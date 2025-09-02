του Δημήτρη Διατσίδη

Η Suter, o Ελβετός κατασκευαστής – μετά τον Τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή με τον Marc Marquez το 2012 – έχει αποσυρθεί από τους αγώνες MotoGP εδώ και μερικά χρόνια, αλλά ενδιαφέρεται να κατασκευάσει πλαίσια για την ανανεωμένη μικρή κατηγορία το 2028.

Στο Grand Prix στο Spielberg, ο Ιταλός αναβάτης Alessandro “Alex” Giussani, Τεχνικός Διευθυντής της Suter Industries AG στο Turbenthal (Ελβετία) και ο Διευθυντής Πωλήσεων Lars Jäger, περιηγήθηκαν και πάλι στο paddock. Θέλουν να επιστρέψουν στην ενεργό δράση μετά από μερικά χρόνια απουσίας, ιδανικά στη νέα κατηγορία Moto3, η οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2028 ως μονομάρκα με αγωνιστικές μοτοσυκλέτες παραγωγής, με δικύλινδρους κινητήρες από 700 έως 780 cc, βάρος 120 κιλά και ισχύ περίπου 90 ίππων. Η συνολική τιμή της μοτοσυκλέτας πιθανότατα θα είναι στις 50,000 €.

Να θυμίσουμε ότι η Suter Technology κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στην κατηγορία Moto2 τρεις συνεχόμενες χρονιές, το 2010, 2011 και 2012, ως κατασκευαστής πλαισίων, καθώς και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αναβατών το 2012 με τον Marc Márquez. Συνολικά, η Suter MMX2 κέρδισε 32 Αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Moto2 μεταξύ 2010 και 2014. Η Ελβετική εταιρεία κατασκεύασε επίσης την Suter Honda για την κατηγορία 250cc του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Moto3 το 2012 και στη συνέχεια αγωνιστικές μοτοσυκλέτες για τις Mahindra και Peugeot. Για τους Danilo Petrucci και Lukas Pesek, η Suter κατασκεύασε επίσης τα πλαίσια για τις μοτοσυκλέτες Claiming Rules της ομάδας IodaRacing στην κατηγορία MotoGP το 2012, οι οποίες ήταν εξοπλισμένες με τους ισχυρούς αγωνιστικούς κινητήρες Superbike S1000RR της BMW. Ωστόσο, οι ελπίδες της Suter να συμμετάσχει ως προμηθευτής πλαισίων σε μια εργοστασιακή ομάδα MotoGP της BMW με τους Βαυαρούς, δεν εκπληρώθηκαν.

Πριν εισέλθει στον κόσμο των GP και ανοίξει τις σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Turbenthal, ο επικεφαλής της εταιρείας, Eskil Suter, είχε ήδη βοηθήσει την γειτονική εταιρεία Sauber Petronas Engineering στο Hinwil στην ανάπτυξη ενός εν σειρά τρικύλινδρου κινητήρα 990 cc που σχεδιάστηκε από τον πρώην σχεδιαστή της F1 για τις Honda και Ferrari, Osamu Goto. Παρ’ όλα αυτά, μετά την ολοκλήρωσή του το 2002, ο κινητήρας δεν βρήκε αγοραστή για το νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τετράχρονων κινητήρων.

Η Petronas τότε πρότεινε να μειώσει τη χωρητικότητα στα 900 cc και να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike την πρώτη χρονιά των τετρακύλινδρων 1000 cc, με την ομάδα Petronas-Foggy. Η Suter ξεκίνησε την παραγωγή των 150 μονάδων που απαιτούνταν για την ομολογκασιόν του Πρωταθλήματος SBK από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2003, σε συνεργασία με την Modenas. Παρά το γεγονός ότι οι τετρακύλινδροι κινητήρες επιτρεπόταν να αγωνίζονται στα 1000 cc και οι δικύλινδροι ακόμα και στα 1200 cc, η Petronas FP1 πέτυχε δύο παρουσίες στο βάθρο το 2004. Οι αναβάτες ήταν οι Troy Corser και James Haydon το 2003, ο Chris Walker που αντικατέστησε τον Haydon το 2004 και αργότερα οι Noriyuki Haga και Craig Jones το 2005.

Το 2015, ο σχεδιαστής της Suter, Alex Giussani, ένας πολυτεχνίτης που έχει αναπτύξει και κατασκευάσει αγωνιστικούς κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων και πλαίσια, ανέπτυξε το MMX500 Production Racer με κινητήρα V4 560 cc για τους λάτρεις των δίχρονων και των αγώνων για διασκέδαση. Η μοτοσυκλέτα απέδιδε 195 ίππους και κόστιζε 120,000 €, με την παραγωγή να περιορίζεται στις 100 μονάδες. Το 2016, μια εργοστασιακή ομάδα της Suter συμμετείχε με αυτή στον Αγώνα Senior TT στο Isle of Man με τον Ian Lougher.

