του Νεκτάριου Διατσίδη

Οι κανονισμοί του Red Bull Erzbergrodeo τροποποιήθηκαν ώστε να επιτρέπουν τη συμμετοχή ηλεκτρικών μοτοσυκλετών, συγκεκριμένα της Stark Varg, σε όλες τις διοργανώσεις.

Νωρίτερα φέτος, η Stark Future έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στο Romaniacs με το μοντέλο EX, καθιστώντας το 2025 την πρώτη χρονιά που ο κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων αγωνίστηκε σε έναν από τους δυσκολότερους αγώνες enduro της χρονιάς, κάτι που είναι σημαντικό να σημειωθεί καθώς πρόκειται για έναν από τους δυσκολότερους, αλλά όχι τον δυσκολότερο. Ο δυσκολότερος, όπως αναγνωρίζεται από τους κορυφαίους αναβάτες παγκοσμίως, είναι ο αγώνας Red Bull Erzbergrodeo και τώρα η Stark πήρε το πράσινο φως για να αγωνιστεί και εκεί.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο αγώνας Red Bull Erzbergrodeo άνοιξε τις εγγραφές σε ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες για το 2026, και συγκεκριμένα στη Stark Varg. Το θέμα είναι ότι αυτές οι μοτοσυκλέτες θα πρέπει να αγωνιστούν δίπλα-δίπλα με τις αντίστοιχες με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Όλοι οι ιδιοκτήτες Stark θα γίνονται δεκτοί στην Open Class κατά τον Πρόλογο και θα έχουν την ευκαιρία να προκριθούν στον Κύριο Αγώνα της Κυριακής. Η Ειδική Διαδρομή Red Bull Hare Scramble είναι περίπου 35 δύσκολα χιλιόμετρα και ακόμη και οι βενζινοκίνητες μοτοσυκλέτες χρειάζονται ανεφοδιασμό.

Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή στον αγώνα Red Bull Erzbergrodeo, θα υπάρχουν λύσεις φόρτισης εντός της διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός σταθμού φόρτισης μηδενικών εκπομπών στην Erzbergrodeo Arena και ενός επιπλέον σημείου με παροχή ρεύματος στο βουνό για επιχειρησιακή χρήση. Θα επιτραπεί επίσης σημείο αλλαγής μπαταρίας στη διαδρομή, στο ίδιο σημείο όπου επιτρέπεται ο παραδοσιακός ανεφοδιασμός καυσίμου.

Οι αγωνιζόμενοι με τις μοτοσυκλέτες Stark ή με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα, θα έχουν λίγη επιπλέον βοήθεια σε σύγκριση με τους αναβάτες μοτοσυκλετών με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Σε αντίθεση με αυτούς, οι συμμετέχοντες με ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια της ομάδας υποστήριξής τους για αλλαγή μπαταρίας στο σημείο σέρβις κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο Karl Katoch, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Red Bull Erzbergrodeo, δήλωσε:

«Η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα Stark VARG είναι ξεχωριστή για μένα, επειδή είναι η πρώτη μοτοσυκλέτα παραγωγής στον κόσμο για σπορ χρήση εκτός δρόμου που είναι ανταγωνιστική σχεδόν σε κάθε σύγχρονη διοργάνωση και μπορεί ρεαλιστικά να διεκδικήσει κορυφαίες θέσεις. Αυτή η αγωνιστική απόδοση την καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σε σχέση με τον αγώνα Red Bull Erzbergrodeo. Κατά συνέπεια, η Stark VARG έχει ήδη αποκτήσει μόνιμη θέση στο γκαράζ μου — με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις που έρχονται στο Erzberg».

Η Stark Varg είναι επίσης επιλέξιμη να συμμετάσχει στην ανάβαση Rocket Ride και θα έχει ενδιαφέρον να περάσει τη γραμμή τερματισμού.

Στον αγώνα Red Bull Erzbergrodeo υπάρχουν χρονιές που μόλις το 1% των αναβατών τερματίζει εντός του χρονικού ορίου των τεσσάρων ωρών. Το 2015, μόνο 5 αναβάτες από τους 500 ολοκλήρωσαν τη διαδρομή. Η Stark Future δημιούργησε μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα τόσο ικανή ώστε να χρειαστεί να ξαναγραφτούν οι κανονισμοί του Erzbergrodeo. Και αν μία καταφέρει να τερματίσει τον αγώνα, τότε αυτό δείχνει ότι η ηλεκτροκίνηση έχει φτάσει σε ανταγωνιστικό επίπεδο τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και στις πιο δύσκολες συνθήκες