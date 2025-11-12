του Νεκτάριου Διατσίδη

Η νέα Suzuki SV-7GX συνεχίζει τη φλόγα της εμβληματικής SV650, συνδυάζοντας την ενέργεια μιας σπορ μοτοσυκλέτας με την άνεση μιας τουριστικής.

Τα τελευταία χρόνια οι μεσαίου κυβισμού touring και adventure μοτοσυκλέτες έχουν γίνει το επίκεντρο του κόσμου των δύο τροχών. Δεν είναι τόσο «τρομακτικές» όσο οι τουριστικές των 1000 κυβικών, ούτε τόσο εξειδικευμένες όσο οι off-road enduro. Είναι οι καθημερινοί ήρωες που σε πάνε στη δουλειά μέσα στην εβδομάδα και σε ταξίδι το Σαββατοκύριακο.

Αυτό το είδος μοτοσυκλετών άνθισε τα τελευταία χρόνια, καθώς οι εταιρείες συνειδητοποίησαν ότι οι αναβάτες ήθελαν κάτι ευέλικτο: μια μοτοσυκλέτα με την οποία να μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά, να κάνουν εκδρομές το Σαββατοκύριακο και να διασκεδάζουν στις στροφές ή ακόμα και σε track day.

Τώρα, η Suzuki θέλει ξανά ένα μερίδιο σε αυτή την κατηγορία. Η Ιαπωνική μάρκα έχει επανασχεδιάσει την κλασική πλατφόρμα V-twin σε κάτι εντελώς νέο, στην SV-7GX, ένα sport-touring μοντέλο σχεδιασμένο να φέρει την ίδια ισορροπία διασκέδασης και πρακτικότητας στη σύγχρονη εποχή.

Κάτω από τα σμιλεμένα καλύμματα βρίσκεται ένας υδρόψυκτος V2 κινητήρας 645cc, η ίδια αποδεδειγμένη αρχιτεκτονική που έκανε την SV650 θρύλο. Αποδίδει 73 ίππους στις 8,500 σ.α.λ. και 64 Nm ροπής στις 6,800 σ.α.λ., με ομαλή απόδοση χάρη στο ηλεκτρονικά ελεγχόμενο γκάζι. Η μοτοσυκλέτα διαθέτει 3 προγράμματα οδήγησης, 3 επίπεδα traction control και quickshifter διπλής κατεύθυνσης, όλα ελεγχόμενα μέσω του Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.). Περιλαμβάνει επίσης πρακτικές λειτουργίες όπως Low RPM Assist και Easy Start, κάνοντάς τη φιλική τόσο στην κίνηση της πόλης όσο και στους ανοιχτούς δρόμους.

Το ατσάλινο πλαίσιο τύπου χωροδικτύωμα είναι ελαφρύ και άκαμπτο, ενώ μπροστά υπάρχουν τηλεσκοπικά πιρούνια 41 mm και πίσω μονό αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης, που απορροφούν τις ανωμαλίες με άνεση. Με 125mm διαδρομής μπροστά και 129mm πίσω, είναι σαφές ότι είναι ρυθμισμένη κυρίως για άσφαλτο, αλλά δεν θα ενοχληθεί από κάποιον πιο δύσκολο δρόμο. Τα φρένα αποτελούνται από διπλούς δίσκους εμπρός με ABS και έναν πίσω δίσκο, για σταθερό και προβλέψιμο φρενάρισμα.

Η άνεση παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Το ύψος σέλας των 795 mm και το βάρος των 211 κιλών την κάνουν εύκολη στη διαχείριση για τους περισσότερους αναβάτες, ενώ το ρεζερβουάρ των 17.4 λίτρων προσφέρει αυτονομία άνω των 450 χλμ. Η ρυθμιζόμενη ζελατίνα, τα προστατευτικά χεριών και η πίσω σχάρα με χειρολαβές, ολοκληρώνουν μια μοτοσυκλέτα έτοιμη για ταξίδια μεγάλης διάρκειας.

Μια έγχρωμη οθόνη TFT 4.2 ιντσών προσφέρει καθαρή πρόσβαση σε πλοήγηση, μηνύματα και δεδομένα οδήγησης μέσω του Suzuki Ride Connect+, ενώ ο πλήρης LED φωτισμός και η θύρα USB-C κρατούν το σύνολο σύγχρονο και πρακτικό.

Διαθέσιμη σε Pearl Brilliant White/Metallic Triton Blue, Pearl Mat Greige και Glass Sparkle Black, η SV-7GX θα κυκλοφορήσει στους αντιπροσώπους έως τα μέσα του 2026. Η Suzuki αναφέρει πως στοχεύει αναβάτες που θέλουν μία μοτοσυκλέτα για όλες τις χρήσεις είτε πρόκειται για στροφές, καθημερινές μετακινήσεις, είτε για ταξίδια τα Σαββατοκύριακα.

Η SV-7GX είναι η μοτοσυκλέτα που ταιριάζει στην πραγματική ζωή και σε προσκαλεί απλώς να ανέβεις και να οδηγήσεις.