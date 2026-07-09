Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Κείμενο-φωτογραφία: Giuseppe Piazzolla, Moda e Motori Magazine

Στη διάρκεια του WDW, της τεράστιας εκδήλωσης της Ducati, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τον δημιουργό και το δημιούργημα, την σπέσιαλ “Πράσινη”, η οποία διακρίθηκε ανάμεσα στις ειδικές κατασκευές που έφτασαν στο Μιζάνο από όλον τον κόσμο.

Η Ducati SportClassic GT 1000 “Verde” είναι λοιπόν μια custom μοτοσυκλέτα που δημιούργησε ο Ronaldo Ferreti, βασισμένη σε μια Ducati SportClassic GT 1000 του 2008. Το project ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, ολοκληρώθηκε στο Μαϊάμι και κατασκευάστηκε για έναν πελάτη από την Αργεντινή, πριν καταλήξει στην Μαδρίτη, όπου σήμερα είναι νόμιμα εγκεκριμένη για χρήση στο δρόμο. Η δημιουργία της γεννήθηκε από τη συνάντηση νεοκλασικού στυλ, του χρώματος Irish Green της Porsche του 1970, ενός χρυσού πλαισίου, λεπτομερειών από Ιταλικό φύλλο χρυσού 23 καρατίων και χειρολαβών από πλεγμένο πράσινο σχοινί, εμπνευσμένων από τις λαβές των σπαθιών των σαμουράι.

Υπάρχουν μοτοσυκλέτες που εντυπωσιάζουν άμεσα και άλλες που χρειάζονται χρόνο για να γίνουν κατανοητές. Η Ducati SportClassic GT 1000 “Verde” ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Δεν πρόκειται για μια μετατροπή που θέλει να «σβήσει» τη βάση της, αλλά να την εντάξει σε μια πιο προσωπική ιστορία. Η βάση είναι μια Ducati SportClassic GT 1000 του 2008, μέλος της οικογένειας SportClassic, ένα project που στόχευε να επαναφέρει στο δρόμο μια φιλοσοφία μοτοσυκλέτας με καθαρές γραμμές, αγωνιστική μνήμη και έντονο ρετρό χαρακτήρα.

Πίσω από τη δημιουργία βρίσκεται ο Ronaldo Ferreti, κατά κόσμον Ronaldo Masso, ένας κατασκευαστής, ειδικός στις μετατροπές, που ξεκίνησε το project στη Νέα Υόρκη και το ολοκλήρωσε στο Μαϊάμι. Το αποτέλεσμα σήμερα βρίσκεται στην Ευρώπη, στην Μαδρίτη. Αυτή η διαδρομή δείχνει πως η “Verde” δεν είναι μια μοτοσυκλέτα ενός τόπου, αλλά ένα αντικείμενο που διασχίζει κουλτούρες: την αμερικανική δημιουργικότητα, την ευρωπαϊκή αισθητική λεπτομέρειας και τον χαρακτήρα της Ducati.

Η επιλογή της Ducati SportClassic GT 1000 δεν ήταν τυχαία. Πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα που βασίζεται στην έννοια του κλασικού στυλ με σύγχρονη μηχανική. Δεν είναι μια «παλιά» μοτοσυκλέτα, αλλά μια σύγχρονη κλασική που έχει ήδη αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στη συνείδηση των φίλων της μάρκας.

Ο όρος “neo-classic”, όπως τον χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Ferreti, περιγράφει ακριβώς τη φιλοσοφία του project: μια μοτοσυκλέτα που δείχνει κλασική χωρίς να προσποιείται ότι ανήκει στο παρελθόν. Διατηρεί σύγχρονα στοιχεία, αλλά αποπνέει μια διαχρονική αισθητική.

Το όνομα “Verde” προέρχεται από τον ίδιο τον πελάτη, ο οποίος φέρει αυτό το όνομα. Από εκεί ξεκίνησε η χρωματική ταυτότητα της μοτοσυκλέτας. Το πράσινο που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαίο: πρόκειται για το Irish Green της Porsche του 1970, ένα βαθύ, κομψό χρώμα που προσδίδει χαρακτήρα χωρίς υπερβολές.

Η αντίθεση πράσινου και χρυσού αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της μοτοσυκλέτας. Το χρυσό πλαίσιο και οι λεπτομέρειες από αυθεντικό φύλλο χρυσού 23 καρατίων δημιουργούν μια αίσθηση πολυτέλειας και χειροποίητης κατασκευής. Δεν πρόκειται για βαφή που μιμείται το χρυσό, αλλά για πραγματικό υλικό, κάτι που προσδίδει αυθεντικότητα και αξία.

Ο Ferreti δίνει σημασία σε κάθε λεπτομέρεια: από τον κινητήρα μέχρι τις βίδες και τα μικρότερα εξαρτήματα. Η συνοχή του project είναι αυτό που ξεχωρίζει την “Verde” από μια απλή βαφή ή μετατροπή. Η αισθητική είναι καθαρή, ισορροπημένη και προσεγμένη.

Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελούν οι χειρολαβές, κατασκευασμένες από πλεγμένο πράσινο σχοινί, εμπνευσμένες από τις λαβές των σπαθιών των σαμουράι. Πρόκειται για ένα λειτουργικό αλλά και συμβολικό στοιχείο, που ενισχύει τη σύνδεση του αναβάτη με τη μοτοσυκλέτα.

Παρά τις αλλαγές, η μοτοσυκλέτα παραμένει μια αυθεντική Ducati. Δεν χάνει τον χαρακτήρα της, ούτε μετατρέπεται σε κάτι ανώνυμο. Διατηρεί την ταυτότητα της μάρκας, επαναπροσδιορισμένη μέσα από μια προσωπική οπτική.

Η εμπειρία του Ferreti στην οδήγηση, αλλά και η αγάπη του για την πίστα, επηρεάζουν τη φιλοσοφία του: η αισθητική δεν πρέπει να θυσιάζει τη λειτουργικότητα. Η “Verde” δεν είναι απλώς ένα έκθεμα, αλλά μια πλήρως λειτουργική μοτοσυκλέτα δρόμου.

Τελικά, η Ducati SportClassic GT 1000 “Verde” δεν ξεχωρίζει για ένα μόνο στοιχείο, αλλά για τη συνολική της ταυτότητα. Είναι το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ ενός πελάτη, ενός δημιουργού και μιας μοτοσυκλέτας με ισχυρό DNA. Σε έναν κόσμο όπου πολλές custom μοτοσυκλέτες μοιάζουν μεταξύ τους, η “Verde” χαράζει τη δική της πορεία: μια ιστορία πάνω σε δύο τροχούς, όπου η Ducati αλλάζει μορφή χωρίς να χάνει τη φωνή της.