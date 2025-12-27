του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Ελβετός ορειβάτης Jiri Zak πήρε μία ηλεκτρική Stark Varg στις Άνδεις και σημείωσε ένα νέο Παγκόσμιο Ρεκόρ Υψομέτρου Guinness, φτάνοντας μαζί με τη μοτοσυκλέτα στα 6,721 μέτρα.

Η Stark Varg διαθέτει την πιο ισχυρή ηλεκτρική χωμάτινη μοτοσυκλέτα. Και όχι μόνο επειδή έχει περισσότερη ιπποδύναμη και ροπή από τις περισσότερες βενζινοκίνητες, αλλά γιατί είναι από εκείνες τις μοτοσυκλέτες που εμπνέουν τους αναβάτες να βρουν νέους δρόμους και να τελειοποιήσουν τις ικανότητές τους.

Η αμιγώς ηλεκτρική Varg έχει εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν έχει μια βενζινοκίνητη μοτοσυκλέτα και τα οποία την κάνουν ιδανική για να ξεπερνά τα όρια. Τα πλεονεκτήματα όπως το να μη σβήνει ο κινητήρας λόγω κακής χρήσης του συμπλέκτη και λιγότερου ανοίγματος του γκαζιού, αλλά και η δυνατότητα να περάσει μέσα από νερό μέχρι το ύψος της σέλας καθώς δε χρειάζεται να αναπνέει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, μπορούν να την ανεβάσουν πραγματικά πολύ ψηλά.

Αυτό ακριβώς συνέβη όταν η Stark συνεργάστηκε με τον ορειβάτη Jiri Zak για να ανεβάσουν μία Varg στις Άνδεις και να θέσουν ένα νέο ρεκόρ Guinness για υψόμετρο οχήματος, στα 6,721 μέτρα. Σε ένα το τόσο μεγάλο υψόμετρο, ένας βενζινοκινητήρας δουλεύει με λιγότερη ιπποδύναμη, γιατί όπως είναι φυσιολογικό δεν μπορεί να αναπνεύσει τον ίδιο αέρα. Ο πιο αραιός αέρας στερεί από τον κινητήρα ιπποδύναμη, κάνοντάς τον ουσιαστικά ένα επιπλέον βάρος για να ανέβει σε αυτό το υψόμετρο. Τα ηλεκτρικά οχήματα, όμως, δεν επηρεάζονται από το υψόμετρο, καθώς δεν χρειάζονται αέρα για να παράγουν ισχύ και κάπως έτσι μπαίνει στο παιχνίδι η Stark Varg με το νέο ρεκόρ.

Σύμφωνα με την εταιρεία:

«Η Stark και ο Ελβετός ορειβάτης-αναβάτης Jiri Zak πέτυχαν μια προσπάθεια για νέο ρεκόρ υψομέτρου στα 6,721 μέτρα στο ηφαίστειο Los Ojos del Salado (6.893 μ.), οδηγώντας την πλήρως ηλεκτρική Stark VARG EX. Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων, οι συσκευές GPS της ομάδας βαθμονομήθηκαν και πιστοποιήθηκαν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Ο Zak πραγματοποίησε την προσπάθειά του την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και ολοκλήρωσε τον στόχο άψογα. Τα τελικά στοιχεία υψομέτρου συγκεντρώνονται από τις πιστοποιημένες μονάδες GPS και οι καταθέσεις μαρτύρων μαζί με τα συνοδευτικά αρχεία θα δημοσιευτούν μετά από ανεξάρτητη επαλήθευση».

Jiri Zak:

«Πριν από δύο χρόνια αυτό ήταν απλώς ένα όνειρο και τώρα είναι πραγματικότητα με μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, εκεί όπου η καύση χάνει την ανάσα της. Το Ojos είναι αμείλικτο· ένα λάθος μπορεί να σου κοστίσει τη ζωή. Γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ με μια ομάδα που εμπιστεύομαι και μια μοτοσυκλέτα που συνεχίζει να αποδίδει ισχύ στον αραιό αέρα».

Η ηλεκτρική Stark VARG EX, ανέδειξε μια πολύ καλή πλευρά της ηλεκτροκίνησης, αυτή της αξιοπιστίας και της λειτουργίας σε αντίξοες συνθήκες. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η ηλεκτροκίνηση σε αρκετούς τομείς και είναι καλό που εξελίσσεται μέσα από νέες δοκιμασίες που σπάζουν ρεκόρ. Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες και αυτά τις τοποθετούν ισάξια με τις θερμικές χωρίς να υπολείπονται στην περιπέτεια της οδήγησης.