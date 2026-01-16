του Νεκτάριου Διατσίδη

Παρουσιάστηκε στο Tokyo Auto Salon του 2026 αυτή η ειδική έκδοση της Suzuki DR-Z4S που έχει στόχο να ενισχύσει τον περιπετειώδη χαρακτήρα του ικανού dual sport μοντέλου.

Κάθε χρόνο, το Tokyo Auto Salon πραγματοποιείται στην Τσίμπα της Ιαπωνίας, φέρνοντας σε επαφή τοπικούς φίλους του αυτοκινήτου αλλά και επισκέπτες από όλο τον κόσμο, με στόχο να δουν τα τελευταία μοντέλα της Ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 2026, η έκθεση έλαβε χώρα από τις 9 έως τις 11 Ιανουαρίου και, επειδή η Suzuki κατασκευάζει αυτοκίνητα και φορτηγά που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε πολλές χώρες, παρουσίασε τόσο ένα ειδικής έκδοσης Jimny όσο και μία ειδικής έκδοσης DR-Z4S.

Όχι όμως οποιαδήποτε ειδική έκδοση. Και τα δύο μοντέλα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της Suzuki και της εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Capcom, με σχεδιασμό εμπνευσμένο από το Monster Hunter Wilds. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Suzuki συνεργάζεται με την Capcom και μάλλον δεν θα είναι και η τελευταία.

Η Suzuki DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition είναι άμεσα εμπνευσμένη από ένα πολύ σημαντικό μυθικό πλάσμα του Monster Hunter Wilds. Ονομάζεται seikret και ανήκει στην κατηγορία των πτηνόμορφων “wyvern”, σύμφωνα με το Monster Hunter Wiki. Στον κόσμο του παιχνιδιού, το φτέρωμά του λέγεται ότι μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τη διατροφή του, οπότε θα πρέπει να τρέφεται με την κατάλληλη τροφή για να πάρει την ανάλογη μορφή, αλλά σε κάθε περίπτωση η DR-Z4S θέλει καλής ποιότητας βενζίνη όπως κάθε όχημα για να ανταποκριθεί στην περιπέτεια της οδήγησης.

Στο παιχνίδι πρόκειται για ένα κυρίως δίποδο πλάσμα, κάτι που ταιριάζει με τη δίκυκλη εκδοχή που εκπροσωπεί αυτή η DR-Z4S. Ωστόσο, μπορεί επίσης να πετά σε μικρό ύψος στον αέρα χρησιμοποιώντας τα κοντά του άκρα, τα οποία μπορούν να τεντωθούν και να λειτουργήσουν σαν φτερά, κάτι που μάλλον δεν θα έπρεπε να επιχειρεί κανείς με την DR-Z4S κάνοντας μικρά άλματα σε εκτός δρόμου μονοπάτια. Τουλάχιστον όχι χωρίς εκτεταμένες μετατροπές.

Εκτός από την DR-Z4S Monster Hunter Wilds Edition, η Suzuki παρουσίασε και μια ειδική έκδοση Jimny Nomade Monster Hunter Wilds Edition. Αν και το εξωτερικό δείχνει ωραίο και το Jimny είναι φυσικά ένα ιδιαίτερα αγαπητό όχημα σε πολλές αγορές, η Suzuki αναφέρει ότι η έμπνευση προέρχεται από τα πρόχειρα καταλύματα (pop-up camps) του παιχνιδιού και όχι από κάποιο συγκεκριμένο πλάσμα που μπορεί να συναντήσει κανείς παίζοντας.

Η DRZ-4S MHWE όπως είναι το πλήρες όνομά της, διαθέτει ανοιχτόχρωμες μαλακές πλαϊνές τσάντες που μαζί με τις υπόλοιπες πινελιές στα χρώματά της, συμπληρώνουν μια ρετρό αισθητική που θυμίζει καμβά, ενώ το δέρμα ταιριάζει απόλυτα στην εικόνα. Δεν είναι ξεκάθαρο πόσο εύχρηστη θα είναι στην πράξη για περιπέτειες, αλλά ο συνδυασμός τους με την καφέ σέλα είναι μια πολύ όμορφη αισθητική επιλογή. Η συνολική εμφάνιση της μοτοσυκλέτας είναι πολύ εντυπωσιακή και σίγουρα κρύβει μια ιστορία που μπορεί να διηγηθεί ο ιδιοκτήτης στους φίλους του. Μια όμορφη DR-Z4S που δεν περνά απαρατήρητη, είναι μια καλή επιλογή αγοράς.