Το 1991, ο ιδρυτής της εταιρείας και πρώην αναβάτης, Eskil Suter, είχε τερματίσει 2ος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 250cc πίσω από τον Max Biaggi. Το 1996, ο Ελβετός αναβάτης πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα του σε GP, την 5η θέση στο Assen, με Aprilia 250 cc. Το 1998, ο Suter αντικατέστησε τον τραυματισμένο Doriano Romboni σε πέντε Αγώνες Grand Prix με την MuZ-Weber 500, η οποία ήταν εξοπλισμένη με τον Ελβετικό V4 κινητήρα 500 cc της Swissauto, που κατασκεύασε ο Urs Wenger.

Το 2016, η Suter Racing Technology μετονομάστηκε σε Suter Industries AG, καθώς οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες είχαν επεκταθεί πολύ πέρα από τους αγώνες. Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στην ανάπτυξη κινητήρων από το 2002 εφαρμόστηκε και σε άλλους τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροπορία και η αμυντική βιομηχανία. Σε συνεργασία με αναγνωρισμένους κατασκευαστές, ανέπτυξαν και κατασκεύασαν πρωτότυπα, συστήματα μετάδοσης κίνησης, οχήματα concept, κινητήρες, μοτοσυκλέτες, συστήματα συμπλέκτη και μεμονωμένα εξαρτήματα, όλα εντός της εταιρείας. Εν τω μεταξύ, οι εγκαταστάσεις παραγωγής και δοκιμών στο Turbenthal στην Ελβετία, είχαν κατασκευαστεί και επεκταθεί.

Στην πραγματικότητα, η Suter Industries AG είχε ήδη ολοκληρώσει παραγγελίες για διάφορους κατασκευαστές μοτοσυκλετών και, το 2012, εκπροσωπήθηκε και στις τρεις κατηγορίες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος GP ταυτόχρονα με τις Ελβετικής κατασκευής μοτοσυκλέτες της. Την εποχή εκείνη, μόνο η Honda μπορούσε να το ισχυριστεί αυτό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πίστες μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν απαγορευτεί στην Ελβετία από την τραγωδία του Le Mans με τα σπορ αυτοκίνητα το 1955! Από τότε, μόνο αγώνες ανάβασης και εκδηλώσεις motocross επιτρέπονται στην Ελβετία.

Μέχρι το 2017, η Suter Industries κατασκεύαζε επίσης το αλουμινένιο πλαίσιο για την Ducati Desmosedici και αργότερα το πρώτο ατσάλινο πλαίσιο για την ομάδα Forward Racing MV Agusta στην κατηγορία Moto2. Μετά από αυτή την παραγγελία, η Ελβετική εταιρεία μηχανολογίας αποσύρθηκε από τον όχι και τόσο κερδοφόρο κόσμο των GP, όπου οικονομικά ασθενείς ομάδες απέτυχαν επανειλημμένα να πληρώσουν για τα υλικά.

Από τότε, η Suter Industries συνέχισε να σχεδιάζει και να κατασκευάζει τεχνολογικά προηγμένα εξαρτήματα για διάφορες εταιρείες της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο πιο γνωστός πελάτης της είναι ο 61χρονος Keanu Reeves, ο οποίος προσφέρει μοτοσυκλέτες με μεγάλου κυβισμού V-twin κινητήρες μέσω της δικής του εταιρείας μοτοσυκλετών, “Arch Motorcycle”. Η εταιρεία του προμηθεύεται εξαρτήματα από τη Suter Industries στο Turbenthal από το 2017. Ο πρώην αναβάτης Eskil Suter – που έχει υποδεχτεί τον Reeves στο Turbenthal αρκετές φορές – παραμένει CEO της εταιρείας.

Η Suter Industries AG θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της να προμηθεύει έτοιμα πλαίσια (rolling chassis) για το πρωτάθλημα Moto3 σε μία μονομάρκα του 2028 σε μια Κινεζική εταιρεία όπως η CFMOTO ή η QJ Motor. «Το νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto3 θα ήταν πολύ ελκυστικό για εμάς», εξήγησε ο Alex Giussani σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα GPOne.com. «Μετά από ένα δημιουργικό διάλειμμα, θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε ξανά τους αγώνες GP ως πλατφόρμα προβολής για την Suter Industries, για να αποδείξουμε ότι η Ελβετία, ως τοποθεσία στο κέντρο της Ευρώπης, μπορεί επίσης να παίξει ρόλο στην τεχνολογική πρωτοπορία».

Να θυμίσουμε ότι ο Eskil Suter το Νοέμβριο του 2016 ήρθε στην Ελλάδα με την δίχρονη εκπληκτική ΜΜΧ500, που είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε στην πίστα των Μεγάρων και μας άφησε υπεράριστες εντυπώσεις!