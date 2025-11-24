του Νεκτάριου Διατσίδη

Η γυμνή SRK 921 η οποία πρόσφατα αποκαλύφθηκε, μοιάζει πολύ με μια Brutale και είναι φανερό ότι η QJ Motor έχει χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της MV Agusta.

Η QJ Motor μόλις παρουσίασε την SRK 921 Roadster, τη γυμνή έκδοση του μοντέλου SRK 921 RR και πραγματικά μοιάζει με μια MV Agusta Brutale. Η ομοιότητα δεν είναι καθόλου τυχαία. Αυτό βγάζει νόημα όμως, επειδή η QJ και η MV συνεργάζονταν μέχρι πρόσφατα και αυτή η μοτοσυκλέτα εξακολουθεί να φέρει πολλά στοιχεία στον σχεδιασμό της από την προηγούμενη συνεργασία των εταιριών.

Η QJ άλλαξε λίγο το σχέδιο κάνοντάς το λίγο πιο επιθετικό και με αρκετές γωνίες αντί να ακολουθήσει τις πιο στρογγυλεμένες γραμμές της MV. Αυτό είναι πραγματικά το στοιχείο που ξεχωρίζει στην SRK 921. Δεν μοιάζει με τις συνηθισμένες μοτοσυκλέτες από την Κίνα. Μοιάζει σαν την Ιταλική Brutale με μια εναλλακτική γραμμή σχεδιασμού. Και το αν αυτό είναι καλό ή όχι, εξαρτάται αποκλειστικά από την αυθεντικότητα που αναζητά ο αγοραστής, καθώς η τιμή είναι πολύ χαμηλότερη.

Η σχεδίαση αυτής της μοτοσυκλέτας είναι φυσικά εντυπωσιακή από κάθε οπτική γωνία. Οι αεραγωγοί πριν το ρεζερβουάρ έχουν αιχμηρό σχήμα χωρίζοντας τη ροή του αέρα, τα πλαϊνά φέρινγκ έχουν πιο δυναμικές γραμμές από την Brutale και το πίσω μέρος δείχνει εξαιρετικά συμπαγές με τις δύο ψηλά τοποθετημένες εξατμίσεις κάτω από τη διαιρούμενη σέλα. Είναι ένα γνώριμο σχέδιο συνολικά, αλλά ταυτόχρονα λίγο πιο επιθετικό, έτσι ώστε η QJ Motor να μοιάζει με την MV Agusta προσθέτοντας ακόμη πιο πολλές σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Ο εξοπλισμός επίσης ταιριάζει στην επιθετική εμφάνιση. Ο τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 921 κ.εκ. με καταγωγή από την MV Agusta, όπως και στην RR, αποδίδει 128 ίππους στις 10,000 σ.α.λ. και 93 Nm ροπής στις 8,000 σ.α.λ. Η ισχύς μεταδίδεται μέσω εξατάχυτου κιβωτίου με υποβοήθηση quickshifter. Υπάρχει επίσης γκάζι ride-by-wire, τρία riding modes, traction control, cruise control και launch control. Πρόκειται για μια αρκετά πλούσια λίστα χαρακτηριστικών που ταιριάζουν σε μια μεγάλη γυμνή μοτοσυκλέτα.

Το ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτύωμα με αλουμινένιο υποπλαίσιο, το μονόμπρατσο ψαλίδι, το πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι Marzocchi 50 mm και το πίσω αμορτισέρ Marzocchi με εξωτερικό δοχείο διαστολής, είναι τα κατάλληλα για να διαχειριστούν την ιπποδύναμη και την ροπή του κινητήρα. Την επιβράδυνση αναλαμβάνουν τα φρένα Brembo με δαγκάνες Stylema και δύο μπροστινούς δίσκους 320 mm, ενώ πίσω υπάρχει δίσκος 260 mm. Το ABS είναι στάνταρ. Η μοτοσυκλέτα φοράει ζάντες 17 ιντσών με ελαστικά Pirelli Diablo Rosso, διαστάσεων 120/70 μπροστά και 190/55 πίσω.

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα μοντέλα streetfighter, η εργονομία προσφέρει ευκολότερο χειρισμό σε σχέση με την πιο σπορ αδερφή της. Υπάρχει φαρδύ τιμόνι με καθρέφτες στις άκρες και η θέση οδήγησης είναι λίγο πιο όρθια. Το βάρος φτάνει τα 217 κιλά γεμάτη. Το ύψος σέλας είναι 835 mm και η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ 15 λίτρα. Όλος ο φωτισμός είναι LED, υπάρχει έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών με Bluetooth, πλοήγηση και θύρες USB A και USB C. Όλα αρκετά τυπικά για τις σημερινές σύγχρονες μοτοσυκλέτες.

Η SRK 921 Roadster θα είναι διαθέσιμη σε κόκκινο ή μαύρο, με τις παραδόσεις στην Ευρώπη να αναμένονται τον Μάρτιο του 2026. Η τιμή στα 9,950 € είναι χαμηλότερη από αυτή της MV Agusta Brutale, της μοτοσυκλέτας από την οποία προέρχεται αυτή η εμφάνιση. Το ερώτημα είναι αν οι αναβάτες θα αποδεχτούν μια μοτοσυκλέτα που μοιάζει με μια Brutale αλλά με σήμα QJ Motor. Βάζοντας στην εξίσωση την τιμή, τότε η απάντηση είναι πιο δύσκολο να δοθεί με τις απόψεις να διίστανται.