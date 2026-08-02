του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Stark Future μόλις ανακοίνωσε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Factory Edition VARG MX και EX μοντέλων της. Και, όπως θα περίμενε κανείς, οι αναβαθμίσεις είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές.

Οι μοτοσυκλέτες VARG αρχίζουν πλέον να κατακτούν τίτλους σε πρωταθλήματα εκτός δρόμου και δείχνουν ότι είναι έτοιμες να ανταγωνιστούν ισάξια τα καθιερωμένα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η μόνη διαφορά ήταν ότι οι μοτοσυκλέτες που κερδίζουν αυτούς τους τίτλους διέφεραν σημαντικά από τις VARG που ήταν διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Stark. Ή τουλάχιστον έτσι ίσχυε μέχρι την παρουσίαση των MX και EX Factory Edition.

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα RideApart, η φιλοσοφία των Factory Edition είναι κάτι που η KTM παρουσίασε πρώτη το 2012, ενώ πιο πρόσφατα η Honda σημείωσε μεγάλη επιτυχία με τις Works Edition (WE) μοτοσυκλέτες της. Η είσοδος της Stark σε αυτή την κατηγορία ήταν αναμενόμενη και η εταιρεία δεν απογοήτευσε.

Οι Stark VARG MX και EX Factory Edition είναι αυστηρά περιορισμένης παραγωγής και βασίζονται στην εμπειρία που απέκτησε η εταιρεία αγωνιζόμενη στο υψηλότερο επίπεδο των χωμάτινων αγώνων. Όπως αναφέρει η Stark σε σχετικό δελτίο Τύπου:

«Ο στόχος παρέμεινε πάντα ο ίδιος: να κάνουμε την VARG ταχύτερη, πιο εύκολη στην οδήγηση και να προσφέρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον αναβάτη».

Με αυτό ως γνώμονα, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα μοντέλα Factory Edition δεν διαθέτουν περισσότερη ισχύ. Αντίθετα, έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποδίδουν καλύτερα συνολικά, διευκολύνοντας τον αναβάτη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές τους.

Η σημαντικότερη αναβάθμιση και στα δύο μοντέλα αφορά την ανάρτηση. Τα Stark VARG MX και EX Factory Edition εξοπλίζονται με πλήρες σύστημα αγωνιστικής ανάρτησης KYB Factory A-Kit με επίστρωση Kashima, κάτι που προσφέρεται για πρώτη φορά σε μοτοσυκλέτα παραγωγής από οποιονδήποτε κατασκευαστή. Ωστόσο, οι βελτιώσεις δεν περιορίζονται μόνο στο μπροστινό πιρούνι.

Εκτός από το KYB Factory Kit 48 mm κλειστού φυσιγγίου με διαχωρισμό αέρα-λαδιού και ελατήριο, τα μοντέλα διαθέτουν επίσης ανοδιωμένα εσωτερικά εξαρτήματα υψηλής σκληρότητας, εσωτερικούς σωλήνες με επίστρωση DLC, βαλβίδα ελέγχου μεσαίων ταχυτήτων απόσβεσης, ειδικά σχεδιασμένο κολάρο ελατηρίου, πίσω αμορτισέρ KYB με τριπλή δυνατότητα ρύθμισης, σώμα με επίστρωση Kashima, έμβολο με επίστρωση DLC, καθώς και ρυθμιστή προφόρτισης X-Trig.

Αν και οι αναρτήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο σημείο ενδιαφέροντος, τα μοντέλα Factory Edition διαθέτουν και πολλές ακόμη αναβαθμίσεις, όπως αποκλειστικές πλάκες τιμονιού κατεργασμένες σε CNC, μαρσπιέ από τιτάνιο κατασκευασμένα με τεχνολογία 3D printing, πλήρες σετ βιδών από τιτάνιο, σέλα υψηλής πρόσφυσης, χειροκίνητο πίσω φρένο στο τιμόνι, ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Alpha με απόδοση 80 ίππων, Dynamic Traction Control ενσωματωμένο στα προγράμματα οδήγησης, βάσεις τιμονιού κωνικού τύπου από κατεργασμένο αλουμίνιο και βελτιωμένη βάση ανεμιστήρα ψυγείου από ανθεκτικό πλαστικό Bio PA6.

Η χρήση εξαρτημάτων από τιτάνιο μειώνει το συνολικό βάρος των Factory Edition κατά περισσότερο από 1 κιλό σε σύγκριση με τις στάνταρ VARG.

Οι κατεργασμένες πλάκες τιμονιού φέρουν ατομική αρίθμηση από το 1 έως το 500, καθώς η Stark θα κατασκευάσει μόλις 500 μοτοσυκλέτες συνολικά: 200 VARG MX και 300 VARG EX.

Η VARG MX Factory Edition διαθέτει αποκλειστικά γραφικά Stark Red Factory Edition, φοράει ελαστικά Dunlop MX34 και διατίθεται στην Ευρώπη με τιμή 15,990 ευρώ.

Η VARG EX Factory Edition ξεχωρίζει με τα αποκλειστικά γραφικά Forest Grey Factory Edition, εξοπλίζεται με ελαστικά Dunlop Geomax EN91 και κοστίζει 16,990 ευρώ.