασκεδαστικό μέσα στην κίνηση όσο και ικανό σε μονοπάτι. Η στρογγυλή οθόνη αφής λειτουργεί με το Fleaware.OS, κρατώντας αναβάτη και μοτοσικλέτα συνδεδεμένους σε κάθε διαδρομή. Το FF S6 διαθέτει πλήθος ηλεκτρονικών βοηθημάτων και προγραμμάτων οδήγησης σχεδιασμένων για οδήγηση City+, ενώ κάνει το ντεμπούτο του ένα αποκλειστικό πρόγραμμα off-road που επιτρέπει στον αναβάτη να αφοσιωθεί στη διαδρομή εκεί όπου τελειώνει ο δρόμος. Διαθέσιμο σε δύο χρώματα, Dart Yellow και Lightning Grey, το FF S6 θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2027.

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

‘SON OF A GUN’ – SHOTGUN 650 X DEUS EX MACHINA ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σε μια αποκλειστική συνεργασία με την Deus Ex Machina, η Royal Enfield αποκαλύπτει τη ‘Son of a Gun’, μια τολμηρή, μοναδική custom δημιουργία βασισμένη στη Shotgun 650. Εμπνευσμένη από αυτή την κατασκευή, η Royal Enfield θα παράγει μια περιορισμένη σειρά μόλις 100 μοτοσικλετών, διαθέσιμων παγκοσμίως, την επόμενη χρονιά. Η μοτοσικλέτα διαθέτει εντυπωσιακό χρωματικό συνδυασμό σε βαθύ κόκκινο, κρεμ και χρυσό, με επιγραφές της συνεργασίας στο ρεζερβουάρ και λεπτομερή γραφικά στα πλαϊνά καπάκια. Κινείται από τον δοκιμασμένο δικύλινδρο κινητήρα 650cc της Royal Enfield με καπάκια σε piano black, ενώ φέρει ζάντες αλουμινίου με contrast-cut φινίρισμα, κομψή καφέ δερμάτινη σέλα με διακριτικό κεντημένο λογότυπο Deus και ασορτί καφέ χειρολαβές. Συμπληρώνοντας την έκδοση, καθεμία από τις 100 μοτοσικλέτες συνοδεύεται από ένα αναμνηστικό μπουφάν περιορισμένης έκδοσης Royal Enfield x Deus από stone-washed σατέν, με τυπογραφία εμπνευσμένη από την παράδοση και ειδική φόδρα που αντικατοπτρίζει το βάψιμο της μοτοσικλέτας.

1901 APPAREL COLLECTION

Η 1901 Apparel Collection σηματοδοτεί το ντεμπούτο της ανανεωμένης εταιρικής ταυτότητας της Royal Enfield, η οποία σύντομα θα εφαρμοστεί παγκοσμίως σε όλα τα σημεία επαφής, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, των εκθέσεων και των αντιπροσωπειών. Με κεντρικό στοιχείο το επανασχεδιασμένο μοτίβο του Κανονιού (Cannon), η συλλογή συνδυάζει premium, δομημένες γραμμές με αποκλειστικά κομμάτια περιορισμένης έκδοσης, όλα βασισμένα σε μια θεμελιώδη χρωματική παλέτα πιστή στην παράδοση.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Γιορτάζοντας το πνεύμα της Pure Motorcycling, τον Σεπτέμβριο του 2026 πραγματοποιήθηκε το πρώτο Himalayan Base Camp, ζωντανεύοντας το πνεύμα της περιπέτειας με την παρουσίαση της Himalayan 440. Χιλιάδες συμμετέχοντες ενώθηκαν σε μια γιορτή που ξεπέρασε τα όρια της μοτοσικλέτας, καλωσορίζοντας όλους όσοι αγαπούν τη φύση. Το Himalayan Base Camp θα επιστρέψει στο Λαντάκ από τις 3 έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2027. Ο εορτασμός της μοτοσικλέτας και της κουλτούρας της θα συνεχιστεί στο Motoverse, τη μεγαλύτερη γιορτή μοτοσικλετιστικής κουλτούρας της Royal Enfield, που επιστρέφει στη Γκόα από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026.